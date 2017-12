Suplimentare de personal la Consiliul de Soluţionare a Contestaţiilor

Guvernul a suplimentat, în această săptămînă, cu 30 de posturi, la 97, personalul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru eficientizarea activităţii instituţiei şi respectarea termenelor prevăzute de lege pentru rezolvarea contestaţiilor. Consiliul va funcţiona acum cu 11 complete de soluţionare a contestaţiilor, faţă de opt în prezent. Instituţia are 67 de posturi, dintre care 21 de membri în cele opt complete şi 46 de angajaţi cu statut de personal tehnico-administrativ. Guvernul a modificat legislaţia în domeniul achiziţiilor publice la sfîrşitul lunii septembrie, obligînd autorităţile contractante să transmită dosarul achiziţiei către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în termen de cinci zile de la primirea unei contestaţii. De asemenea, Executivul a introdus amenzi, cuprinse între 10.000 de lei şi 35.000 de lei, pentru contestaţiile nejustificate, sancţiuni aplicate de Consiliu. În plus, autoritatea contractantă are dreptul să solicite instanţei măsuri reparatorii în cazul în care contestaţiile abuzive îi aduc prejudicii.