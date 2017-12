Italia - Reconfirmat premier

Liderul forţelor de centru-stînga din Italia, Romano Prodi, a fost reconfirmat, vineri, în funcţia de premier, după ce a primit votul de încredere din partea Camerei Inferioare a Parlamentului de la Roma. Romano Prodi a cîştigat, miercuri, votul de încredere în Senat, obţinînd 162 de voturi pentru şi 157 împotrivă.

Bulgaria - Moţiune respinsă

Parlamentul bulgar a respins, vineri, moţiunea de neîncredere împotriva Guvernului socialist, acuzat de opoziţie că nu a realizat reforme şi nu a luat măsuri de combatere a corupţiei în domeniul sanitar. Dintre deputaţi, 163 au votat împotriva moţiunii şi numai 60 în favoarea ei, salvînd astfel coaliţia de guvernare formată din trei partide, care se confuntă cu cea de-a doua moţiune de neîncredere de cînd a preluat puterea, în urmă cu un an şi jumătate. În pofida faptului că Bulgaria a aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie, actualul guvern este criticat pe plan intern pentru că nu a reuşit să îmbunătăţească standardul de viaţă şi nu a combătut corupţia din sistemul sanitar, care continuă să fie prea puţin eficient.

Elveţia - Invazie din greşeală

Armata elveţiană nu participă la nicio misiune ofensivă în străinătate, dar o trupă de 170 de militari înarmaţi a trecut frontiera cu Liechtensteinul în timpul unui marş de noapte, a anunţat, vineri, jenat, un oficial din armata elveţiană. Comandantul unei trupe s-a rătăcit în Alpi, în noaptea de marţi spre miercuri, în timpul unor manevre nocturne, din cauza condiţiilor meteorologice neprielnice. Militarii au deviat de la traseul iniţial, s-au rătăcit şi au pătruns în teritoriul principatului din estul Elveţiei. Aceasta nu a fost prima dată cînd Elveţia a invadat din greşeală ţara vecină. În decembrie 1985, în timpul unui exerciţiu de artilerie, o serie de rachete deviate de viscol au intrat pe teritoriul Liechtensteinului. Proiectilele au provocat un incendiu în pădurea Bannwald, care era protejată. Incidentul a generat o polemică de lungă durată între Ministerul elveţian al Apărării şi Liechtenstein, iar Berna a trebuit să achite milioane de franci eleveţieni ca despăgubire.

Germania - Retragerea trupelor din Bosnia-Herţegovina

Germania intenţionează să îşi retragă trupele din Bosnia-Herţegovina, o decizie similară Marii Britanii. Iniţiativa, în cazul în care va fi confirmată, ar interveni după ce Londra a anunţat joi că va proceda la retragerea a peste 600 de militari din statul balcanic, odată cu sporirea securităţii. Planul britanic privind retragerea intervine după o decizie a Uniunii Europene de a-şi reduce forţele de menţinere a păcii în Bosnia-Herţegovina de la 6.000 de militari la 2.500, în iunie. Germania, care are detaşaţi 850 de militari în Bosnia-Herţegovina, susţine decizia Uniunii Europene de încheiere a misiunii de pace, însă este rezervată cu privire la perioada de timp pe care o presupune o retragere completă. Şi Bulgaria va reduce numărul militarilor din Bosnia-Herţegovina. Ministrul Apărării de la Sofia a declarat că 29 de ofiţeri din cadrul plutonului bulgar staţionat la Banja Luka vor reveni din misiune pînă la sfîrşitul lunii. Bulgaria va participa în continuare la operaţiunea ALTEA din Sarajevo, cu un contingent de 120 de militari de infanterie.

Statele Unite - Accident rutier

Cel puţin şase persoane şi-au pierdut viaţa, vineri, după ce un autocar plin cu pasageri a căzut de pe o autostradă suspendată, în oraşul Atlanta din statul Georgia. Zeci de răniţi au fost transportaţi la mai multe spitale din oraş. Presa locală a relatat că autocarul îi transporta pe membrii unei echipe de baseball din Ohio.

Spania - Dreptul de a muri

O femeie bolnavă de distrofie musculară a obţinut, oficial, dreptul de a muri pe care îl reclamă de mai mulţi ani, Guvernul regional din Andaluzia autorizînd decuplarea sa de la aparatul respirator. Inmaculada Echevarria, de 51 de ani, imobilizată de nouă ani într-un pat de spital din Granada, este menţinută în viaţă cu ajutorul unui aparat respirator. Oficialii andaluzi consideră că cererea femeii este bazată pe ”refuzul tratamentului medical”, un drept recunoscut de legea spaniolă. Suferind din copilărie de distrofie musculară, Inmaculada Echevarria, care este aproape în întregime paralizată, a relansat dezbaterile prinvind eutanasia în Spania, pledînd pentru ”o moarte demnă, fără durere”. Cardinalul din Sevilla, Carlos Amigo, a reacţionat la decizia autorităţilor andaluze. "Contrar altor tipuri de pedeapsă cu moartea, aceasta este legală şi autoadministrată", a declarat cardinalul.

Rusia - Contract separat de gaze cu Transnistria

Compania rusă Gazprom analizează posibilitatea încheierii a două contracte diferite pentru alimentarea cu gaze naturale a Republicii Moldova şi a provinciei separatiste Transnistria. Subiectul a fost discutat în timpul întîlnirii de joi între preşedintele Gazprom, Aleksei Miller şi ministrul Industriilor din Transnistria, Piotr Stepanov. Cele două părţi au analizat şi posibilitatea ca Gazprom să achiziţioneze pachetul de acţiuni pe care Tiraspolul îl deţine la compania de stat Moldovagaz. O altă propunere se referă la construirea unei reţele separate de transport şi distribuire a gazului în Transnistria. Gazprom deţine deja 50% din acţiunile Moldovagaz, în condiţiile în care Chişinăul are 35,3%, iar Tiraspolul 13,4%.

Statele Unite - Tornadă ucigaşă

Mai multe tornade care s-au abătut joi asupra părţii de sud şi de vest a Statelor Unite au provocat moartea a cel puţin 11 persoane, după ce majoritatea s-au adăpostit în clădirea unui liceu care s-a prăbuşit în sudul statului Alabama. O tornadă produsă în oraşul Caulfield din Missouri a provocat moartea unei fetiţe şi distrugerea a şase locuinţe şi a două benzinării. Preşedintele american, care efectuase anterior o vizită în New Orleans şi Golful Mexic pentru a evalua lucrările de reconstrucţie în urma uraganului Katrina, a cerut guvernatorilor de Alabama şi Missouri să-şi prezinte condoleanţele şi să ofere ajutoare. Regiuni din mai multe state din partea de centru şi de vest, precum şi zonele din Golful Mexic pînă în Florida s-au aflat sub avertizare de tornadă. În Chicago, peste 400 de zboruri au fost anulate. Furtunile de joi vin la o lună după ce o tornadă a provocat moartea a 20 de persoane în centrul statului Florida.

India - Evacuare aeriană

Peste cinci mii de persoane blocate pe o autostradă din Kashmirul indian, după mai multe avalanşe şi alunecări de teren, au fost salvate cu ajutorul forţelor aeriene, în ultimele trei zile. Un "pod aerian" a fost organizat de aviaţia militară. Majoritatea persoanelor au rămas blocate pe autostradă mai mult de o săptămînă, iar temperatura în această regiune montană a scăzut sub zero grade Celsius. În fiecare an, în aceeaşi perioadă a anului, această arteră rutieră de 300 de kilometri devine impracticabilă din cauza intemperiilor.