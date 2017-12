Spania a cîştigat Grupa D

Spania şi-a asigurat prima poziţie în Grupa D în urma victoriei cu 2-1 din întîlnirea cu Suedia, golul marcat de David Villa în finalul partidei, în al doilea minut al prelungirilor, trimiţînd echipa iberică în sferturi. Suedia va disputa meciul decisiv pentru clasarea pe locul secund în compania Rusiei, nordicii permiţîndu-şi şi o remiză în ultimul joc din grupă pentru a evolua în sferturi. Sîmbătă, la Innsbruck, Spania a deschis scorul, în min. 15, prin Fernando Torres, care a reluat spectaculos, cu talpa, la colţul scurt, balonul centrat de David Silva, fără speranţe pentru Isaksson. Egalarea a survenit în min. 34, atunci cînd Zlatan Ibrahimovici a primit o minge în careul mic al spaniolilor de la Stoor, a pivotat pe lîngă Sergio Ramos şi l-a învins pe Casillas cu un şut din apropiere. În ultimul minut al primei reprize, Elmander l-a faultat pe Silva în careu, dar arbitrul Pieter Vink a lăsat jocul să continue, considerînd regulamenter duelul dintre cei doi jucători. Lovitura de graţie a reuşit-o actualul lider din clasamentul golgeterilor, David Villa, care, după ce a primit o pasă în adîncime, a driblat doi adversari şi l-a învins pe Isaksson cu un şut plasat, la colţul lung. Înfrîngerea a adus o mare dezamăgire în tabăra suedeză, selecţionerul Suediei, Lars Lagerback, considerînd că înainte de faza golului, centralul ar fi trebuit să acorde o lovitură liberă pentru scandinavi. “Acest rezultat este incredibil de amar, pentru că ar fi trebuit să avem o lovitură liberă exact înainte de faza golului decisiv. Ne-am luptat extraordinar, iar în a doua repriză am fost forţaţi să stăm mai mult în apărare. Totuşi, nu avem de ce să ne plîngem. Este evident că, odată cu ieşirea lui Ibrahimovici de pe teren, am pierdut foarte mult în faza ofensivă”, a declarat Lagerback. De cealaltă parte, selecţionerul Spaniei, Luis Aragones s-a arătat încîntat de prestaţia echipei sale: “Am dominat primele 20 de minute ale partidei, iar deschiderea scorului a fost bine meritată. Apoi, am pierdut controlul asupra jocului şi a venit egalarea suedezilor. În partea a doua, am încercat să decidem meciul în favoarea nostră”. Autorul golului decisiv al partidei, David Villa, a spus că această reuşită este foarte importantă: “Acest gol a fost mult mai important decît cele trei pe care le-am dat în primul meci. Am fost echipa mai bună, dar victoria a fost destul de greu de obţinut pentru că, evident, Suedia era mulţumită cu un rezultat de egalitate. Sper ca sărbătoarea va continua în echipa noastră şi dacă se poate pînă pe 29 iunie (n.r. - data de disputare a finalei Campionatului European)”.

Au evoluat - Suedia (selecţioner Lars Lagerback): Isaksson - Stoor, Mellberg, Hansson, M. Nilsson - A. Svensson, D. Andersson, Ljungberg, Elmander (79 S. Larsson) - Ibrahimovici (46 Rosenberg), Henrik Larsson (86 Kallstrom); Spania (selecţioner Luis Aragones): Casillas - Sergio Ramos, Marchena, Puyol (24 Albiol), Capdevilla - Iniesta (59 Cazorla), Senna, Xavi (59 Fabregas), D. Silva - D. Villa, F. Torres. Cartonaşe galbene: A. Svensson 55 / Marchena 53. Au arbitrat: Pieter Vink - Adriaan Inia şi Hans ten Hoove (toţi din Olanda). Spectatori: 30.000.