Suspectul în atacurile din New York și New Jersey „nu era pe radarul poliției“

Americanul de origine afgană arestat luni pentru atacurile cu bombă din New York și New Jersey 'nu se afla pe radarul' poliției locale, a declarat Chris Bollwage, primarul orașului Elizabeth din New Jersey, unde suspectul avea reședința, relatează AFP.

Un alt responsabil municipal a precizat că suspectul, identificat drept Ahmad Khan Rahami, 28 de ani, un afgan naturalizat american, 'se află în operație' după ce a fost rănit 'cel puțin la picior' în schimbul de focuri care a dus la arestarea sa.

Rahami a fost arestat în orașul Linden, la circa 15 kilometri de Elizabeth.

El este suspectat că se află la originea exploziei care s-a produs sâmbătă seară în cartierul Chelsea din Manhattan, în urma căreia au fost rănite 29 de persoane, și că a plantat o bombă artizanală pe traseul unui curse de alergare ce urma să aibă loc sâmbătă dimineață la Seaside Park, în New Jersey.