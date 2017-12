Ţările europene, măsuri pentru a face faţă crizei gazelor

Premierul rus, Vladimir Putin, a ordonat, ieri, companiei de stat Gazprom să înceteze toate livrările de gaze naturale via Ucraina! În cursul unei întîlniri cu Vladimir Putin, preşedintele Gazprom, Aleksei Miller, a propus “oprirea livrărilor de gaze la graniţa ruso-ucraineană, în măsura în care Ucraina sustrage gaze ruseşti”, au precizat agenţiile de presă ruse. “Sînt de acord cu propunerea voastră, însă acest lucru trebuie făcut în mod public, în prezenţa observatorilor internaţionali”, a declarat Putin. Un oficial al companiei Gazprom declarase, ieri dimineaţă, că Ucraina a sistat livrările de gaze către Europa, creînd “probleme tehnice grave” pentru gazoducte. “Noaptea trecută, Ucraina a oprit toate gazoductele către Europa”, a declarat vicepreşedintele Gazprom, Aleksandr Medvedev, adăugînd că autorităţile de la Kiev “sînt singurele vinovate pentru această situaţie”. Rusia, care a oprit joi livrările de gaz către Ucraina, în lipsa unui acord asupra preţului de livrare pentru 2009, a acuzat Kievul că deturnează gazele care tranzitează teritoriul său către clienţii europeni. În noaptea de marţi şi miercuri în cursul dimineţii, “Ucraina a închis toate conductele de transport (de gaze) către Europa”, a adăugat Miller. “Gazprom continuă însă să alimenteze sistemul de transportare a gazului al Ucrainei”, a adăugat el, după ce Ucraina a acuzat Rusia că a oprit în totalitate livrările de gaze, care tranzitează teritoriul său, către consumatorii europeni. Moscova acuză Kievul că a furat din gazul rusesc care tranzitează Ucraina pentru a fi livrat ţărilor din UE, informaţie dezminţită de autorităţile ucrainene. Compania Gazprom a sistat, la 1 ianuarie, livrările de gaz destinate consumului intern din Ucraina, în lipsa unui acord privind preţul pentru 2009 şi a întîrzierii plăţilor. Diferendul a determinat ieri oprirea totală a furnizării de gaze ruseşti către UE via Ucraina. O pătrime din volumul de gaz consumat în UE este achiziţionat din Rusia şi tranzitează, în principal, Ucraina. Majoritatea ţărilor europene resimt efectele întreruperilor de gaze ruseşti, dar dependenţa acestora de livrările companiei Gazprom via Ucraina este extrem de variabilă, pornind de la Marea Britanie, care nu depinde de gazul rusesc, pînă la Bulgaria, care are nevoie în proporţie de 100% de gazul rusesc. Numeroase ţări din fostul spaţiu sovietic şi din Balcani sînt printre cele mai afectate de întreruperea furnizării de gaze.

Franţa - importurile din Rusia asigură numai 16% din volumul total de gaze naturale.

Germania - este aprovizionată în continuare via Belarus, iar autorităţile de la Berlin au anunţat că dispun de rezerve importante de gaze naturale.

Italia - ministrul italian pentru Dezvoltare economică, Claudio Scajola, a anunţat că Italia dispune de stocuri importante, însă a precizat că a luat măsurile necesare “pentru maximizarea livrărilor provenite de la alţi furnizori, cum sînt Libia, Algeria, Norvegia, Marea Britanie şi Olanda”.

Ungaria - mare consumator de gaze (14,2 miliarde de metri cubi pe an), Ungaria a limitat consumul destinat întreprinderilor. Rezervele se cifrează la 3,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

Bulgaria - dependentă în proporţie de 92% de gazele importate din Rusia, Bulgaria a limitat consumul companiilor şi poate asigura din rezerve 25 - 30% din necesar timp de 110 zile, conform Bulgargaz.

Austria - aprovizionarea cu gaze naturale a locuinţelor şi companiilor este asigurată pentru trei luni, conform ministrului Economiei, Reinhold Mitterlehner. Austria dispune de rezerve de 1,7 miliarde de metri cubi de gaze naturale, iar mai multe centrale au început să funcţioneze pe bază de păcură.

Cehia - autorităţile de la Praga au luat măsuri pentru alimentarea cu gaze naturale din Norvegia, conform unui anunţ al RWE Transgas.

Serbia - şi-a orientat întreaga producţie locală, de 1 milion de metri cubi de gaze naturale, către “consumatorii prioritari”, a declarat directorul Srbijagas, Dusan Bajatovici. Guvernul a ordonat deja alimentarea cu păcură a centralelor de încălzire urbane.

Croaţia - un oficial de la Zagreb a apreciat că autorităţile croate pot garanta timp de trei săptămîni, prin mijloace proprii, aprovizionarea consumatorilor casnici, a spitalelor, şcolilor şi a altor instituţii publice.

Grecia - aprovizionarea cu gaze naturale a locuinţelor este asigurată, însă, în cazul în care livrările nu vor fi reluate pînă duminică, autorităţile ar putea decide reducerea livrărilor pentru industrie, a anunţat compania naţională Public Gaz Corporation.

Polonia - Guvernul liberal de la Varşovia a adoptat o decizie care îi permite să limiteze aprovizionarea cu gaze a consumatorilor industriali în cazul agravării situaţiei, în prezent stabilă datorită importurilor via Belarus.

România - autorităţile române au dat asigurări că pot face faţă timp de şase luni fără importuri de gaze ruseşti, rezervele ridicîndu-se la 2,2 miliarde de metri cubi. Cu toate acestea, autorităţile de la Bucureşti au decis o reducere a consumului, recurgînd la surse alternative (cărbune şi păcură).

Bosnia - în totalitate dependentă de importurile de gaze din Rusia, Bosnia a anunţat restricţii de consum, iar la Sarajevo, sistemul municipal de încălzire foloseşte, începînd de marţi, surse alternative, inclusiv păcură. Cu toate acestea, o treime din populaţie a petrecut noaptea de marţi spre miercuri fără a beneficia de încălzire.