Sunt convins că se va petrece o schimbare profundă în bine în administrarea municipiului Constanţa

Premierul Victor Orban a declarat, joi, la şedinţa de constituire a noului Consiliul Local Municipal Constanţa, că este convins de producerea unei schimbări profunde în bine în administrarea oraşului, în urma alegerii liberalului Vergil Chiţac în funcţia de primar.



Orban a menţionat, totodată, că garantează susţinerea proiectelor noii administraţii constănţene, cât şi susţinerea de proiecte la nivel guvernamental care vizează municipiul şi judeţul Constanţa.

În ce mă priveşte, sunt prezent aici să garantez susţinerea proiectelor noii administraţii pentru Constanţa. De asemenea, susţinerea unor proiecte de la nivel guvernamental, care sunt extrem de importante pentru municipiul şi judeţul Constanţa. Constanţa are oportunităţi de dezvoltare extrem de importante, Constanţa este o poartă de intrare-ieşire în Europa, Constanţa are o poziţie strategică, la care a făcut referire domnul primar Chiţac, extrem de importantă în flancul estic al NATO şi, să spunem aşa, la răscruce de vânturi. Constanţa are o şansă la dezvoltare uriaşă, care sunt convins că va fi cuantificată de noua administraţie.