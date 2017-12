Speranţe pentru reabilitarea podeţelor

Primăria comunei Independenţa a reuşit în 2010, cu un buget modest, să ducă la bun sfârşit un an financiar extrem de dificil, mai ales prin prisma ultimelor decizii ale Guvernului, privind reducerile de personal sau tăierea fondurilor pentru asistenţii persoanelor cu handicap. „Aş fi dorit să putem dezvolta comuna Independenţa şi cred că am fi reuşit dacă proiectele pe care le-am depus ar fi primit finanţare. Am reuşit doar să demarăm un program de refacere a podeţelor şi canalelor de evacuare a apelor pluviale, pentru a scăpa de problema inundaţiilor. După cum se ştie, la Independenţa au fost astfel de probleme. Programul a fost demarat, dar nu am reuşit decât să finalizăm jumătate din el. Am discutat cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, care ne-a promis că ne va ajuta să terminăm acest program, mai ales că avem deja achiziţionate materialele pentru podeţele rămase de reabilitat”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan.