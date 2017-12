“Implicarea femeilor în politică recîştigă încrederea electoratului”

Deputatul PD-L Maria Stavrositu s-a declarat, ieri, susţinătoare a mecanismului de promovare a femeilor în viaţa publică, prin creşterea numărului de femei care fac politică şi numirea mai multor reprezentante ale sexului frumos în posturi de decizie, „la nivelul administraţiei locale şi centrale”. În discursul său, ea a subliniat că “este momentul să transpunem în practică prevederile legislaţiei europene şi naţionale din domeniul egalităţii de şanse, în direcţia obţinerii unei reale participări echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la actul de conducere şi luare a deciziilor”. Ea a făcut aceste declaraţii la un eveniment organizat pentru sărbătorirea Zilei de 8 Martie, dar şi pentru consolidarea relaţiilor între membrele şi simpatizantele partidului şi reprezentanţii conducerii organizaţiei municipale a PD-L Constanţa.

Codul Civil va fi aprobat săptămîna aceasta

Premierul Emil Boc a anunţat, sîmbătă, că, în cadrul şedinţei de săptămîna aceasta, Codul Civil va fi aprobat de Guvern. Executivul a aprobat deja Codul Penal, Codul de Procedură Penală şi Codul de Procedură Civilă. Documentele sînt transmise Parlamentului, iar Guvernul intenţionează să îşi asume răspunderea în luna mai pentru aprobarea acestora.

Ministrul Agriculturii s-a operat de colecist

Ministrul Agriculturii, Ilie Sîrbu, a fost externat, ieri, din spital, unde a fost operat de colecist, în urmă cu o zi. Potrivit unor surse oficiale, starea ministrului după intervenţia chirurgicală la care a fost supus este bună. Ilie Sîrbu a fost operat de colecist, sîmbătă, la Spitalul de Urgenţă Floreasca, din capitală, intervenţia durînd o oră. Reamintim că, în decembrie 2003, ministrul Sîrbu a fost împuşcat în zona inghinală stînga, în timpul unei partide de vînătare pe raza comunei Conţeşti, din judeţul Dîmboviţa.

Vanghelie este sigur că Geoană va cîştiga prezidenţialele

Liderul PSD Bucureşti, Marian Vanghelie, s-a declarat convins, la sfîrşitul săptămînii trecute, că Mircea Geoană va cîştiga alegerile prezidenţiale şi le-a cerut tinerilor social-democraţi să aibă încredere în el, pentru că are “simţ de animal”. Vanghelie a arătat că cineva l-a întrebat cum îi reuşeşte să cîştige “bătăliile din afara şi interiorul partidului”: “Legat de asta, vă spun: Mircea Geoană nu va pierde în faţa lui Traian Băsescu, pentru că sînt alături de el şi simt că va cîştiga. Nu vreau să spun aşa doar pentru că Geoană este preşedintele partidului. Vă convingeţi singuri dacă ascultaţi ultimele două - trei discursuri ale lui Traian Băsescu şi ale lui Mircea Geoană. Geoană a crescut 50 de puncte, în timp ce Băsescu scade”. În opinia acestuia, Băsescu “nu mai are ce să spună, nu mai are repertoriul bogat, nu mai are pe cine să păcălească, nu mai ţin discursurile cu corupţia” etc.

Ponta: “Dacă nu sîntem atenţi, tot ce avem acum va ţine doar pînă în decembrie”

Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, Victor Ponta, i-a îndemnat, sîmbătă, pe tinerii participanţi la Şcoala de Pregătire a TSD de la Geoagiu, să cîştige experienţă acum, pentru că, altfel, tot ceea ce partidul are în acest moment “va ţine doar pînă în decembrie”: “Dacă nu facem politică anul acesta, atunci la anul vom fi doar o bună organizaţie de partid. De la anul o să facem şi administraţie dacă facem anul ăsta politică”. El a adăugat că, în acest moment, “se fac promovări pe principiul competenţei financiare”, în contextul în care urmează două campanii electorale şi a spus că provine dintr-un judeţ (Gorj) în care “cine are cele mai multe dosare penale este promovat”.

Olteanu: Lista PD-L pentru europarlamentare se dă de la Cotroceni

Fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, a declarat, sîmbătă, că lista PD-L pentru europarlamentare “se dă de la Cotroceni, respectiv de la preşedintele Traian Băsescu”, iar pe ea se vor regăsi “toţi adulatorii” acestuia care nu au obţinut un loc în Parlament sau un post de ambasador. Liderul liberal a afirmat că “acesta este modul în care se plătesc facturile”, iar pe lista PD-L se vor regăsi Alina Mungiu-Pippidi sau Traian Ungureanu: “Despre asta e vorba, iar PD-L şi cadrele partidului vor înghiţi în sec, ca de obicei”.