Steaua porneşte asaltul spre grupele UCL

În această seară de la ora 20.30 (în direct la PRO TV), Steaua Bucureşti va înfrunta, în deplasare, echipa norvegiană Stromsgodset IF, în prima manşă a turului secund preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Campioana României abordează partida din Norvegia având un nou antrenor faţă de sezonul trecut, Constantin Gâlcă în locul lui Laurenţiu Reghecampf, dar fără mai mulţi jucători de care s-a despărţit în vară: Tătăruşanu, Georgievski, Kapetanos, Mihai Costea, Pintilii şi Piovaccari. În plus, Steaua are un singur meci oficial jucat până la ora partidei cu Stromsgodset, Supercupa României, pierdută în urma loviturilor de departajare în faţa câştigătoarei Cupei, Astra Giurgiu, în timp ce Stromsgodset se află în plin campionat, campioana Norvegiei din sezonul trecut ocupând, după disputarea a 15 etape, poziţia secundă, la şase puncte de liderul Molde. Pe lângă lipsa meciurilor oficiale, Steaua se va mai confrunta cu o problemă în Norvegia, întâlnirea de la Drammen, de pe stadionul “Marienlyst”, cu 8.100 de locuri, urmând să se dispute pe un gazon sintetic. În această vară, campioana României nu a convins în cele cinci meciuri amicale jucate în perioada de pregătire, înregistrând doar o victorie, o remiză şi trei înfrângeri. Returul se va disputa la 23 iulie, la Bucureşti, de la ora 19.30.

Aseară s-au disputat primele 12 meciuri din turul al doilea preliminar al UCL, manşa tur, iar în această seară, în afara meciului Stelei, sunt programate şi celelalte patru întâlniri - ora 20.00: Malmo FF (Suedia) - FK Ventspils (Letonia), Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria) - F91 Dudelange (Luxemburg), FC Dinamo Tbilisi (Georgia) - FK Aktobe (Kazahstan); ora 21.45: Legia Varşovia (Polonia) - Saint Patrick’s Athletic (Irlanda).