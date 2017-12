Surprize de amploare, de Ziua Marinei Române

Organizatorii Zilei Marinei Române promit un spectacol de excepție în acest an! Oficialii le-au pregătit turiștilor și constănțenilor evenimente și spectacole extrem de atractive, multe dintre ele în premieră. „O noutate în acest an este „Săptămâna Mării“, organizată în perioada 10-14 august și care începe cu Ziua Învățământului de Marină și se încheie cu Ziua Eroilor Marinari, celebrați pe 14 august. În zilele de 11, 12 și 13 august, în Portul Tomis vom avea ateliere interactive. Printre altele, doritorii vor putea face scufundări. Pentru Ziua Marinei Române vom pregăti manifestări și în porturile Brăila și Tulcea. De asemenea, pentru prima dată, vom avea ateliere interactive la Timișoara, pe Bega“, a declarat cdor. Mihai Panait, reprezentantul Forțelor Navale Române. În organizarea evenimentelor s-a implicat și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) Litoral - Delta Dunării. „Suntem mândri să fim partenerii Forțelor Navale; consider că Ziua Marinei Române este o sărbătoare-simbol a orașului Constanța și a Marinei Române. Ne-am implicat cu mult drag! Ne dorim ca evenimentul să nu mai fie adresat doar constănțenilor, ci în egală măsură și turiștilor. De aceea, fanfara Marinei Militare va ajunge în stațiunea Mamaia. Acesta este un element de noutate. Am pregătit materiale de promovare pentru turiști, cu sprijinul Autorității Naționale pentru Turism. Sunt 15.000 de flyere. Anul acesta, am pregătit, în premieră, în Portul Tomis, un show de lasere“, a declarat Corina Martin, președintele APDT Litoral - Delta Dunării.

ULTIMELE PREGĂTIRI Până la Ziua Marinei Române, lucrările realizate pe faleza din dreptul Cazinoului și din fața Comandamentului Flotei vor fi încheiate. „Sper că, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, constănțenii și turiștii care participă în număr atât de mare să se bucure de această zi specială. Încercăm în fiecare an să facem în așa fel încât să scoatem în evidență Marina Română și marinăria, așa cum este ea ca meserie și ca mod de viață. Până atunci, în zona în care vor fi organizate festivitățile, lucrările se vor finaliza. Începând de ieri (n.r. - miercuri), toți cei responsabili cu reparațiile și-au canalizat forțele în acestă zonă“, a declarat Petrică Munteanu, directorul executiv al Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente, din cadrul Primăriei Constanța.

PROGRAMUL FESTIVITĂȚILOR Reprezentanții Forțelor Navale spun că programul „Săptămâna Mării“ va fi prefațat, astăzi, în staţiunea Mamaia, de fanfara militară, care va susține, între orele 19.00-21.00, un spectacol itinerant pe faleză, urmând să plece din fața "Radio Constanța" și să își încheie recitalul în zona Cazino. Sâmbătă, în dana militară a Portului Constanţa, între orele 09.00 - 17.00, va fi organizată „Ziua Porţilor Deschise“. Cei care vor dori să ia parte la eveniment se vor putea bucura de o expoziţie de nave, tehnică, armament şi echipamente militare, dar și de un spectacol susţinut de ansambluri artistice şi de fanfara Forţelor Navale. Duminică, pe faleza din faţa Comandamentului Flotei, între orele 18.00-21.00, va avea loc o prezentare a ofertei educaţionale de marină, o expoziţie de tehnică militară, și un nou spectacol de fanfară. Luni, tot pe faleza din faţa Comandamentului Flotei, între orele orele 18.00-21.00, Centrul de Scafandri și Direcţia Hidrografică Maritimă vor organiza o expoziție, urmată de un spectacol artistic pregătit de Cercul Militar Constanţa. În intervalul 11-13 august, în Portul Tomis, între orele 17.00-19.00, Centrul 39 Scafandri va organiza un atelier de scufundare recreaţională. Miercuri, în faţa Comandamentului Flotei, între orele 10.00-13.00, va putea fi urmărit ultimul antrenament general al exerciţiului FNR 14. Joi, 14 august, va fi organizată o ceremonie de depuneri de coroane de flori, în memoria eroilor marinari, la Monumentul „Crucea Marinarilor”.

ISTORIC Ziua Marinei Române a fost sărbătorită, pentru prima dată, în anul 1902, la Constanţa. Au fost păstrate, cu grijă, elementele tradiţionale: sosirea alaiului Zeului Neptun, jocurile marinăreşti şi expoziţiile de lucrări de matelotaj, cu noduri şi alte împletituri, fiind adăugate, an de an, şi elemente de noutate, precum secvenţele din programul de instruire a marinarilor militari.