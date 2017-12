Sute de câini eutanasiați ilegal la Mangalia?

16:29:30 / 05 Septembrie 2014

pentru mda, multe asociatii si alti prosti care-si dau cu parere

Saracia din Romania e cauzata aproape exclusiv de prostia romanilor. Este o relatie direct proportionala intre prostie si ineficienta sociala si, evident, saracie. Inclusiv coruptia politica este cauzata si intretinuta de prostia cetatenilor acestei tari. Daca romanii ar fi reusit sa se organizeze eficient pentru a salva cainii fara stapan, ar fi reusit sa gestioneze bine si alte probleme sociale si ar fi utilizat corect puterea politica pe care o au, si anume dreptul de vot, alegand mai putin corupti si imbecili in cele mai importante din stat. Dar asa, ramanem in continuare prostii si saracii Europei, iar din cand in cand niste prosti fuduli de prostia lor isi dau cu parerea dand vina pentru saracia si mizeria din Constanta pe ... cainii maidanezi, cand aceste animale sunt ele insele victimele ineficientei sociale a acestui popor care de sute de ani a facut umbra degeaba pamantului, fiind mereu la marginea civilizatiei europene.