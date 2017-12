Şpaga lui Bercea, primită de Traian Băsescu în vila de protocol de la Neptun?

Noi informații explozive continuă să apară pe marginea uriașului scandal Bercea-Băsescu! Sosită ieri la Constanța, Izaura Anghel, fiica lui Bercea Mondial, a mai făcut o dezvăluire incendiară care aruncă lumină asupra dedesubturilor mitei plătite pentru eliberarea din puşcărie a interlopului oltean... Direct vizat este chiar președintele țării! „Traian Băsescu a primit 300.000 de euro de la Mircea Băsescu, în vila de protocol de la Neptun. Nașul (n.r - Mircea Băsescu) i-a spus acest lucru fratelui meu, Florin, în timpul uneia dintre discuțiile pe care le-au avut despre banii daţi pentru eliberarea tatălui meu. Discuția a fost înregistrată de Florin cu camera ascunsă!”, a declarat Izaura Anghel, înainte de a intra în Curtea de Apel Constanța, unde s-a judecat contestaţia procurorilor anticorupţie împotriva deciziei de eliberare din arest preventiv a ginerelui lui Bercea, Marius Constantin.

ÎNREGISTRĂRI ASCUNSE Iar şirul dezvăluirilor nu s-a oprit aici. Fiica lui Bercea a susţinut că fratele ei deține atât înregistrarea convorbirii despre șpaga înmânată șefului statului în vila de la Neptun, cât și alte filmulețe la fel de compromiţătoare pentru familia prezidențială. Izaura Anghel a explicat că fratele ei nu le-a putut da anchetatorilor probele respective, deoarece le-a ascuns înainte de a fi închis, iar acum se teme că vor fi distruse dacă procurorii află unde se găsesc. „Fratelui meu îi este teamă să ne spună la telefon unde a ascuns înregistrările, pentru că suntem siguri că va veni imediat peste noi DNA-ul şi le va lua. I-am spus mătuşii mele la telefon despre o scrisoare medicală şi, brusc, au apărut mascaţii la uşă şi i-au percheziţionat casa. Dar peste Mircea nu s-au dus să caute banii…”, a mai spus Izaura Anghel. Ea le-a cerut jurnaliştilor să meargă la penitenciarul în care se află Florin Anghel, pentru că acesta este dispus să le ofere toate detaliile despre şpaga pe care i-a dat-o lui Mircea Băsescu.

INTERDICȚIE RIDICATĂ Revenind la soţul ei, Marius Constantin, femeia a afirmat că speră ca judecătorii să-l lase să vină acasă, deoarece are mare nevoie de ajutorul lui. „Bărbatul meu este nevinovat. Instanţa ar trebui să-i dea drumul, pentru că sunt singură, am în grijă o fetiţă şi alţi fraţi mai mici, iar în maximum două săptămâni nasc”, a adăugat Izaura Anghel. La ieșirea din sala de judecată, avocatul familiei Bercea, Daniel Manolache, a declarat că a solicitat ridicarea interdicției impuse lui Grinică Anghel de a părăsi localitatea de domiciliu - Drăgănești-Olt - și menținerea arestului la domiciliu pentru Marius Constantin. „Argumentele invocate au fost complexe, nu s-au rezumat la un singur aspect. Am avut în vedere mai mulți factori, printre care starea de pericol pentru ordinea publică, care nu există, perioada de arest deja petrecută, în jur de 50 de zile, scopul măsurilor preventive și alte chestiuni tehnice care au fost discutate în sală”, a afirmat avocatul Daniel Manolache. El a susținut că Marius Constantin le-a spus judecătorilor că este mulțumit cu arestul la domiciliu și că dorește să meargă acasă, la Drăgănești-Olt, alături de familie. Argumentele lui nu i-au convins, însă, pe magistrați. După deliberări, Curtea de Apel Constanța a decis menținerea după gratii a lui Constantin și i-a dat câștig de cauză lui Grinică Anghel. Adolescentul a primit permisiunea de a ieși din Drăgănești-Olt, această interdicție fiind înlocuită cu obligarea de a nu părăsi țara. Hotărârea este definitivă. Amintim că cei trei sunt judecați, alături de Florin Anghel și de soția lui Bercea, Fănica Anghel, pentru că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu.

VREA ÎN AREST LA DOMICILIU Cereri de eliberare din închisoare se fac și în celălalt dosar, în care familia Anghel este parte vătămată, iar fratele președintelui statului și complicele lui, Marian Căpățână, sunt inculpați pentru trafic de influență. Avocatul lui Mircea Băsescu, Nelu Tașcă, a declarat, pentru „Telegraf”, că va depune astăzi, la Tribunalul Constanța, o cerere de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. „Sigur că o astfel de solicitare ar avea mai multe şanse, pentru că este o măsură mai restrictivă decât controlul judiciar”, a susținut Nelu Tașcă. În altă ordine de idei, Mircea Băsescu a acordat postului România TV primul interviu de când a fost arestat preventiv în dosarul traficului de influență.