Noile coduri trebuie să continue reforma justiţiei

Mark Gray, purtător de cuvînt al Comisiei Europene, a declarat, ieri, că CE consideră că România trebuie să-şi asume responsabilităţile asigurîndu-se că prin adoptarea noilor coduri va continua reforma justiţiei în concordanţă cu angajamentele asumate odată cu aderarea la UE. Pe de altă parte, Comisia Europeană nu a dat niciun termen limită privind adoptarea codurilor penal, civil şi de procedură penală şi civilă, insistînd ca acestea să continue reforma justiţiei, potrivit angajamentului asumat de România la data aderării.

Băsescu a mulţumit FMI pentru abordarea profesionistă din România

Preşedintele Traian Băsescu s-a întîlnit, ieri, cu delegaţia FMI la Palatul Cotroceni, cu o zi înaintea încheierii vizitei delegaţiei Fondului şi Comisiei Europene în România. Băsescu a mulţumit delegaţiei FMI pentru efortul depus în această perioadă pentru a pune un diagnostic corect României, şi pentru abordarea profesionistă în ceea ce priveşte situaţia din ţara noastră. Şeful statului a apreciat că delegaţia Fondului a fost de departe mult mai relaxată în a cere Guvenului să facă paşi serioşi, dar, din alt punct de vedere, aşteaptă mai mult sprijin din partea acestui for în a împinge politicienii să facă o reformă adîncă. Şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, a mulţumit, la rîndul său, reprezentanţilor români pentru efortul depus în ultimile săptămîni, precizînd că “profesionalismul lor a fost foarte apreciat de către Fond”.

Aviz pentru OUG privind izolarea termică a blocurilor

Comisia pentru administraţia publică a Senatului a adoptat, ieri, raport de aprobare fără amendamente a OUG 18/2009 privind izolarea termică a blocurilor de locuinţe, după o dezbatere privind modul în care asociaţiile de locatari vor decide să participe la acest program. Preşedintele comisiei, Petru Filip, a precizat că vor exista probleme după ce asociaţia va lua o hotărîre cu majoritatea membrilor de a participa la acest program: “Modul în care parte din membrii asociaţiei nu pot sau nu vor să acopere parte din finanţare este o chestiune pe care asociaţia de locatari şi administraţia publică locală trebuie să-l soluţioneze. Pînă la urmă, cei 50% pe care Guvernul şi cei 30% pe care administraţia publică locală îi dă într-un astfel de proiect reprezintă un cadou. Sînt nişte bani pe care nişte proprietari de apartamente îi primesc”. Proiectul legislativ de aprobare a OUG 18/2009 urmează să fie dezbătut de plenul Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată, forul decizional fiind Camera Deputaţilor.

Patriciu l-a votat pe Antonescu pentru că PNL are nevoie de o schimbare

Liberalul Dinu Patriciu a declarat, luni seară, că l-a votat la Congres pe Crin Antonescu pentru că PNL are nevoie de “o schimbare, o figură nouă”, susţinînd totodată că nu are “nimic de a face cu jocul politic” şi “sub nicio formă” nu se va amesteca în deciziile politice ale partidului. Întrebat de ce nu şi-a asumat la vedere sprijinul pentru Antonescu, Patriciu a subliniat că el nu are acest drept, “tocmai pentru că poate exercita o asemenea influenţă asupra celorlalţi membri”. În ceea ce priveşte faptul că Antonescu i-a mulţumit înainte de a fi ales preşedinte al PNL, de la tribuna Congresului, Patriciu a afirmat că acesta s-a referit la istorie, precizînd că nu avea de ce să-i mulţumească pentru altceva, deoarece a fost ales de Congres.

Procesul lui Năstase privind fondurile pentru campania din 2004, amînat

Instanţa supremă a amînat, ieri, pentru a doua oară, din motive procedurale, dosarul în care Adrian Năstase este acuzat de corupţie în legătură cu strîngerea mascată de fonduri pentru campania electorală prezidenţială din 2004 a politicianului. Dezbaterile au fost amînate pentru 15 aprilie, pentru că Diana Gasparovici, inculpată în cauză, este plecată din ţară, în timp ce avocatul său a cerut termen pentru pregătirea apărării. După terminarea şedinţei de judecată, Năstase a susţinut că “este vorba de un dosar politic”, “comandat” de Traian Băsescu, care “este regizorul spectacolului”. Totodată, Năstase a furnizat presei raportul Comisiei speciale pentru analiza sesizărilor cu privire la săvîrşirea unei infracţiuni în exerciţiul funcţiei de către membrii Guvernului privind pe Băsescu, fost ministru al Transporturilor. Comisia a apreciat că “este necesar ca organele în drept să efectueze cercetarea penală, potrivit dispoziţiilor legale, pentru a stabili dacă şi în condiţii Băsescu se face vinovat de săvîrşirea unei infracţiuni, precum şi încadrarea juridică aplicabilă”.

PD-L ar putea înfiinţa funcţia de manager de partid în organizaţiile judeţene

PD-L intenţionează să creeze, în fiecare organizaţie judeţeană, o funcţie de manager de partid care ar urma să se ocupe cu problematica organizatorică şi administrativă din filiale. Vicepreşedintele democrat-liberal Gheorghe Flutur a declarat, ieri, că PD-L “se gîndeşte la o organizare internă cu manager de partid”. Potrivit lui Flutur, un manager de partid trebuie să aibă calităi de comunicare, de organizare a filalelor locale din judeţ, să cunoască foarte bine judeţul şi să poată organiza foarte multe evenimente la care să participe lideri ai formaţiunii politice. El a spus că despre înfiinţarea acestei funcţii s-a discutat şi în Biroul Politic al partidului, dar că nu a fost luată o decizie finală.

Voinescu nu a obţinut funcţia de secretar al Camerei

Deputatul PD-L Sever Voinescu nu a reuşit, ieri, nici în al doilea tur de vot să obţină susţinerea necesară pentru a ocupa funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor, în favoarea sa votînd 114 deputaţi, în timp ce 154 au votat “împotrivă”. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a declarat că votul pentru numirea unui secretar al Camerei Deputaţilor va fi reluat săptămîna viitoare, în plenul Camerei, Biroul politic al PD-L urmînd să decidă, pînă atunci, dacă îşi menţine propunerea ca Sever Voinescu să ocupe acest post sau dacă va face altă nominalizare.

Subcomisia pentru Codul de Procedură Civilă şi MJ, în dezacord

Discuţiile dintre parlamentari şi Ministerul Justiţiei au ajuns în impas în privinţa dreptului la apărare în recurs, deoarece proiectul Codului de Procedură Civilă elimină posibilitatea persoanei de a se reprezenta singură, iar subcomisia consideră că se încalcă accesul liber la justiţie. Membrii subcomisiei pentru Cod Civil şi Cod de Procedură penală şi reprezentanţii MJ nu au reuşit să ajungă la o decizie finală, după ce discuţia a fost amînată săptămîna trecută. Ieri, parlamentarii au propus eliminarea prevederii privind exercitarea apărării în recurs. Reprezentanţii MJ au propus, însă, o amînare a discuţiilor pînă cînd dezbaterile vor ajunge la prevederile ce reglementează recursul, “pentru că este o chestiune mult prea importantă”. Parlamentarii au stabilit că astăzi vor avea loc dezbateri pe marginea proiectului Codului Civil.

Voturile finale, amînate pentru săptămîna viitoare

Camera Deputaţilor a amînat, ieri, pentru săptămîna viitoare, votul final asupra proiectelor de lege dezbătute, printre acestea aflîndu-se şi constituirea unei Comisii de anchetă privind acordul petrolier încheiat cu Sterling. Preşedintele Camerei Roberta Anastase a anunţat această decizie, după ce liderul grupului UDMR Marton Arpad a atenţionat că, din cauza prelungirii votului privind numirea unui secretar al Camerei, s-a depăşit programul de lucru în plen. Acesta a spus că, în program, sînt prevăzute lucrări în comisiile parlamentare. Roberta Anastase a consultat liderii grupurilor parlamentare şi a decis amînarea şedinţei de vot final.