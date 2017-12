Spitalul fără pediatri

Deficitul de personal din cadrul unităţilor sanitare din România nu mai constituie nicio noutate. Managerii spitalelor sunt disperaţi întrucât sunt nevoiţi să rezolve problemele oamenilor fără specialişti, fără materiale sanitare, fără medicamente. Spitalul Municipal din Medigida este un exemplu în acest sens, de curând unitatea fiind nevoită să-şi desfăşoare activitatea cu un mare deficit de medici pediatrii. Managerul spitalului, dr. Stere Buşu, a declarat că cei doi medici care lucrează pe secţia neonatologie şi-au împărţit atribuţiile astfel încât să se poată acoperi şi activitatea secţiei de pediatrie care a rămas fără medic. Singurul doctor care lucra pe secţia de pediatrie nu mai are dreptul să prescrie reţete pentru că este acuzat de malpraxis, după ce un copil a decedat la spital. „Copilul era cunoscut ca fiind bolnav, aflându-se în grija străbunicii”, spune managerul. Surse din cadrul spitalului susţin, de asemenea, că micul pacient a fost adus la spital mult prea târziu, când medicii chiar nu au mai avut ce să-i facă. Decesul a survenit rapid, părinţii acuzând cadrele medicale de malpraxis, singurul medic de altfel fiind pus sub acuzaţie. „Medicul este pe secţie, însă are dreptul la activitatea organizatorică şi atât. Aşteptăm verdictul organelor de cercetare în acest caz”, spune dr. Buşu. Sunt voci care spun că în acest caz trebuie să se implice şi reprezentanţi ai Protecţiei Copilului, întrucât există suspiciuni în ceea ce priveşte grija ce a fost acordată copilului.