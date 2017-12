Stare de urgenţă în Carolina de Nord! Violenţe şi proteste împotriva poliţiei

Guvernatorul statului american Carolina de Nord a decretat stare de urgenţă după a doua noapte de proteste în oraşul Charlotte, izbucnite după ce un bărbat de culoare a fost împuşcat mortal de poliţie, relatează Reuters online. Şeful poliţiei din Charlotte, Kerr Putney, a spus iniţial că o persoană împuşcată în timpul protestului a murit, însă oficiali locali au anunţat apoi pe Twitter că aceasta a fost spitalizată într-o stare critică. "Încercăm să dispersăm mulţimea. Am fost foarte răbdători, dar acum ei au devenit foarte agresivi, aruncând sticle asupra poliţiştilor, deci este timpul să restabilim ordinea", a declarat Putney pentru Fox News.

Protestul a izbucnit după ce marţi poliţia a împuşcat mortal un bărbat de culoare, Keith Scott, care, potrivit forţelor de ordine, era înarmat şi a refuzat să arunce arma. Familia sa şi un martor susţin că acesta avea în mână o carte, nu o armă. Conform fratelui victimei, poliţistul care l-a împuşcat mortal pe Scott era sub acoperire şi nu purta uniformă. "Acesta aştepta să-şi ia fiul de la şcoală, iar Poliţia nu purta uniformă, era sub acoperire, doar a atras atenţia asupra lui, a început să strige că are o armă şi l-a împuşcat. Cred că l-au împuşcat de patru ori, nu sunt sigur, dar este mort", a declarat fratele lui Keith Lamont Scott.

În declaraţia poliţiei se menţionează faptul că bărbatul era înarmat şi o armă a fost recuperată de la scena incidentului. Departamentul de Poliţie se afla în căutarea unui suspect, în momentul în care a constatat o persoană care a ieşit înarmată dintr-un vehicul. Guvernarorul Pat McCrory a spus că a luat această măsură la cererea şefului poliţiei din Charlotte, trimiţând Garda Naţională şi trupe de stat pentru a sprijini forţele locale.