Statul ar putea renunţa la construcţia de locuinţe ANL prin credit ipotecar

Ministerul Dezvolării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL) ar putea decide în viitor întreruperea construcţiei de locuinţe cu credit ipotecar prin Agenţia Naţională de Locuinţe (ANL), urmînd să dezvolte proiecte de locuinţe convenabile, cu preţuri mai reduse decît cele ale pieţei. \"Mă gîndesc să renunţăm la construcţia de locuinţe cu credit ipotecar, deoarece nu este un proces foarte rentabil şi, în plus, sînt proiecte care dau foarte multă bătaie de cap, în principal din cauza problemelor legate de utilităţi sau exproprieri. Noi am început acest program în 1999, cînd creditul ipotecar nu exista, acum însă toată lumea poate accesa aceste credite şi nu mai sîntem spectaculoşi\", a declarat ministrul Laszlo Borbely. El a afirmat că, în perioada 2001-2007, ANL a construit aprox. 1.500 de apartamente, număr care nu reprezintă un grad mare de rentabilitate. Potrivit lui Borbely, decizia de a renunţa la colaborarea cu ANL pe acest segment este încă în stadiu de proiect, intenţia ministerului fiind de a se concentra pe dezvoltarea construcţiilor de locuinţe convenabile, care să aibă preţuri sub preţul pieţei şi să fie cumpărate de persoane cu venituri mici. În luna iunie, MDLPL a anunţat că va începe construcţia de locuinţe convenabile şi a primit din partea autorităţilor locale acordul de principiu pentru punerea la dipoziţie a aprox. 1.200 hectare de teren, pe care ar putea fi ridicate circa 450.000 de astfel de locuinţe.

Pe de altă parte, potrivit lui Borbely, chiriaşii locuinţelor construite de ANL vor putea începe, în luna septembrie, procedurile pentru cumpărarea acestora, în cazul în care contractul de închiriere a fost semnat în urmă cu mai mult de cinci ani. \"Primele locuinţe vor putea fi cumpărate după finalizarea normelor metodologice, care vor fi publicate în aprox. 30 de zile, şi după modificarea, în luna august, a memorandumului cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, de la care am contractat un împrumut de 140 milioane euro\", a afirmat Borbely. El a precizat că noua formă a acordului cu instituţia financiară europeană va include o clauză potrivit căreia cumpărătorii nu vor putea să vîndă locuinţa respectivă pentru o perioadă de cinci ani. Ministrul a menţionat că suma pentru achiziţia locuinţelor trebuie achitată integral şi nu în rate, fondurile încasate urmînd să fie folosite pentru construcţia altor locuinţe. Potrivit unor calcule estimative ale Ministerului Dezvoltării, sumele obţinute din vînzarea apartamentelor finalizate în perioada 2001-2002 se ridică la aprox. 60 milioane euro. Laszlo Borbely a mai spus că fondurile obţinute în urma vînzării apartamentelor ANL închiriate pentru tineri vor fi utilizate pentru finanţarea programului de construire a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii.