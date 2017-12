Studenți constănțeni premiați cu titlul de ”Cel mai bun vânzător”

Mai mulți studenți ai Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) au participat recent la Târgul Întreprinderilor Simulate, organizat la București, în cadrul proiectului SIMPRACT - „Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate“. Organizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România și Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica din București, primul Târg național al Întreprinderilor Simulate (IS) a reunit studenți proveniți opt universități partenere în proiect: Academia de Studii Economice din București, UOC, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Valahia” din Târgoviște și Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. Astfel, au intrat în concurs 27 întreprinderi simulate, UOC participând cu trei echipe alcătuite din reprezentanți ai întreprinderilor simulate IS Seastar Management SRL, IS Intercom SRL și IS Euxin Insurance SRL. Activitatea studenților economiști de la „Ovidius” a fost apreciată atât de membrii juriului, cât și de ceilalți paticipanți. Echipa IS Intercom SRL a fost răsplătită prin acordarea Premiului de excelență „Cel mai bun vânzător”.