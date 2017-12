Spectacol atletic pe stadionul “Farul”

ORGANIZARE LA NIVEL ÎNALT. Pentru al doilea an consecutiv, Constanţa va găzdui cea mai importantă întrecere atletică de pe plan intern, Campionatele Internaţionale ale României. Ajunsă la a 56-a ediţie, competiţia se va desfăşura azi, începând cu ora 18.00, pe stadionul “Farul”, aducând la start crema atletismului românesc. Organizatorii au susţinut, ieri, o conferinţă de presă la Hotelul Oxford, la care au fost prezenţi Sorin Matei, preşedinte FR Atletism, Gabriela Szabo, vicepreşedinte FRA, Elena Frîncu, director DJST, Cătălin Ganera, vicepreşedinte AJ de Atletism, şi Francis William Dick, preşedintele Comisiei de Antrenori din cadrul Asociaţiei Europene de Atletism. „Suntem fericiţi că avem un final de săptămână cu două evenimente sportive de mare interes, Campionatele Internaţionale de Atletism şi Turul Ciclist al României. Ne simţim onoraţi de propunerea Federaţiei Române de Atletism de a găzdui această întrecere, dar este uşor să organizezi competiţia când ai o echipă formată din autorităţile locale, Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, structurile sportive constănţene cu secţii de atletism şi Asociaţia Judeţeană de Atletism. Am arătat încă o dată că, la Constanţa, oamenii au faţa îndreptată către sport. Avem şi un punct slab, pentru că stadionul, care a fost dat în folosinţă fotbalului, nu a mai putut fi îmbrăcat în haine noi din cauza crizei”, a spus Frîncu. „Este o competiţie la care ţin foarte mult şi mă bucur că se desfăşoară pentru al doilea an consecutiv la Constanţa. Mi-aş dori ca şi alte oraşe să ceară organizarea unor astfel de competiţii, iar copiii să aibă ocazia de a vedea sport de performanţă”, a adăugat fosta mare campioană Gabriela Szabo. „Vreau să mulţumim Constanţei şi echipei de aici că găzduieşte Campionatele Internaţionale pentru al doilea an consecutiv într-o perioadă extrem de grea, reuşind să atragă către atletism fondurile necesare pentru a organiza această competiţie. Suntem într-un an preolimpic, cu multe competiţii, iar cele două obiective principale ale federaţiei sunt promovarea în Superligă şi o participare numeroasă la Campionatele Mondiale de la Daegu”, a adăugat Matei. Cele mai bune performanţe la seniori vor fi răsplătite cu câte 1.000 de euro, atât la feminin, cât şi la masculin, în timp ce juniorii vor primi câte 500 de euro.

SPERANŢE CONSTĂNŢENE. Printre marile speranţe constănţene la medalii se numără Cristina Bujin, la triplusalt, şi Andreea Ogrăzeanu, la 100 m şi 200 m. „Din păcate, am dureri la tendonul lui Achile la piciorul stâng, din cauza unei calcifieri, motiv pentru care anul acesta am sărit doar la Naţionalele de sală şi la Europenele de la Paris. Am dureri mari şi nu găsesc nicio soluţie decât operaţia, pe care o voi face, cel mai probabil, după Jocurile Olimpice. Pot să mă pregătesc, dar fără să sar. Mi-aş dori să fac baremul, dar este destul de greu, ţinând cont că este primul concurs după trei luni de pauză”, a spus Bujin. „Mi-am propus să stabilesc un nou record personal la 100 m, unde am realizat deja baremul pentru Mondiale, şi să îndeplinesc baremul pentru Daegu şi la 200 m. Dacă alerg bine, am şanse şi la premiul cel mare”, a adăugat Ogrăzeanu.