Spitalul “made în Republica Moldova”

Problema personalului medical de la Spitalul Orăşenesc Hîrşova aproape că s-a rezolvat. Dacă în urmă cu cîţiva ani, unitatea sanitară risca să-şi închidă porţile din cauza deficitului de medici, acum, spitalul are în alcătuire un număr „record” de doctori. Sînt nouă medici care profesează aici şi care sînt mulţumiţi de condiţiile oferite. Şase dintre ei (doi chirurgi, un internist, un ginecolog, un neurolog şi un anestezist - care este colaborator) sînt veniţi din Republica Moldova şi spun că au fost atraşi de facilităţile acordate de către autorităţile locale. „Am primit o casă, dotată şi utilată. Îmi convine să profesez aici. Am decis să rămîn în România pentru că am terminat facultatea aici şi tot aici mi s-a oferit şi o casă, pe care, în altă situaţie, nu aş fi reuşit să o am”, a povestit un medic. Dr. Grigore Borziac, ginecolog de aproape o viaţă, spune că aici se simte ca acasă. De asemenea, un alt medic venit de peste Prut a povestit că şi-a întemeiat deja o familie, soţia sa lucrînd ca moaşă la acelaşi spital. Trei dintre medici (un pediatru, un radiolog şi un medic de medicină internă) sînt români şi laudă ajutorul colegilor săi. „La un moment dat, spitalul avea doar trei medici, cu tot cu mine, şi mai veneau din cînd în cînd şi cîţiva pensionari. Era foarte greu, credeam că spitalul va fi închis pînă la urmă”, a spus un medic român. Directorul Spitalului Orăşenesc Hîrşova, Adrian Mihai, este mulţumit de acum de adresabilitatea unităţii sanitare. „Mai aveam doi rezidenţi care au plecat, nu au vrut să rămînă aici, dar lucrurile merg oricum bine, mult mai bine decît pînă acum. Şi pacienţii sînt mulţumiţi, putem să ne facem treaba cum trebuie”, a declarat directorul Spitalului Hîrşova. Unitatea sanitară mai are nevoie de un medic ORL, unul oftalmolog şi unul pediatru.