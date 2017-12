Sorin Chiţu a redevenit golgeter

Adus la FC Farul Constanţa din postura golgeterului ligii secunde în ultimele două sezoane, Sorin Chiţu nu a strălucit în acest campionat, trecându-şi în cont doar cinci goluri în primele 18 meciuri disputate în tricoul alb-albastru. Atacantul în vârstă de 32 de ani a “explodat” în ultimele trei etape, când a marcat de şapte ori şi a contribuit decisiv la seria de victorii a echipei constănţene.

„Mi-aş fi dori să marchez mai mult în acest campionat, dar nu a depins doar de mine. Mă bucur că am înscris atâtea goluri într-un moment delicat, în care nu mai aveam voie să facem paşi greşiţi. Cele trei victorii ne-au scos din zona retrogradantă a clasamentului Seriei 1, iar pentru noi era vitală această serie pozitivă. Orice punct pierdut ne-ar fi spulberat şansele de a ne menţine în liga secundă”, a declarat Chiţu. Al doilea golgeter al Seriei 1, cu 12 goluri, nici nu vrea să ia în calcul o eventuală retrogradare a Farului la finalul acestui sezon. „Ar fi un dezastru pentru club şi pentru noi toţi. Am luptat atât şi ar fi păcat să ne înecăm la final. Ca să fi siguri de menţinerea în liga secundă, avem nevoie de cel puţin şase puncte, indiferent de rezultatele contracandidatelor. Cu o victorie sâmbătă, la Slobozia, cred însă că putem sta liniştiţi. Nu ne va fi însă uşor, pentru că Unirea joacă destul de bine pe teren propriu, însă avem de luat o revanşă după eşecul din tur”, a mai spus Sorin Chiţu.

PRIMĂ RECORD. Jucătorii Farului au de încasat o primă record din partea patronului Giani Nedelcu, după cele trei victorii consecutive. Conform înţelegerii dintre conducerea clubului şi jucători, seria pozitivă ar trebui recompensată cu câte 3.500 de lei pentru fiecare titular. Patronul grupării de pe litoral a promis că suma va fi achitată în această săptămână, înaintea plecării spre Slobozia.