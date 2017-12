„Spotlight“, marele câştigător la gala premiilor Sindicatului actorilor americani 2016

Filmul ”Spotlight”, de Tom McCarthy, a obţinut, sâmbătă seară, cel mai important trofeu la cea de-a 22-a gală a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild / SAG), unde s-a impus la categoria Cea mai bună distribuţie, potrivit hollywoodreporter.com. ”Spotlight” se numără și printre peliculele nominalizate la categoria Cel mai bun film a premiilor Oscar din acest an. Cu Rachel McAdams, Billy Cruddup, Michael Keaton, Liev Schreiber, Mark Ruffalo şi Stanley Tucci în distribuţie, ”Spotlight” prezintă eforturile depuse de jurnaliştii de la publicaţia ”The Boston Globe”, în 2002, într-o anchetă amplă, ce a declanşat un scandal uriaş, după dezvăluirea abuzurilor sexuale comise de mai mulţi preoţi catolici.

SAG Awards este una dintre cele mai urmărite gale din sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood, care culminează cu ceremonia Oscar, întrucât actorii alcătuiesc una dintre cele mai mari categorii din rândul membrilor cu drept de vot din Academia de Film americană. Din acest motiv, nominalizaţii lor vor primi numeroase voturi de la membrii Academiei de Film americane, organizaţia care înmânează premiile Oscar. Trofeul pentru Cea mai bună distribuţie acordat de Sindicatul actorilor americani este echivalentul premiului Oscar pentru Cel mai bun film acordat de Academia americană de Film. Totodată, ediția din acest an a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani, organizată la Shrine Auditorium din Los Angeles, s-a desfășurat sub semnul diversității, pe fondul controverselor generate de neincluderea artiştilor de culoare în rândul nominalizaţilor din acest an de la premiile Oscar. Astfel, Sindicatul actorilor americani a premiat mai mulți actori de culoare la ediția din acest an a celebrelor distincții. Idris Elba a primit premiul pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar, grație partiturii sale din filmul ”Beasts of No Nation”, dar și trofeul pentru Cea mai bună interpretare masculină într-un film de televiziune sau miniserie, pentru rolul său din ”Luther”. Totodată, Queen Latifah a primit premiul pentru Cea mai bună actriță într-un film de televiziune sau într-o miniserie, pentru ”Bessie”, Viola Davis a primit premiul pentru Cea mai bună actriță dintr-un serial de tip dramă, pentru rolul său din ”How to Get Away With Murder”, iar Uzo Aduba a obținut trofeul pentru Cea mai bună actriță dintr-un serial de comedie, pentru interpretarea sa din ”Orange Is the New Black”.

Pe de altă parte, la gala Screen Actors Guild, Leonardo DiCaprio a primit premiul pentru Cel mai bun actor într-un rol principal, pentru pelicula ”The Revenant”, iar Brie Larson a primit trofeul pentru Cea mai bună actriță în rol principal, pentru filmul ”Room”. Totodată, Alicia Vikander a primit premiul pentru Cea mai bună actriță într-un rol secundar, pentru ”The Danish Girl”. În ceea ce priveşte producţiile de televiziune, ”Downton Abbey” a primit premiul SAG pentru Cea mai bună distribuţie dintr-un serial de tip dramă, iar ”Orange Is the New Black” a primit trofeul pentru Cea mai bună distribuţie dintr-un serial de tip comedie. Kevin Spacey a primit premiul pentru Cel mai bun actor dintr-un serial de tip dramă, pentru interpretarea sa din ”House of Cards”, iar Jeffrey Tambor și-a adjudecat trofeul pentru Cel mai bun actor dintr-un serial de tip comedie, pentru rolul din ”Transparent”. Pelicula ”Mad Max: Fury Road” a primit premiul pentru Cea mai bună echipă de cascadori, iar premiul pentru Cea mai bună echipă de cascadori într-un serial de televiziune i-a revenit producției ”Urzeala tronurilor / Game of Thrones”.

Sindicatul actorilor americani este format din aproximativ 165.000 de artişti de film şi televiziune. Premiile SAG pot oferi o idee despre actorii favoriţi în cursa pentru premiile Oscar - cu o rată de succes de 50%. În 2015, filmul ”Birdman”, de Alejandro González Iñárritu, a fost marele câştigător al galei Sindicatului actorilor americani, obţinând premiul pentru Cea mai bună distribuţie. ”Birdman” a primit ulterior și premiul Oscar pentru Cel mai bun film.