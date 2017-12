Staruri hollywoodiene şi din politică în meniul Festivalului de Film de la Toronto

Festivalul Internaţional de Film de la Toronto (6 - 15 septembrie), la care vor fi prezentate filme de Cristian Mungiu şi Cristian Nemescu, a rezervat, pentru cea de-a 32-a ediţie a sa, un număr mare de staruri hollywoodiene şi de întîlniri politice, au anunţat organizatorii. Festivalul Internaţional de Film de la Toronto, cel mai prestigios eveniment de gen din America de Nord, a ales, anul acesta, 349 de producţii din 55 de ţări.

Noul documentar al lui Michael Moore, “Captain Mike across America”, care prezintă aventurile acestuia în timpul campaniei prezidenţiale din SUA din 2004, va continua linia politică cu care este obişnuit festivalul. Filmul va fi vizionat la secţiunea Special Presentations, alături de “The Brave One”, cu Jodie Foster în rolul principal, “Lust, Caution”, în regia lui Ang Lee, “The Diving Bell and the Butterfly”, în regia lui Julian Schnabel şi “Redacted”, în regia lui Brian De Palma. Alături de acestea, la aceeaşi secţiune au fost selectate filmul lui Sidney Lumet, “Before the Devil Knows You\'re Dead”, cu Philip Seymour Hoffman şi Ethan Hawke, filmul lui Gillian Armstrong, “Death Defying Acts”, cu Guy Pearce şi Catherine Zeta-Jones, filmul lui Vadim Perelman, “In Bloom”, cu Uma Thurman şi Evan Rachel Wood, filmul lui Jason Reitman, “Juno”, cu Jennifer Garner şi “And When Did You Last See Your Father?”, în regia lui Anand Tucker, cu Jim Broadbent şi Colin Firth. Anul trecut, organizatorii au prezentat în cadrul acestei secţiuni, în premieră mondială, filmul “The Death of a President”, în regia britanicului Gabriel Range, o docu-ficţiune controversată, care a prezentat “moartea preşedintelui american. George W. Bush”.

Toronto va găzdui, anul acesta, mai multe figuri politice şi mediatice americane, printre care se numără fostul preşedinte american Jimmy Carter, pentru o serie de discuţii politice. Brad Pitt, George Clooney, Sean Penn şi Cate Blanchett se vor număra printre vedetele care vor aduce, la Toronto, strălucirea Hollywood-ului. Foarte multe vedete vor fi prezente şi în filmele din secţiunea Gala: “Sleuth”, în regia lui Kenneth Branagh, cu Michael Caine şi Jude Law în rolurile principale şi “Closing the Ring”, în regia lui Richard Attenborough. Alături de acestea se numără “The Walker”, în regia lui Paul Schrader, cu Woody Harrelson, Kristin Scott Thomas, Lauren Bacall, Lily Tomlin şi Willem Dafoe; “Cleaner”, de Renny Harlin, cu Samuel L. Jackson, Ed Harris, Eva Mendes şi Keke Palmer; “Le deuxieme souffle”, de Alain Corneau, cu Daniel Auteuil şi Monica Bellucci; “The Jane Austen Book Club”, de Robin Swicord, cu Kathy Baker, Maria Bello, Marc Blucas şi Emily Blunt.

Festivalul Internaţional de Film de la Toronto nu are o competiţie oficială, dar decernează cîteva premii, printre care cel din partea publicului, care anul trecut a fost cîştigat de mexicanul Alejandro Gomez Monteverde şi cel al criticii, atribuit în 2006 lui Gabriel Range.