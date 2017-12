Taxă de parcare la Cernavodă

Consiliul Local Cernavodă va supune aprobării, în această săptămînă, proiectul de buget pe anul 2007. Primarul Gherghe Hânsă ne-a declarat că bugetul din acest an al localităţii Cernavodă este structurat pe trei mari capitole: venituri proprii, guvernamentale şi din proiecte atrase de la Uniunea Europeană. Hânsă a spus că bugetul se ridică la 25 de milioane de lei, cu o creştere de minimum 25% faţă de 2006. "Dacă vom lua în calcul şi creditele venite din împrumuturi, apreciez că bugetul oraşului Cernavodă va creşte pînă la sută la sută faţă de 2006", a spus Gheorghe Hânsă. El a mai declarat că administraţia de la Cernavodă are în plan aprox. 100 de proiecte, aflate, în prezent, în diferite faze. Cele mai importante dintre acestea sînt reabilitarea sistemului de apă şi canalizare, care necesită cheltuieli de aprox. 40 de milioane de lei, extinderea reţelei de termoficare şi reabilitarea tramei stradale a oraşului. Primarul Gheorghe Hânsă a afirmat că toate cele 100 de proiecte se vor finaliza în maximum cinci ani. Gheorghe Hânsă a mai spus că are în vedere aplicarea unei taxe de parcare, care să fie colectată de la posesorii de autoturisme din Cernavodă, dar şi de la cei care tranzitează oraşul. Taxa va fi valabilă pentru parcările amenajate în oraş şi urmează modelul Sibiului. "Niciun loc de parcare din Cernavodă nu va mai fi adjudecat de către cineva. Pentru a putea parca, orice posesor de autoturism trebuie să plătească o taxă, care nu va fi mai mare de 0,5 lei pe zi", a mai subliniat Gheorghe Hânsă, care a adăugat că acest proiect va fi aplicat de la mijlocul acestui an.