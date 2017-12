Sulfina obligă operatorii de plaje să amplaseze toalete nefuncţionale

Comisarii Gărzii Financiare Constanţa au verificat, luna trecută, mai multe societăţi de pe raza judeţului, printre care şi firme din Mangalia. Potrivit comunicatului Gărzii Financiare remis ieri redacţiei, în urma verificării la SC “Genis Nav 98” SRL Mangalia, comisarii au constatat că firma a vîndut către un alt agent economic, SC “Romned Port Operator” SA Constanţa, mărfuri pentru care nu a putut prezenta documente legale de provenienţă: toalete ecologice şi module solare, după cum se specifică în documentul instituţiei. “Facem precizarea că factura prezentată ca document de provenienţă de către SC SA Constanţa a fost folosită de către aceasta în dosarul de concesionare a plajelor, fiind ulterior anulată de emitent. S-a aplicat amenda contravenţională şi s-a procedat la confiscarea contravalorii mărfii în sumă de 240.108 de lei”, se mai spune în comunicat. Avînd în vedere faptul că SC “Romned Port Operator” SA este unul dintre cîştigătorii licitaţiilor de închiriere a plajelor, pentru mai multe sectoare, am solicitat un punct de vedere din partea Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL), instituţia care a organizat aceste licitaţii. „Pentru ca acest caz să poată fi cercetat, persoanele sau instituţiile interesate trebuie să sesizeze, oficial, Comisia de licitaţie din care au făcut parte reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, DADL şi Administraţia Naţională Apele Române. În cazul în care se vor constata nereguli în procedura de contractare a unor sectoare de plajă se vor aplica măsurile legale, mergînd pînă la rezilierea contractului de închiriere”, a declarat purtătorul de cuvînt al DADL, Cătălin Anton. Contactat telefonic în legătură cu cele sesizate de Garda Financiară, directorul SC “Romned Port Operator” SA, Sorin Greavu, a declarat că societatea a fost verificată de comisari, cărora le-a pus la dispoziţie şi le-a predat toate documentele cu care a participat la licitaţiile organizate de DADL. Greavu a precizat că dosarul societăţii a cuprins documente privind achiziţionarea a două tipuri de toalete: cu racordare directă la sistemul public de canalizare şi, pentru zonele în care nu există reţea, toalete ecologice. “După licitaţie, de la Apele Române ni s-a spus că toaletele ecologice sînt interzise”, a declarat Sorin Greavu, care a adăugat că, din cauza acestei interdicţii, a renunţat la achiziţionarea toaletelor ecologice. “Am cumpărat numai din cele care se racordează la canalizare. În zonele în care nu există reţea, le vom amplasa pe plaje, dar nu vor funcţiona”, a mai spus Greavu. “Noi am avut două rînduri de acte, am fost pregătiţi pentru două variante şi consider că acţiunea Gărzii Financiare este un artificiu pentru a ni se căuta nod în papură”, a mai declarat directorul SC “Romned Port Operator” SA. Lăsînd la o parte povestea toaletelor ecologice fără documente de provenienţă, afirmaţiile reprezentantului operatorului de plajă “Romned Port Operator” SA dezvăluie cît de “bine” a fost organizată licitaţia organizată de DADL, din moment ce pînă şi cîştigătorii au aflat abia după licitaţie ce condiţii trebuie să îndeplinească, şi, totodată, cît de genială este strategia ministresei Sulfina Barbu, care solicită amplasarea pe plaje a toaletelor ce pot fi racordate la un sistem de canalizare... inexistent.