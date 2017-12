Supraîncălzirea economică, mai evidentă decît la începutul anului!

Economia României prezintă semne limitate de ajustare pe un trend de creştere mai sustenabilă, iar semnalele de supraîncălzire sînt mai pregnante decît la începutul acestui an, a declarat directorul în cadrul Fitch Ratings, Andrew Colquhoun. Printre argumentele prezentate de directorul Fitch se numără creşterea economică puternică din primul trimestru, de 8,2%, inflaţia înaltă, de 9,04% în iulie, precum şi revizuirea în sus a prognozelor agenţiei de rating pentru deficitul de cont curent, de la 16,5% din PIB, la 17% din PIB în 2008. \"Un alt factor care s-a schimbat se referă la deterioarea economiei mondiale. Fitch a revizuit în scădere estimarea privind creşterea PIB din zona euro, principalul partener comercial al României, la 1,9% în acest an şi la 1,7% în 2009, faţă de datele anterioare, de 2,1% şi, respectiv, 2,4%. O inversare a apetitului pentru risc a investitorilor ar putea duce la o depreciere rapidă a leului, ceea ce s-ar adăuga presiunilor inflaţioniste şi ar putea destabiliza economia şi sistemul financiar, dacă deprecierea este suficient de abruptă, ceea ce s-ar traduce printr-o aterizare dură\", a afirmat Colquhoun. România este cotată de Fitch cu calificativul \"BBB\" pentru datoriile pe termen lung în valută, iar perspectiva a fost înrăutăţită, în luna ianuarie, de la \"stabilă\" la \"negativă\", unul dintre principalii factori care au stat la baza deciziei fiind creşterea deficitului de cont curent. \"Perspectiva negativă subliniază temerile noastre că dacă economia nu se va ajusta curînd pe un trend mai sustenabil de creştere, care să implice o inflaţie mai redusă şi un deficit de cont curent mai scăzut, finanţele externe ale ţării vor părea slabe comparativ cu alte state cu rating BBB, întrucît datoria externă şi nevoile de finanţare vor creşte, ceea ce ar putea să pună presiune pentru o revizuire în sens negativ a ratingului, chiar şi în lipsa unei aterizări dure\", a mai spus directorul Fitch. În afară de Fitch, şi agenţia de evaluare financiară Standard&Poor\'s a revizuit în scădere perspectiva ratingului României. Astfel, Standard&Poor\'s a modificat, anul trecut, de două ori perspectiva ratingului României, de la \"pozitiv\" la \"negativ\". Reamintim că, totuşi, începînd cu 1998, ratingurile României au fost îmbunătăţite succesiv de către toate cele trei mari agenţii de evaluare financiară, Fitch, Standard&Poor\'s şi Moody\'s, astfel că acestea au cotat România în categoria de risc scăzut. Calificativele acordate sînt \"BBB minus\", în cazul Standard&Poor\'s, \"BBB\" - Fitch Ratings şi \"Baa3\" - Moody\'s Investors Service. Ratingurile acordate de Standard&Poor\'s şi Moody\'s reprezintă cele mai mici calificative din categoria investement grade, aşa cum este definită de cele două agenţii. Orice reducere sub aceste nivele ar scoate România din grupul ţărilor cu risc scăzut pentru investitori.