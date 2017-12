Tarifele pentru sejururile de sărbători, la nivelul celor din 2005

Tarifele anunţate de hotelieri şi de proprietarii de pensiuni pentru sărbătorile de iarnă din acest an, în cadrul Tîrgului Internaţional de Turism (ITF 2006), sînt foarte apropiate de cele din 2005, aceeaşi tendinţă fiind remarcată şi în cazul excursiilor externe. "O tendinţă care devine tot mai accentuată de la an la an este creşterea numărului de turişti care preferă să meargă de Crăciun la pensiuni. Pînă acum, observam creşteri mai ales pentru Revelion, dar, mai nou, tot mai mulţi pleacă şi de Crăciun de acasă. Li se pare mai ieftin şi mai civilizat, mai ales că cei de la oraş nu mai prepară mîncăruri tradiţionale", a declarat secretarul general al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, Dragoş Răducanu. Potrivit operatorilor de turism cu standuri la ITF, un sejur de Crăciun, la un hotel sau la o pensiune, costă în medie între 70 de euro şi 150 de euro pentru 3-4 zile, în funcţie de numărul de mese oferite clienţilor. În ceea ce priveşte Revelionul, preţurile sînt ceva mai mari, pornind de la 150 de euro şi ajungînd pînă la 450 de euro, în staţiunile interne. Tariful include 3-5 zile de cazare, mic dejun şi masa festivă de Revelion, oferta fiind foarte bogată în zona turismului rural. "Pensiunile din zone mai puţin cunoscute au preţuri mai mici decît cele din staţiuni extrem de populare, cum este Bran-Moeciu. În plus, şansa de a te putea bucura de tradiţiile vechi creşte în zone precum Maramureş, Bucovina şi Mărginimea Sibiului", a mai spus Răducanu. Potrivit estimărilor participanţilor la tîrg, numărul românilor care vor alege un Revelion în străinătate este şi în acest an în creştere, printre noutăţile acestei ierni numărîndu-se introducerea unor noi curse charter, spre Roma şi Praga, destinaţii pentru care au existat multe cereri în anii anteriori. Preţul pentru acest pachet porneşte de la 350 de euro, incluzînd cazare, avion, transferul de la aeroport şi masa festivă. O altă destinaţie extrem de populară printre turiştii români este Austria, unde o vacanţă la schi are preţuri de aprox. 350 de euro (cazare, mic dejun şi abonamentul de ski), cea mai mare parte a locurilor disponibile fiind deja rezervate. Cei care doresc însă să meargă la schi în Austria, pot alege un sejur în luna ianuarie sau februarie, cînd preţurile scad cu 50-70%. Preţuri mai mici se întîlnesc în Grecia, unde un Revelion cu transport cu autocarul şi o masă festivă nu depăşeşte 150 de euro. Turiştii care caută destinaţii exotice pot opta pentru o săptămînă în Tenerife sau Thailanda, cu minimum 1.000 de euro, sau pentru Dubai, unde preţurile pornesc de la circa 700-800 de euro. Remintim că ITF 2006, care a început ieri şi este deschis pînă pe 22 octombrie, găzduieşte peste 200 de firme din turism din 15 state.