Taxele şi impozitele inutile, eliminate!

Vicepremierul nominalizat Dan Nica intenţionează să elimine „272 de taxe nenecesare” şi să crească gradul de absorţie a fondurilor europene. „Sînt 450 de taxe şi impozite, 300 dintre ele fiind taxe şi impozite colectate de la români, iar costurile de administrare a acestor taxe sînt superioare sumelor încasate\", a susţinut Nica. Perspectivele României în contextul crizei economice includ un optimism moderat din partea autorităţilor, dar se mizează pe creşterea ratingului ţării în perioada următoare. Nica a mai spus că are serioase rezerve faţă de modul în care rating-urile au fost stabilite pentru România. Referitor la sistemul unic de impozitare, vicepremierul nominalizat a declarat: \"Nu cred că un sistem rigid unic de impozitare ar favoriza România\". Pentru menţinerea atractivităţii investitorilor, programul de guvernare PD-L-PSD prevede scutirea impozitului pe profitul reinvestit în echipamente şi tehnologii. \"Sîntem siguri că scutirea impozitului pe profit va avea efecte pe termen lung, de care România are nevoie. În această perioadă de recesiune sau descreştere economică, unul dintre obiective este acela de menţinere a atractivităţii investitorilor\", a afirmat ministrul de Finanţe nominalizat, Gheorghe Pogea. El a explicat că veniturile din impozitul pe profitul reinvestit reprezintă 2,6% din PIB. \"Merită să facem acest efort pentru menţinerea atractivităţii\", a spus Pogea. În acelaşi scop, noul guvern are în vedere renunţarea, pentru o anumită perioadă, la impozitarea veniturilor din dobînzi.