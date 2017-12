Taxe și locuri nemodificate pentru viitorii umeciști

Universitatea Maritimă Constanța (UMC) a făcut publice cifrele de școlarizare. Pentru anul școlar 2014 - 2015, UMC oferă același număr de locuri pentru studenți ca și anul trecut, respectiv 1.160, cu și fără taxă, atât la studii de zi, cât și la fără frecvență. Astfel, candidații pot susține testul-grilă la Analiză Matematică și Algebră pentru a obține unul dintre cele 120 de locuri la zi, la fără taxă, sau pot să opteze pentru unul dintre cele 1.040 de locuri la forma de învățământ la zi, cu taxă, unde admiterea se face pe baza concursului de dosare. Cele mai multe locuri unde studenții nu vor da taxă sunt disponibile la Programul de studiu navigație și transport maritim și fluvial, de zi, și pentru Programul de studiu electromecanică navală. Locuri fără taxă mai sunt disponibile la Electrotehnică, Inginerie economică în domeniul transporturilor, Ingineria și protecția mediului în industrie și Tehnologii și sisteme de telecomunicație. Pentru cei care vor să studieze fără să aibă obligativitatea prezenței zilnice la cursuri, UMC a pregătit trei domenii de învățământ fără frecvență - 325 de locuri. Programele de studiu fără frecvență care oferă locuri cu taxă sunt Navigație și transport maritim și fluvial (125 de locuri), Electromecanică navală (100 de locuri) și Electrotehnică (100 de locuri). La programele de masterat, UMC scoate la concurs 500 de locuri pentru cele zece programe de studiu. ”Anul acesta am primit acreditarea pentru patru noi programe de masterat: două vor fi susținute în limba engleză, off-shore, fiind destinate celor care lucrează deja în domeniu, iar alte două programe sunt la Ingineria mediului și la Ingineria economică, pe lângă cele șase deja existente”, a explicat rectorul UMC, conf. Violeta Ciucur. În plus, taxele sunt neschimbate față de anul trecut. ”Am menținut taxele la același nivel ca și anul trecut pentru că am sesizat că studenții depun eforturi pentru a-și achita taxele, plătesc în rate și nu am considerat că este necesar să le majorăm în acest an”, a precizat conf. Ciucur. Examenul de admitere este programat pe 23 iulie, iar pentru master - în septembrie, deocamdată nefiind stabilită data.