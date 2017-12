Liderii PD-L, în şedinţă BPN

Liderii democrat-liberali s-au reunit, ieri, în şedinţa Biroului Permanent Naţional, (BPN), la care au participat premierul Emil Boc, miniştri ai partidului, secretari de stat şi mai mulţi candidaţi la funcţii în Guvern. Şedinţa democrat-liberalilor a avut loc după întîlnirea coaliţiei de guvernare PSD-PD-L, la Senat, pe tema bugetului de stat pe 2009. Înaintea şedinţei BPN, prim-vicepreşedintele Adriean Videanu a arătat că la întîlnirea PD-L-PSD s-a discutat “numai despre buget”. Democrat-liberalii au avut, în weekend, o întîlnire cu grupurile parlamentare ale partidului, pentru a stabili priorităţile în Parlament, în sesiunea care urmează să înceapă la 1 februarie. Premierul Boc a anunţat, sîmbătă, că priorităţile Executivului sînt bugetul de stat, infrastructura, agricultura, fondurile europene, eliminarea monitorizării pe Justiţie, reglementările acestora urmînd să fie înaintate într-un “pachet” către Parlament, la începerea sesiunii. El a anunţat că forma finală a priorităţilor guvernamentale va fi stabilită în Executiv, după ce PD-L şi PSD vor analiza acest subiect şi că aceste priorităţi vor fi grupate într-un “pachet”, care va înaintat către cele două Camere, la începutul lunii februarie, înainte de începerea sesiunii parlamentare. În viziunea premierul, “prioritatea zero” este adoptarea legii bugetului de stat.

Geoană le-a cerut lui Iordănescu şi Pandele să revină asupra demisiei

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, ieri, că le-a cerut senatorului PSD Anghel Iordănescu şi primarului PSD din Voluntari, Florentin Pandele, să îşi reconsidere deciziile privind demisiile din partid, anunţate la sfîrşitul săptămînii trecute. Liderul social-democrat a precizat că primarul de Voluntari a renunţat între timp la hotărîrea de a părăsi PSD. Duminică, cîteva zeci de susţinători au primarului din Voluntari s-au adunat la un miting de protest în oraş, cerînd ca edilul să revină asupra deciziei de la demisiona. În aceeaşi zi, Florentin Pandele a revenit asupra deciziei de a demisiona din partid, anunţînd, prin intermediul unui comunicat, că a luat decizia în urma convorbirii avute cu liderul PSD: “Preşedintele Mircea Geoană mi-a atras atenţia şi am considerat că are dreptate, să nu dezamăgesc locuitorii oraşului Voluntari, dintre care cîteva sute au demonstrat, astăzi (duminică, nr), în faţa Primăriei, cerîndu-mi retragerea demisiei”. El mai spune că l-a asigurat pe Geoană că “opţiunea sa pentru social-democraţie a ramăs neclintită, iar organizaţia PSD Voluntari rămîne alături, la fel ca şi pînă acum, de conducerea PSD şi de preşedintele său”. În ceea ce-l priveşte pe senatorul Iordănescu, acesta a declarat că va lua curînd o decizie în ceea ce priveşte demisia din partid: “Eu încă nu mi-am depus demisia din PSD. Am anunţat această intenţie de a demisiona, dar nu am demisionat oficial din partid”.

Pogea prezintă la Bruxelles execuţia bugetară pe 2008

Ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, va prezenta, astăzi, la Bruxelles, o informare privind exerciţiul financiar aferent anului 2008 şi cadrul macroeconomic al bugetului pentru 2009 în cadrul Consiliului ECOFIN şi va avea o întîlnire cu comisarul european pentru afaceri monetare, Joaquin Almunia. La reuniune va avea loc o dezbatere privind mesajele de politică economică şi bugetară pentru 2009. Discuţiile vor viza evoluţiile economice şi prezentarea unei abordări în linie cu provocările şi opţiunile pe termen scurt, dar şi reflectarea modalităţii prin care se pot utiliza cel mai bine în contextul actual procedurile de coordonare a politicii economice si de supraveghere bugetară.

Ionuţ Popescu, consilier de stat la Cancelaria premierului

Fostul ministru al Finanţelor, Ionuţ Popescu, a fost numit consilier de stat în cadrul Cancelariei primului-ministru, prin decizie a premierului Emil Boc. Ionuţ Popescu a fost purtător de cuvînt al Guvernului în primele luni din anul 2000, în mandatul premierului Mugur Isărescu, pentru ca, ulterior, în intervalul ianuarie-august 2005, să ocupe postul de ministru al Finanţelor în Cabinetul Tăriceanu.

Secretarul de stat în MAp, Aurel Ionel Lascu, prezentat la minister

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Stănişoară, l-a prezentat, ieri, pe secretarul de stat Aurel Ionel Lascu, şefilor de direcţii şi structuri din Departamentul pentru armamente. Lascu a fost numit în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale prin decizia primului ministru din 14 ianuarie. Potrivit MApN, în cadrul evenimentului, ministrul Stănişoară a subliniat faptul că va acorda tot sprijinul de care este nevoie pentru ca Departamentul pentru armamente să-şi îndeplinească atribuţiile în condiţii optime.

Bogdan Georgescu, nominalizat pentru şefia AVAS

Liderul PSD Bucureşti, Marian Vanghelie, a declarat, ieri, că preşedintele TSD Bucureşti, Bogdan Georgescu, este nominalizat pentru funcţia de preşedinte al AVAS. Vanghelie a afirmat că Georgescu nu doreşte să intre “în sistemul Administraţiei şi Internelor”, drept pentru care preşedintele PSD este nominalizat pentru funcţia de preşedinte la AVAS. Bogdan Georgescu a fost numit, în vara anului trecut, de Consiliul organizaţiei PSD Bucureşti, prim-vicepreşedinte la Sectorul 3 şi a fost unul din directorii de campanie ai PSD Bucureşti pentru alegerile parlamentare.