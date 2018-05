Țară, Țară, vrem polițiști locali! Vezi cum poți să te angajezi

Dacă în copilărie savurai din plin cărțile și filmele polițiste și ți-ai dorit întotdeauna să te numeri printre cei care luptă împotriva nedreptăților, ai o șansă să faci asta. Poliția Locală Constanța face din nou angajări. Sigur, să fii polițist local nu e chiar ca în filmele americane, dar nici de dat cu piciorul nu e, cu atât mai mult cu cât ai șansa să schimbi lucrurile în bine. În total, sunt scoase la concurs nouă posturi în cadrul serviciilor de ordine publică. Unul dintre ele este de poliţist local clasa I, gradul asistent la Serviciul Ordine Publică 2. Aspiranții trebuie să aibă studii superioare cu diplomă de licenţă în specialitatea poliţie locală, ordine şi siguranţă publică, ştiinţe juridice, administrative, inginerești, economice, educaţie fizică şi sport, psihologie, cunoştinţe optime operare calculator la nivel de bază și minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Tot la Serviciul Ordine Publică 2 sunt vacante două posturi de poliţist local clasa III, gradul debutant. Au șanse de angajare cei care au studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și cunoştinţe optime operare calculator la nivel de bază. Alte patru posturi de poliţist local clasa III, gradul debutant sunt scoase la concurs în cadrul Serviciului de Ordine Publică 3. Pentru ocuparea lor, candidații trebuie să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și cunoştinţe optime de operare calculator la nivel de bază. Nu în ultimul rând, în cadrul Serviciului de Ordine Publică 4 sunt scoase la concurr un post de poliţist local clasa I, gradul debutant și unul de poliţist local clasa I, gradul asistent. Cei care vor să aplice pentru gradul debutant trebuie să aibă studii superioare cu diplomă de licenţă în specialitatea poliţie locală, ordine şi siguranţă publică, ştiinţe juridice, administrative, inginerești, economice, educaţie fizică şi sport, psihologie și cunoştinţe optime operare calculator. Cei care optează pentru gradul asistent trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea poliţie locală, ordine şi siguranţă publică, ştiinţe juridice, administrative, inginerești, economice, educaţie fizică şi sport, psihologie, cunoştinţe optime operare calculator la nivel de bază și minim un an de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

CONDIȚII SPECIFICE!

În afară de cerințele legate de studii și cunoștințe, candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții specifice. Aplicanții trebuie să aibă aviz psihologic de port armă eliberat de un psiholog atestat de Colegiul Psihologilor din România, permis de conducere categoria B și fişă medicală pentru atestarea stării de sănătate completată la un cabinet de medicina muncii. Concursul de angajare se va desfăşura în perioada 18 - 22 iunie 2018, la sediul Primăriei Constanţa din bd. Tomis nr. 51. Va consta într-o probă sportivă eliminatorie, proba de testare a competenţelor digitale eliminatorie, proba scrisă şi un interviu. În data de 18 iunie, la ora 10.00, are loc proba sportivă, în data de 20 iunie, la ora 9.00, are loc proba de testare a competenţelor digitale, iar la ora 12.00 are loc proba scrisă. În 22 iunie, la ora 14.00, candidații admiși vor participa la proba de interviu. Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, camera 218. Condiţiile de participare, bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Date de contact: tel. 0241/488.137, fax 0241/488147, e-mail resurse.umane@primaria-constanta.ro.