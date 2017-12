Sucursală CJAS la Mangalia

Locuitorii municipiului Mangalia şi cei din localităţile limitrofe vor beneficia, în scurt timp, de o sucursală a Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate. Conducerea CJAS speră ca inaugurarea noului sediu să aibă loc peste cîteva săptămîni. "Ne-a fost alocat un spaţiu la parterul policlinicii din Mangalia. Timp de cinci ani sîntem scutiţi de plata chiriei. Am ales Mangalia pentru înfiinţarea primei sucursale, deoarece acolo sînt foarte mulţi agenţi economici care trebuie să bată drumul pînă la Constanţa în fiecare lună şi, de asemenea, acest oraş are o activitate medicală intensă. În primul rînd, dispune de un spital, sanatoriu balnear, numeroase laboratoare şi cabinete medicale", a declarat directorul CJAS, dr. Liviu Mocanu. Acesta este de părere că la noua sucursală are nevoie de trei sau cinci angajaţi şi că va reuşi să facă faţă populaţiei din toate staţiunile şi localităţile din jurul Mangaliei.