Status România: grevă generală!

Ziua Internaţională a Muncii Decente a fost sărbătorită prin proteste. Aproximativ 15.000 de sindicalişti din întreaga ţară s-au strîns, ieri, în Piaţa Victoriei, pentru a cere condiţii decente de muncă şi de trai. Preşedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, le-a spus protestatarilor că responsabilitatea guvernanţilor este să creeze, în România, condiţii pentru munca decentă şi că este inacceptabil nivelul salariului minim actual de 600 de lei, precum şi cel pe care-l propun guvernanţii de 705 de lei de la 1 ianuarie 2010. „Le propun guvernanţilor să trăiască ei cu 700 de lei pe lună, să vedem cît rezistă. Este inacceptabil ce se întîmplă azi în România, sîntem aici pentru noi toţi şi pentru situaţia noastră de mîine, pentru situaţia copiilor noştri”, a declarat Bogdan Hossu. De asemenea, liderul Cartel Alfa i-a amintit preşedintelui Traian Băsescu de promisiunea pe care a făcut-o, de a nu mai candida dacă numărul şomerilor din România va fi de peste un milion în 2010. Hossu a precizat că, dacă situaţia nu se schimbă, numărul şomerilor va depăşi cu siguranţă un milion. El a amintit şi de Legea pensiilor, considerată imorală de toţi cei prezenţi ieri în faţa Guvernului. „Vor să muncim pînă la moarte pentru ca numărul pensionarilor să fie cît mai mic\", declarat, indignat, liderul Cartel Alfa. Vicepreşedintele Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Aurel Cornea, a afirmat că protestele nu se vor opri aici. „Puterea ne-a scos din nou în stradă, noi nu am vrut acest lucru. Azi (ieri - n.r.) de Ziua Internaţională a Muncii Decente, noi sărbătorim munca indecentă\", a afirmat Aurel Cornea.

„Guvernanţi, gîndiţi-vă la oameni\"

Din judeţul Constanţa, au plecat spre Bucureşti peste 1.500 de sindicalişti care s-au alăturat mitingului. Dacă, în cadrul unor organizaţii sindicale, era vorba, iniţial, doar de cîţiva participanţi, pe măsură ce ziua plecării s-a apropiat, numărul acestora a crescut. „Iniţial ar fi trebuit să plece din partea organizaţiei noastre doar 150 de persoane, cu trei autocare. Am avut, însă, mult mai multe cereri, motiv pentru care am mai luat trei autocare, în total, plecînd la Bucureşti 400 de oameni”, a declarat preşedintele Uniunii Judeţene a CNSRL Frăţia, Constantin Grosu. Protestatarii adunaţi în faţa Guvernului au cerut un salariu minim pe economie la nivel naţional de 740 de lei în 2010 şi 1.300 în 2014, refacerea grilelor din legea unică de salarizare, susţinerea unităţilor economice, crearea de locuri de muncă, protecţia lucrătorilor, pensii decente. „Vom solicita demisia Guvernului. Din punctul nostru de vedere, nu este posibil ca primul ministru să asigure interimatul Ministerului Educaţiei. Pentru noi, premierul Emil Boc este un ministru suplinitor necalificat”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţămîntul Preuniversitar Constanţa, prof. Ioana Purcărea. Sub sloganul „Guvernanţi, gîndiţi-vă la oameni\", sindicaliştii au protestat faţă de nerespectarea de către Guvern a planului de măsuri anticriză stabilit de comun acord cu partenerii sociali la începutul acestui an. Potrivit reprezentanţilor celor patru confederaţii sindicale care au organizat protestul de ieri - Cartel Alfa, Blocul Naţional Sindical, CNSLR Frăţia, CSDR - de Ziua Internaţională a Muncii Decente, lucrători din toată lumea au cerut creşterea puterii de cumpărare a salariilor, muncă sigură şi sănătoasă şi rezolvarea problemelor şi conflictelor prin dialog social şi acorduri, „nu prin impunere şi represiune\". Sindicaliştii speră ca în urma protestelor (greva generală a bugetarilor de luni luni şi mitingul de ieri) să înceapă cu partea guvernamentală un adevărat dialog social, să fie declanşate dezbaterile privind problemele cu care se confruntă, iar rezultatul acestora să fie „vizibil într-o săptămînă, cel mult o lună\". De asemenea, sindialiştii au declarat că nu vor opri protestele şi ameninţă că vor ajunge şi la grevă generală pe termen nelimitat, dacă nu vor fi luaţi în seamă de guvernanţi.

Presa internaţională relatează pe larg despre manifestaţiile de protest din România

Mitingul de la Bucureşti a fost relatat pe larg şi de presa internaţională. „Aproximativ 15.000 de români, potrivit Jandarmeriei, 30.000 potrivit sindicatelor protestează miercuri (ieri - n.r.) în faţa Guvernului de la Bucureşti faţă de măsurile de austeritate adoptate în această ţară puternic afectată de criză. Este vorba de cea mai amplă manifestaţie organizată la Bucureşti în ultimii zece ani. Manifestanţii, reuniţi la apelul principalelor confederaţii sindicale, cer creşterea salariului minim şi măsuri mai eficiente de protecţie socială\", notează Agenţia France-Presse. Ziariştii francezi relatează că manifestaţia survine într-un context politic, Guvernul minoritar democrat-liberal al premierului Emil Boc fiind ameninţat cu o moţiune de cenzură cu mai puţin de două luni înaintea alegerilor prezidenţiale din 22 noiembrie. „Mii de români veniţi din toată ţara protestează miercuri la Bucureşti faţă de salariile mici\", relatează şi Associated Press, precizînd că „România se confruntă cu o recesiune profundă şi este dependentă de un împrumut de 17,1 miliarde de dolari de la FMI pentru plata unor salarii din domeniul bugetar”. „Protestele intervin după greva generală din 5 octombrie, cînd peste 800.000 de angajaţi din sectorul public au încetat lucrul în semn de protest faţă de proiectul legii salarizării unice\", scrie Sofia Echo. Reuters notează că FMI a cerut României să adopte măsuri fiscale care să limiteze creşterile salariale în sectorul public. Scopul ar fi redirecţionarea fondurilor pentru modernizare şi atragerea investiţiilor străine. Liderii sindicali au explicat că greva din 5 octombrie a fost un mesaj adresat clasei politice că „nu mai poate manipula angajaţii bugetari\", subliniază Euronews, explicînd că Guvernul Emil Boc şi-a asumat răspunderea în Parlament pentru legea salarizării unice înainte de finalizarea negocierilor cu sindicaliştii.