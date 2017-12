UNGARIA. Transporturi perturbate de vremea nefavorabilă Lapoviţa şi ploaia înghețată provoacă probleme traficului în zona deluroasă din vestul capitalei maghiare Budapesta şi au făcut impracticabile drumuri în întreaga ţară. Autoritatea pentru managementul dezastrelor a intervenit pentru îndepărtarea unor copaci care au căzut în numeroase zone. Circulaţia rutieră pe mai multe străzi din sectoarele 2 şi 12 din Budapesta a fost închisă de marţi dimineaţa. Persoane din 235 de zone izolate au primit asistenţă, iar peste 6.300 de familii din Budapesta au rămas fără curent electric în noaptea de luni spre marţi. Numeroase drumuri sunt acoperite de gheaţă, iar traficul rutier era închis în judeţele Borsod-Abauj-Zemplen şi Heves în nordul ţării, dar şi în judeţul Pest, din centru. Și în Cehia, circa 100.000 de călători au fost afectaţi începând de luni seara de perturbarea traficului feroviar, din cauza îngheţului. Sute sau chiar mii de călători au petrecut noaptea, în unele cazuri fără încălzire, în trenuri imobilizate pe şine din cauza gheţii formate pe suspensiile catenare. În acelaşi timp, numeroase gări erau pline de oameni care aşteptau trenurile. Situaţia era deosebit de dificilă pe principalul coridor feroviar al ţării, care face legătura între Praga şi al doilea oraş ceh, Brno, din Moravia, dar şi în împrejurimile capitalei. La Praga, tramvaiele, care transportă zilnic circa 900.000 de pasageri din totalul de 3,3 milioane de utillizatori ai transporturilor în comun din capitală, erau oprite de luni seara, în unele cazuri fiind înlocuite de autobuze. SUA. Sub amenințarea atentatelor cu avioane Teroriştii complotează să arunce în aer cinci avioane de pasageri europene în cadrul unor atacuri coordonate de tipul celor din 11 septembrie 2001, plănuite să aibă loc la Londra şi în alte oraşe mari din Europa, în perioada Crăciunului. „Ni s-a spus că sunt vizate cinci avioane într-o lovitură importantă înainte de Crăciun”, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de securitate aeroportuare. „Am avut multe ameninţări, dar aceasta aproape că a dus la interzicerea bagajelor de mână pentru toate companiile. Ameninţarea este încă actuală şi reală”, a adăugat sursa citată. Complotul, despre care se ştie de aproximativ două luni, ar implica islamişti cu misiunea de a introduce bombe la bordul unor avioane care se deplasează către destinaţii europene majore, înainte de Crăciun. Această ameninţare ar fi fost descoperită de ofiţeri din cadrul serviciilor de informaţii americane care se tem că în pofida eliminării unor importanţi fabricanţi de bombe ai Al-Qaida, există celule latente care pregătesc un scenariu apocaliptic. Expertul în terorism Sally Leivesley a declarat că interzicerea bagajelor de mână şi a dispozitivelor electronice este puţin probabil să fie acceptată de companiile aeriene în pofida riscurilor. Acesta declarat că este mult mai probabil ca teroriştii să fie acum „albi, blonzi şi cu ochi albaştri”, radicalizaţi în doar cinci săptămâni. Și femeile islamiste din clasa mijlocie, cu o educaţie peste medie prezintă un risc semnificativ. MAREA BRITANIE. Cooperare reluată cu structuri ale UE Marea Britanie a reînceput să coopereze cu partenerii săi din UE în anumite domenii ale justiţiei penale şi poliţiei, punând în aplicare mandatul european de arestare şi participând la împărtăşirea informaţiilor despre criminalitatea organizată, a anunţat Comisia Europeană. Marea Britanie a recurs în iunie 2013 la posibilitatea oferită de Tratatul de la Lisabona de a se retrage până la 1 decembrie 2014 din cele 133 de instrumente de cooperare în domeniul justiţiei penale şi poliţiei. Însă în noiembrie 2014 deputaţii britanici au votat pentru reintegrarea a 35 de instrumente, inclusiv Agenţia de Poliţie europeană EUROPOL, mandatul european de arestare şi schimbul de informaţii cu statele membre Schengen, din care Marea Britanie nu face parte. Premierul britanic David Cameron rămâne însă intransigent faţă de UE, mai ales în domeniul liberei circulaţii. Acesta a prezentat vineri un plan de limitare a ceea ce a catalogat „un aflux excepţional de mare de imigranţi veniţi din restul UE”, dar a recunoscut că este necesară o modificare a tratatelor europene pentru a-l pune în aplicare. Membră UE din 1973, Marea Britanie a obţinut patru derogări, şi anume să nu participe la Uniunea Economică şi Monetară, să nu adere la Spaţiul Schengen, să nu participe la cooperare în domeniile Justiţiei şi poliţiei şi să nu adere la Carta UE a Drepturilor Fundamentale. SUA. Asediu informatic nord-coreean Hackeri au iniţiat o serie de atacuri cibernetice de amploare împotriva reţelelor din SUA. FBI a emis un avertisment privind riscul atacurilor cibernetice, explicând că softurile utilizate de hackeri fac imposibilă recuperarea datelor pierdute. Săptămâna trecută, reţeaua informatică a companiei Sony Pictures Entertainment a fost atacată de hackeri, cazul fiind investigat de FBI. În urma atacului, compania Sony Pictures a fost nevoită să îşi închidă temporar reţeaua informatică. Există suspiciuni că atacul care a vizat Sony Pictures a fost comis de hackeri nord-coreeni, după ce regimul de la Phenian a catalogat drept „un act de terorism” şi „o declaraţie de război” un film american care urmează să aibă premiera de Crăciun. Coreea de Nord a cerut Naţiunilor Unite şi preşedintelui Obama să intervină pentru a bloca difuzarea filmului. GEORGIA. Saakașvili refuză funcția de premier Fostul preşedinte al Georgiei Mihail Saakaşvili ar fi refuzat o propunere de a ocupa postul de vicepremier al Ucrainei. Mihail Saakaşvili a menţionat totuşi că alţi foşti oficiali din Georgia ar putea ocupa funcţii în cadrul Guvernului ucrainean, după ce preşedintele Petro Poroşenko a pledat pentru numirea unor cetăţeni străini în posturi din Executiv. Acesta a refuzat să ocupe funcţia de vicepremier ucrainean doar pentru binele ţării sale şi pentru că nu este pregătit să renunţe la cetăţenia Georgiei pentru un post. Fostul preşedinte al Georgiei a menţionat că s-a întâlnit cu preşedintele Parlamentului ucrainean, Volodimir Groisman și au discutat despre ajutorul acordat din partea Georgiei şi consolidarea poziţiei Kievului pe plan internaţional. Purtătorul de cuvânt al Ministerului georgian Afacerilor Externe, David Koreselidze, a apreciat că o numire a lui Mihail Saakaşvili într-un post oficial în Ucraina ar afecta relaţiile dintre cele două state. HONG KONG. Apel la retragerea protestatarilor Cei trei fondatori ai Occupy Central, prncipala mişcare prodemocraţie de la Hong Kong, au anunţat că se vor preda poliţiei şi i-au îndemnat pe manifestanţi să evacueze locurile pe care le ocupă de peste două luni. „În timp ce noi ne pregătim să ne predăm, îi îndemnăm pe cei trei studenţi să bată în retragere, să se îndrădăcineze adânc în comunitate şi să transforme natura mişcării”, a declarat liderul Occupy Central Benny Tai. Anunţul este făcut la o zi după confruntări între poliţişti şi manifestanţi, unele dintre cele mai grave de la intensificarea, pe 28 septembrie, a campaniei prodemocraţie în fosta colonie britanică care a trecut sub tutelă chineză. Benny Tai, Chan Kin-man şi Chu Yiu-ming au fondat Occupy Central, o mişcare de nesupunere civilă, la începutul lui 2013, cerând reforme politice. Însă asociaţii ale studenţilor, mai radicale, au ocupat tot mai mult primplanul scenei. Benny Tai a declarat că se vor preda toţi trei poliţiei azi, pentru a-şi demonstra angajamentul faţă de statul de drept şi principiul păcii şi iubirii. Benny Tai a adus un omagiu curajului ocupanţilor, care şi-au instalat taberele pe stăzi de peste două luni. SUA. Dotări demne de Robocap pentru polițiști Barack Obama a propus ca poliţiştii americani să fie echipaţi cu minicamere video, la o săptămână după revoltele din Ferguson, în Missouri, unde un tânăr de culoare a fost împuşcat mortal la începutul lui august de un poliţist. Preşedintele american, care a reunit la Casa Albă reprezentanţi ai societăţii civile şi ai forţelor de ordine, a exclus în schimb posibilitatea de reducere a transferului de material militar către poliţie, anunţând pur şi simplu un decret pentru o mai bună încadrare a acestuia. În timpul primelor revolte la Ferguson, imaginile cu poliţişti în vehicule blindate pentru a contracara manifestanţii au animat dezbaterea cu privire la militarizarea excesivă a poliţiei americane. Poliţia din Ferguson beneficiază, ca şi alte câteva mii de forţe de poliţie locale, de „programul 1033” ce permite Pentagonului să îşi recicleze echipamentele (ochelari pentru vedere nocturnă, arme, vehicule blindate). Barack Obama a propus un plan de investiţii de 263 de milioane de dolari în trei ani pentru echipament şi formarea forţelor de ordine. Această sumă include un program de 75 de milioane de dolari care permite confinanţarea, în parteneriat cu autorităţile locale, până la 50.000 de minicamere care pot fi ataşate de corp. De la moartea lui Michael Brown, un tânăr de culoare ucis de un poliţist alb la 9 august la Ferguson, în statul Missouri, în circumstanţe controversate, numeroase voci se ridică pentru a cere ca toţi poliţiştii din ţară să fie echipaţi cu minicamere care pot fi ataşate la gât, la cămaşa uniformei sau pe ochelari. O petiţie în acest sens, postată pe site-ul Casei Albe, a strâns 150.000 de semnături. Avocatul lui Michael Brown, Ben Crump, s-a pronunţat, de asemenea, în favoarea folosirii lor. Aceste minicamere sunt deja folosite de poliţie în unele oraşe din SUA precum Laurel, în Maryland. Ele sunt în testate la New York şi Washington. În programul testat din octombrie în capitala federală, imaginile înregistrate şi neutilizate pentru anchete sunt distruse după 90 de zile. RUSIA. Director Coca Cola dat dispărut Directorul unei fabrici a gigantului american de băuturi răcoritaore Coca-Cola din Sankt Petersburg, în nord-vestul Rusiei, a fost dat dispărut. Dmitri Soşnikov, de 37 de ani, a plecat de la serviciu pe 28 noiembrie 2014 şi nu a ajuns acasă, a anunţat Comitetul local de anchetă într-un comunicat. Mama directorului fabricii, care a alertat poliţia după două zile de la dispariţia tânărului, nu ştie, până în prezent, unde se află acesta. Anchetatorii de la Sankt Petersburg, al doilea cel mai important oraş din Rusia, au lansat o verificare vizând să stabilească toate circumstanţele acestui incident. „Compania cooperează total cu autorităţile şi rude care sunt implicate în căutare”, a dat asigurări Coca-Cola în SUA, adăugând că speră că acest mister va fi rezolvat rapid şi va avea un final fericit. SUA. Declarații critice soldate cu... demisie O purtătoare de cuvânt a unui reprezentant republican a fost nevoită să demisioneze, după ce le-a criticat pe pagina sa de Facebook pe cele două fiice ale preşedintelui Barack Obama, un tabu în SUA. Purtătoarea de cuvânt a republicanului Stephen Fincher, reprezentantul statului Tennessee, Elizabeth Lauten, necunoscută publicul larg, a publicat un mesaj pe Facebook în care le critica pe Sasha, de 13 ani, şi Malia Obama, de 16 ani, pentru ţinutele lor şi lipsa de clasă, în timpul unui eveniment ce a avut loc miercurea trecută la Casa Albă. „Dragelor Sasha şi Malia, ştiu că sunteţi în plină adolescenţă, însă faceţi parte din familia prezidenţială, încercaţi să daţi dovadă de un pic de clasă. Îmbrăcaţi-vă pentru a fi respectate, nu pentru a merge la întâlnire într-un bar. Şi nu vă îmbufnaţi în timpul unui eveniment televizat public”, a scris aceasta. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe Josh Earnest s-a declarat „surprins că un agent al Capitoliului foloseşte un eveniment legat de sărbătoarea de familie Thanksgiving pentru a-i critica pe membrii familiei prezidenţiale”. Unii au apreciat că cele două adolescente, care au zâmbit în cea mai mare parte a ceremoniei, păreau să se plictisească, ceea ce i-a amuzat pe mai mulţi comentatori şi jurnalişti de la Washington. Elizabeth Lauten şi-a confirmat intenţia de a demisiona în interviuri pentru mai multe posturi americane, printre care NBC News şi Fox News, după un weekend de critici dure la adresa sa pe Twitter şi în presă. Presa americană nu evocă aproape deloc viaţa privată a celor două fiice ale lui Obama, care trăiesc la Casa Albă cu părinţii lor şi merg la şcoală la Washington D.C.