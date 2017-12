Stojanovic, la primul antrenament cu HCM

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, a efectuat, ieri, pe terenul de rugby “Mihai Naca“, prima şedinţă de pregătire în vederea viitorului sezon competiţional. Noutăţile faţă de reunirea care a avut loc sâmbătă s-au numit Aleksandar Adzic şi noua achiziţie, Vladica Stojanovic. În vârstă de 29 de ani (născut pe 14 iunie 1981), Stojanovic vine de la MT Melsungen (locul 13 în Germania), dar în ultimele două luni a fost împrumutat la Toulouse Union HB pentru a ajuta formaţia franceză să se salveze de la retrogradare. Component de bază al naţionalei Serbiei în urmă cu doi ani, Stojanovic a ieşit pentru moment din circuitul primei reprezentative din cauza unor accidentări, fiind considerat de regretatul Zoran Kurtes ca unul dintre handbaliştii care poate face diferenţa într-o partidă. „Unul dintre motivele pentru care am ales HCM era şi relaţia foarte bună pe care am avut-o cu Zoran Kurtes. HCM este un club foarte bun, este campioana României, cu evoluţii apreciabile în Liga Campionilor. Vreau să câştig cât mai multe trofee cu HCM. În Liga Campionilor am mai jucat pe vremea când eram la Partizan Belgrad. Consider că grupa este una accesibilă. Am putea termina şi pe locul secund, dacă vom fi foarte atenţi. Am jucat în Germania contra lui Flensburg. Este o formaţie puternică, dar cred că o putem învinge pe teren propriu. Îmi doresc să joc cât mai bine pentru HCM. Mă concentrez acum doar pentru formaţia de club. Echipa naţională contează mai puţin acum“, au fost primele cuvinte ale lui Stojanovic. Prima şedinţă de pregătire a fost condusă de Alexandru Buligan. „Este important că este o atmosferă plăcută, iar primele zile cred că vor fi mai grele, pentru că jucătorii trebuie să uite vacanţa şi să intre în ritm. Dacă va veni Jovica Cvetkovic, sunt convins că îşi va dori să facă totul pentru a realiza obiectivele clubului. Am fost adversari cînd eu jucam pentru România, iar el pentru Serbia, şi îl ştiu ca pe un tip foarte determinat. Din câte ştiu, în proporţie de 99 la sută este de acord cu cerinţele clubului“, a afirmat Buligan. HCM îşi va continua pregătirile pe stadionul de rugby “Mihai Naca“ până pe 19 iulie, iar pe 20 iulie va merge la Bucureşti pentru vizita medicală. În perioada 20-31 iulie este programat şi primul cantonament din străinătate, la Zlatibor (Serbia), iar al doilea stagiu de pregătire, în care se vor disputa şi câteva jocuri de verificare, va avea loc între 1 şi 14 august, în Germania.