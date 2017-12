Stroe cere prefecţi politici sau preluarea atribuţiilor lor de către preşedinţii CJ

După ce, în urmă cu trei ani, a fost făcută cu surle şi trîmbiţe modificarea legislativă conform căreia prefecţii nu trebuie să aparţină niciunui partid politic, acum, senatorul liberal Radu Stroe a declarat că prefectul nu poate fi apolitic aşa cum prevede legea actuală, precizînd că o soluţie ar fi chiar desfiinţarea acestei funcţii şi preluarea atribuţiilor de către preşedintele Consiliului Judeţean (CJ). “Ori Guvernul are un reprezentant în teritoriu care nu poate fi neutru, trebuie să fie omul Guvernului, ori nu are nevoie de un reprezentant în teritoriu şi atunci desfiinţăm funcţia şi gata. Eu cred că nu ar trebui un prefect în judeţ, ci un preşedinte de Consiliu Judeţean care să ruleze toată activitatea economică şi deconcentratele, pe baza principiului descentralizării. Aici este o incompatibilitate, o neconcordanţă şi mă mir cum de a trecut atîta vreme şi nu am sesizat-o“, a afirmat Stroe, fost secretar general al Guvernului, adăugînd că acesta este un punct de vedere personal. Deşi a refuzat să se pronunţe în privinţa unui posibil proiect de lege care să reintroducă politizarea funcţiei prefectului, Stroe a precizat că greşeala a apărut din momentul în care aceasta a fost instituită ca prelungire a Guvernului în judeţ. “I s-a dat o coloratură nepolitică“, ceea ce “este o eroare“, a mai comentat Stroe modificările legislative din 2005, atunci cînd s-a stabilit transferul prefecţilor din rîndul membrilor de partid în rîndul înalţilor funcţionari publici. Liberalul a explicat că prefectul, ca reprezentant al Executivului, format din partide politice, nu poate fi apolitic. “Greşeala este de la păcatul originar, de la pornirea iniţierii acestui prefect. Era suficient un preşedinte de CJ pe problematica economică de dezvoltare a judeţului, nu era necesar un reprezentant al Guvernului fără culoare politică. Ori pui un reprezentant al Guvernului cu culoare politică, ori mai bine nu-l mai pui“, a insistat Stroe. Senatorul PNL a afirmat că situaţia va trebui rezolvată “odată cu noua putere de la sfîrşitul acestui an“, alături de alte chestiuni importante precum problema Constituţiei şi a euroregiunilor. Legislaţia a fost modificată în 2005, ca urmare a unor angajamente ale României faţă de UE. Noile prevederi privind transformarea prefecţilor din membri de partid în înalţi funcţionari publici au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2006.