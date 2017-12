Spitalul Judeţean are aproape jumătate de secol

09:13:41 / 16 Aprilie 2014

Ştiați că...?

Proiectul cladirii spitalului clinic judetean de urgență Constanța a fost folosit pentru construcția a două spitale județene gemene. O cladire identică se află în Craiova. În ziua de 4 octombrie 1966 se inaugura clădirea spitalului județean Craiova, proiectul acesteia fiind imprumutat clădirii spitalului județean Constanța, inaugurat in ziua de 15 aprilie 1969. Singura diferență dintre cele două clădiri este că spitalul din Craiova are un etaj în plus, adică 10 etaje. Cum Constanța era un oraş mai mic decât Craiova în anii '60, s-a considerat necesat construcția unui spital mai mic, de doar 9 etaje, care oricum este uriaş!