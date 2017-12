Sute de bucătari amatori și mii de spectatori, la tradiționalul Festival al Cartofului

Sute de bucătari amatori, de la aleși locali și șefi de instituții, până la sportivi profesioniști și bancheri, au participat, sâmbătă, la Miercurea Ciuc, la tradiționalul ''Festival al cartofului'', inclus în programul Zilelor municipiului, eveniment care a atras mii de spectatori.

Încă de dimineață, Parcul Central din Miercurea Ciuc s-a transformat într-o veritabilă bucătărie în aer liber, cu zeci de ceaune în care au fiert la foc mic preparate în care ingredientul vedetă a fost cartoful.

Participarea a fost una record, nu mai puțin de 60 de echipe întrecându-se în competiția gustului și a bunei dispoziții. Bucătarii amatori au încercat să fie cât mai creativi, să folosească ingrediente naturale și secrete bine păstrate, pe care au acceptat să le dezvăluie, dar numai pe jumătate.

Bucatele pregătite au fost cu precădere gulașurile sau tocănițele din cartofi, îmbunătățite cu condimente dintre cele mai diverse.

Una dintre echipele care se remarcă în fiecare an, pentru că poartă nume inedit, este cea a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Harghita — ''Game of potatoes'', cu trimitere la celebrul serial ''Game of Thrones''.

''Ne numim 'Game of potatoes', analogie după celebrul serial 'Game of Thrones'. Și asta pentru că ne aflăm la un festival cartofului, unde se gătește și se mănâncă și nu putem să ne numim 'Jocurile foamei', deci, în consecință, ne-am numit 'Jocurile cartofului'. Noi suntem la sezonul XVI, nu la sezonul VI, ca în celebrul serial, iar deviza noastră este 'oți cartofii trebuie să fiarbă', a declarat pentru Agerpres șeful AJOFM Harghita, Tiberiu Pănescu.

Nu departe de cartierul general al echipei 'Game of potatoes' s-a aflat echipa 'Phoenix', care se numără printre cele mai vechi participante la Festivalul cartofului și care este compusă din prieteni buni, care iubesc muzica de calitate.

Consilierul județean Ioan Proca, tatăl a doi dintre componenții trupei rock 'Robin and the Backstabbers', a spus că echipa 'Phoenix' pregătește un ''gulaș pe cinste'', gătit românește cu ingrediente ungurești, în care se pune și foarte multă voie bună.

''Noi aici pregătim un gulaș pe cinste. Sunt foarte bucuros că am ajuns titular în echipă. Am adus un secret mare, al bucătarului, pe care vi-l dezvălui, totuși: este gulașul făcut românește cu ingrediente ungurești. Facem totul cu mare dragoste și mare pricepere. Și dacă ar fi să parafrazăm o formație cunoscută în țara asta, în loc de 'panică și voie bună' (nr: versuri dintr-o piesa a formației Robin and the Backstabbers), zicem: 'Gulaș, cartofi și voie bună, ne stă bine împreună''', a mai spus Proca.

Echipa UDMR Ciuc a venit cu o rețetă inedită, respectiv ''chips and fish secuiesc'', pregătit într-un ceaun transformat într-o ''friteuza secuiască''.

Liderul UDMR Ciuc, Borboly Csaba, care este și președintele Consiliului Județean Harghita, a mărturisit că se folosesc doar produse din zona Ciuc, respectiv cartofi, păstrăvi sau produse lactate, dar și un pic de suflet secuiesc, pentru cei 300 de oameni care sunt așteptați să guste din preparatul inedit.

''Venim cu o inovație și cred că 'fish and chipsul secuiesc' e mai bun decât cel din Londra'', a declarat Borboly Csaba.

Și cunoscutul caricaturist Para Istvan din Miercurea Ciuc a participat la festival, fiind pregătit să surprindă momente deosebite. El a recunoscut că ''gătitul și caricatura se îmbină de minune, pentru că atât mâncatul cât și râsul sunt două lucruri importante pentru om''.

O echipă participantă la concurs a gătit ''gulaș vrăjitoresc'', în care au fost puse ingrediente de alungat vampiri și s-au folosit diverse ''vrăjitorii'' pentru ca gustul să fie delicios, iar o alta, aparținând unei firme de transport, a decis să le arate spectatorilor ce gust are ''gulașul pentru șoferi de autocamion'', pe care aceștia îl gătesc în week-end, în parcările din toată Europa.

În premieră la Festivalul cartofului a participat și echipa Spitalului Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, care și-a întâmpinat oaspeții cu o ''soluție alcoolică, cu zaharoză și cu extracte vegetale'', în fapt o afinată pusă în pahare dintr-un perfuzor.

Managerul spitalului, dr. Demeter Ferenc, a explicat că echipa pregătește o ''tocană de cartofi cu o componentă secretă, cu efecte afrodisiace'', motiv pentru care poate fi gustată doar de cei care au împlinit 18 ani.

''Rețeta este făcută pentru homo hargitensis, dedicată celor de la 18 la 118 ani. Spunem peste 18 ani pentru că are o componentă specială afrodisiacă, adică 'componenți vegetali naturali aphrodisiaci (non-toxici)', iar rețeta este ''tocana aphrodisiaca solani tuberosi'', adică o tocană de cartofi, cu o componentă secretă cu efecte afrodisiace'', a spus dr. Demeter.

Rețeta a fost scrisă ''urât și ininteligibil'', conform obiceiurilor medicilor, și s-au folosit denumiri în latină, ''ca să nu înțeleagă nimeni''. De asemenea, bucătarii amatori de la spital au fost îmbrăcați cu halate sterile, primite ca ajutoare, dar care erau atât de mari încât nu au putut fi utilizate de medici și s-au folosit la Festivalul cartofului, ''ca să se asigure igiena maximă în bucătărie''.

Evenimentul a fost foarte gustat de miile de spectatori veniți să se simtă bine, alături de prieteni, la un eveniment devenit tradițional în oraș, în care dispar rivalitățile, culoarea politică sau oricare alte diferențe.

''Mi se pare un lucru minunat faptul că un spațiu public se poate transforma sub pretextul unui concurs, de altfel serios, într-un spațiu familial, în care oamenii se simt, cumva, ca în bucătăria bunicii, de la țară'', a declarat una dintre tinerele venite să asiste la Festivalul cartofului.

Atmosfera a fost întreținută de muzică tradițională, de diverse concerte și spectacole dedicate spectatorilor de toate vârstele.