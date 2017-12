Succes constănţean la Nike Junior Tour

La finalul săptămânii trecute, Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti a găzduit unul dintre cele mai importante turnee din România la categoriile de vârstă under 12 şi under 14, Nike Junior Tour, la care au fost prezenţi cei mai buni opt jucători din ţară, atât la fete, cât şi la băieţi. Printre participanţi s-au numărat mai mulţi constănţeni, unul dintre ei, Ştefan Paloşi (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu) reuşind să câştige întrecerea băieţilor under 12. Lider al ierarhiei interne, Paloşi a câştigat meciurile cu Gabriel Liahovici, 6-1, 6-4, Radu Ţaică, cu 7-6, 6-4, şi Cristian Andreescu, cu 6-0, 6-2. Succesul îi asigură constănţeanului deplasarea şi participarea la turneul Nike Junior Tour International Masters, care se va desfăşura în SUA, în luna decembrie, între turneele Eddie Herr şi Orange Bowl. Celălalt constănţean prezent la under 12, Alexander Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu), a încheiat pe locul al treilea, două victorii, 7-6, 6-4, cu Laurenţiu Mandocescu, şi 1-6, 7-5, 7-5 cu Radu Ţaică, şi un eşec, 4-6, 6-3, 3-6, cu Cristian Andreescu. La aceeaşi categorie de vârstă, dar la fete, Constanţa a avut patru reprezentante, Ramona Chivu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu), Gloria Ioana Mihu (Tenis Club Idu Mamaia, antrenor Damian Petcu), Sabina Dadaciu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu) şi Selma Cadîr (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Lenuţa Ivancu). Cel mai bine s-a clasat Chivu, învingătoare în finala mică în duelul cu Mihu, cu 6-2, 5-7, 6-2, în timp ce Cadîr a încheiat pe locul 5, iar Dadaciu pe locul 7. La under 14 băieţi, Edris Fetisleam (CS Ştiinţa, antrenor Dorin Ochiuleţ) a terminat pe locul 7, în timp ce la fete Andrada Surdeanu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Lucian Surdeanu) s-a clasat pe locul 4.