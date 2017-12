Studiu privind impactul chirurgiei metabolice asupra remisiei diabetului

Un număr de 40 de bărbați cu obezitate, care au dezvoltat și diabet zaharat de tip 2, vor participa la un studiu clinic privind impactul chirurgiei metabolice asupra remisiei diabetului zaharat de tip 2, studiu care a fost lansat ieri la Spitalul „Ponderas“. Jumătate dintre participanți vor beneficia gratuit de operația de micșorare a stomacului, ei fiind apoi monitorizați timp de un an, pentru a observa rezultatele. Intervenția presupune îndepărtarea unei părți laterale din stomac, unde se află centrii foamei. ”Gastric sleeve” este cea mai modernă tehnică de chirurgie metabolică, fiind o operație laparoscopică, minim invazivă, ce presupune spitalizare de scurtă durată și reintegrare rapidă în viața socială. Celorlalți 20 de pacienți le va fi administrat în continuare tratament personalizat și vor urma dieta corespunzătoare, fiind urmăriți îndeaproape de echipa medicală. Ulterior va fi comparată evoluția parametrilor morfologici și biochimici de la pacienții cu obezitate și diabet zaharat de tip 2, tratați prin chirurgie metabolică sau convențional. Totodată, rezultatele obținute vor fi consolidate cu cele ale cercetării mecanismelor celulare și moleculare implicate în secreția disfuncțională de insulină. ”Situația obezității în România este îngrijorătoare. 1,5 milioane dintre locuitorii țării noastre suferă de obezitate grad 1, 2 și obezitate morbidă. Dintre aceștia, 20% au dezvoltat diabet zaharat, în special diabet zaharat tip 2, boală cauzată în principal de acumularea excesului ponderal. Prevalența diabetului zaharat de tip 2 este de 11%, iar a prediabetului - de 18%. La nivel mondial, s-a dovedit că o alternativă a tratamentului clasic pentru diabetul zaharat de tip 2 este chirurgia metabolică, aceasta fiind și cea mai eficientă soluție atât din punctul de vedere al costurilor, cât și din punct de vedere medical. Cred cu tărie că este timpul ca aceste tehnici chirurgicale cu rezultate extraordinare să fie recunoscute și în România ca tratament alternativ al diabetului", a declarat Cătălin Copăescu, medic primar chirurgie generală, cu competență în Chirurgie Laparoscopică și Chirurgie Bariatrică, director general „Ponderas“, cu prilejul lansării studiului CREDOR (Collaborative Romanian Efforts for Diabetes an Obesity Retrench). Potrivit acestuia, lipsa unui protocol inovativ în combaterea obezității și a diabetului zaharat de tip 2 la ora actuală, în România, este principalul motiv pentru care se demarează studiul, iar chirurgia metabolică, datorită scăderii semnificative a riscului de apariție a complicațiilor cardiovasculare specifice diabetului zaharat de tip 2, poate deveni cea mai bună soluție medicală din punct de vedere cost-eficiență. ”Chirurgia metabolică este alternativa modernă a tratamentului pentru diabetici, iar remarcabil este faptul că operațiile metabolice pot duce la ameliorarea până la remisia diabetului zaharat de tip 2 înainte de a avea loc pierderea semnificativă în greutate. Acest lucru a fost observat la 93% dintre pacienții cu obezitate și diabet zaharat de tip 2 care au beneficiat de intervenție chirurgicală în cadrul spitalului „Ponderas“”, a afirmat Copăescu. El a menționat că Institutul ”Prof. Dr. N. Paulescu” va face selecția pacienților care vor participa la studiu. Proiectul CREDOR se va desfășura pe durata a 2 ani. Proiectul de cercetare este inițiat de spitalul „Ponderas“ alături de Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice ”Prof. Dr. N. Paulescu” București, Institutul de Biologie și Patologie Celulară ”Nicoale Simionescu” și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”.