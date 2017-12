Succes scontat pentru CVM Tomis

Primul joc oficial al sezonului 2008-2009 pentru Club Volei Municipal Tomis Constanţa a adus şi prima victorie pentru echipa antrenată de Stelio De Rocco, Luca Donati şi Mircea Dudaş. Desfăşurată sîmbătă, în Sala Sporturilor, partida dintre CVM Tomis şi Rapid Bucureşti, din prima etapă a Diviziei A1 la volei masculin, s-a încheiat, conform aşteptărilor, cu succesul campioanei ultimelor două ediţii. Voleibaliştii Tomisului s-au impus cu 3-0 (25-21, 25-23, 25-19), forţînd doar atît cît a fost necesar pentru a cîştiga în număr minim de seturi. Nou promovată în primul eşalon, Rapidul, cu experimentaţii Adrian Zadorojnai, Ionuţ Ion, Marian Pavel şi Silviu Oancea în teren, a evoluat curajos, conducînd în debutul primelor două seturi. A fost un simplu foc de paie, Firpo şi compania revenind rapid în joc, pentru a-şi adjudeca fără emoţii cele trei seturi. “Mă aşteptam ca jocul să nu se ridice la un nivel înalt. Am lucrat foarte mult la antrenamente în săptămîna premergătoare partidei, atît în plan fizic, dar şi tehnico-tactic. Mai avem de crescut în joc pentru a ajunge la cel mai înalt nivel”, a declarat Stelio De Rocco, antrenorul principal al CVM Tomis. “Am jucat în compania unei echipe foarte bune. Nu sînt mulţumit, pentru că nu poţi fi mulţumit cînd pierzi, dar consider că am făcut un joc bun la Constanţa”, a spus Aurel Ioniţă, antrenorul oaspeţilor. Radu Began, căpitanul Tomisului, nu a fost prea mulţumit de evoluţia echipei constănţene din meciul cu Rapid: “Trebuie să vedem ceea ce nu merge bine. Sper ca după disputarea mai multor meciuri în campionat să jucăm din ce în ce mai bine”. Voleibaliştii constănţeni au avut un motiv în plus să sărbătorească primul succes din actualul sezon. Florin Voinea, cel mai vechi component al echipei constănţene, a împlinit sîmbătă 28 de ani, el oferindu-le colegilor, la vestiare, după încheierea partidei, cîte o bere.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Lică, Began, Macovei, Daivison, Ashlei şi libero Tănăsescu, au mai jucat: Miseikis, Voinea şi Toronyai; Rapid (antrenor Aurel Ioniţă): Zadorojnai - Oancea, M. Pavel, I. Ion, Ciosa, Bala şi libero Voicu, a mai jucat: Dănălache. Au arbitrat: Marius Ştefurac (Ploieşti) şi Bogdan Stoica (Bucureşti). Observator: Dan Dobrescu (Ploieşti).

În celelalte partide disputate în prima etapă s-au înregistrat următoarele rezultate: Unirea Dej - Remat Zalău 3-2; Dinamo Bucureşti - U. Cluj 3-0; VCM LPS Piatra Neamţ - Ştiinţa Bacău 3-0. Meciul Torpi Tg. Mureş - Constam Buzău va fi reprogramat, echipa din Tg. Mureş luînd locul formaţiei CSM Rm. Sărat, care s-a retras din campionat. Întîlnirea Ştiinţa Explorări Baia Mare - Steaua Bucureşti se va disputa pe 1 octombrie, băimărenii evoluînd vineri şi sîmbătă în turneul final al Cupei Balcanice, turneu desfăşurat la Baia Mare. Rezultate - vineri, în semifinale: Ribnica Kraljevo (Serbia) - AO Kifissia (Grecia) 2-3 şi Explorări Baia Mare - Buyuksehir Belediyesi Istanbul 2-3; sîmbătă - finala mică: Baia Mare - Kraljevo 3-2; finala mare: Istanbul - Kifissia 3-2.