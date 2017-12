“Spect-actori pentru nondiscriminare“, o şansă pentru copiii cu dizabilităţi

Trăiesc printre noi, gîndesc la fel ca noi, au sentimente, bucurii şi necazuri ca toţi ceilalţi, dar refuzăm cu încăpăţînare să îi vedem. Lăsaţi de izbelişte într-o Românie în care indiferenţa este ridicată la rang de virtute, mulţi dintre copiii cu dizabilităţi, cei care nu sînt folosiţi ca monedă de schimb pentru ca părinţii lor să aibă o viaţă mai bună, sînt abandonaţi prin diverse centre de plasament şi îşi duc toată viaţa într-un scaun cu rotile! După ce că sînt năpăstuiţi de soartă, loviţi de sărăcie şi de stat, acesta din urmă dovedindu-se, de fapt, cel mai rău părinte prin nepăsarea cu care îi tratează, aceştia sînt nevoiţi să suporte şi oprobriul societăţii. Aceasta este concluzia reprezentanţilor UNICEF în ţara noastră care arată că deşi problema copiilor români cu dizabilităţi a devenit tot mai vizibilă pe parcursul anilor tranziţiei, iar atitudinea faţă de ei şi familiile lor a început să se schimbe, cei mai mulţi sînt şi acum marginalizaţi.

Pentru a le arăta că pot depăşi bariera mentalităţii indiferente şi că deficienţele lor îi aduc şi mai aproape desocietate, Fundaţiile “Chance for Life“ şi Vodafone România au lansat proiectul “Spect-actori pentru nondiscriminare“, avînd ca scop conştientizarea liceenilor asupra efectelor negative ale discriminării. Pe parcursul acţiunilor în cele în peste 110 şcoli şi licee româneşti, organizatorii îşi propun să influenţeze atitudinea adolescenţilor, nu prin campanii sau discursuri elaborate, ci prin zece minute de teatru social, susţinut de trupe de elevi amatori. “Spect-actori pentru nondiscriminare“ este o campanie de educaţie prin teatru care se va desfăşura timp de un an în 14 oraşe din întreaga ţară, inclusiv Constanţa. “Acest proiect urmăreşte să sensibilizeze opinia publică cu privire la dificultăţile întîmpinate de persoanele cu dizabilităţi. Am dorit să începem cu elevii şi licenii, mai ales că mediul şcolar poate avea un rol important în schimbarea atitudinii faţă de aceştia. Cu toate că în România se vorbeşte tot timpul despre discriminare, iar acum ne pregătim să intrăm într-o Europă în care astfel de probleme sînt în centrul preocupărilor societăţii, ţara noastră mai are multe de învăţat în privinţa toleranţei faţă de copiii cu dizabilităţi“, a declarat cooronatorul proiectului din partea CENTRAS, Roxana Cozma. Astfel, ieri, la deschiderea oficială a campaniei, cei 20 de liceeni constănţeni au demonstrat că şi-au luat în serios rolurile de actori şi au susţinut o reprezentaţie recompensată cu ropote de aplauze de participanţi. Sceneta de o jumătate de oră a încercat să evidenţieze dificultăţile pe care le pot întîmpina elevii cu dizabilităţi, atît în societate, dar mai ales din partea propriilor colegi de şcoală. În timp, rolurile s-au inversat, iar spectatorii care pînă la un moment dat asistaseră pasivi la manifestarea unor atitudini intolerante la adresa unui coleg imobilizat într-un scaun cu rotile, chiar sub privirea profesorului, au devenit ei înşişi actori. “Trebuie să îi admirăm pe aceşti oameni care au puterea de a demonstra că sînt la fel ca noi, chiar dacă mulţi se amuză adesea pe seama deficienţelor acestora. Avem datoria de a deveni mai responsabili din punct de vedere social, astfel încît să îi determinăm şi pe ceilalţi în vederea eliminării discriminărilor, dar şi a atitudinilor intolerante“, a spus Andreea Ionaşcu, unul dintre voluntarii participanţi la campanie.