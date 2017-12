FRANŢA

Rromi agresaţi cu acid

Rromi din România care trăiesc în apropiere de Place de la République, la Paris, au fost victime ale unor atacuri cu acid, relatează ”Le Monde”. Voluntari din cadrul Asociaţiei Autremonde afirmă că au văzut, pe 16 ianuarie, un bărbat care vărsa un lichid pe o saltea aparţinând unui cuplu instalat la colţul străzilor Temple şi Béranger. Agresorul a fugit când i-a văzut pe voluntari. Lichidul ardea saltelele, a declarat unul dintre voluntari. Aceştia au aflat de la alţi rromi că agresorul nu era la prima încercare, că o femeie fusese stropită cu un produs coroziv la nivelul antebraţului şi că agresorul a revenit pentru a ameninţa familiile prezente. Potrivit martorilor, agresorul ar fi una şi aceeaşi persoană, iar atacurile, despre care au auzit mai multe asociaţii, ar fi început în vara lui 2013. Agresorul ar fi „proprietarul unor imobile care ar vrea să „cureţe“ totul“, a declarat preşedinta Asociaţiei Entraides Citoyennes, care ajută persoane fără adăpost. Rromii s-au angajat să depună plângere la comisariatul celui de-al treilea arondisment, iar voluntarul de la Autremonde a dat şi el o declaraţie. Ministrul francez de Interne, Manuel Valls, declara pe 24 septembrie că ”rromii sunt populaţii cu moduri de viaţă extrem de diferite de ale noastre şi care sunt, în mod evident, în confruntare. Îi ajut pe francezi împotriva acestor populaţii, pe aceste populaţii împotriva francezilor”. El adăuga că ”rromii au vocaţia să se întoarcă în România sau Bulgaria”. Mişcarea împotriva rasismului şi pentru prietenia între popoare (MRAP) a depus o plângere împotriva ministrului, clasată fără urmări.

RUSIA

Tren deraiat

Un tren de marfă care transporta 32 de cisterne cu gaz natural condensat a deraiat ieri la Kirov, la 900 de kilometri est de Moscova, provocând un incendiu de proporţii, dar nu şi victime, a anunţat Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă. Trenul a deraiat în jurul orei locale 5.00. 12 cisterne au luat foc, determinând evacuarea a peste 400 de persoane care locuiau în împrejurimi. La kilometrul 980, în apropiere de staţia Pozdino de pe calea ferată Gorki, o cisternă cu gaz condensat a trenului de marfă 1759, care circula de la Zuevka până la Liangasov, a luat foc în urma unei rupturi survenite la reţeaua de contact. În urma incendiului, 32 de vagoane-cisternă au deraiat şi s-a produs o deversare a conţinutului de azot, se precizează în comunicatul Ministerului rus pentru Situaţii de Urgenţă. A fost deschis un dosar penal pentru încălcarea normelor de siguranţă şi funcţionare în transportul feroviar.

MAREA BRITANIE

Fără curent

Numeroşi consumatori din Franţa şi Marea Britanie au rămas fără curent electric din cauza rafalelor puternice de vânt, care, în noaptea de marţi spre miercuri, au înregistrat viteze de peste 100 de kilometri pe oră în cele două ţări. Aproximativ 44.000 de consumatori au fost afectaţi de pene de electricitate începând de marţi după-amiază, iar 5.000 de locuinţe au rămas fără curent electric din cauza rafalelor puternice de vânt, a anunţat BBC News Online. Rafale puternice de vânt, cu viteze de până la 153 de kilometri pe oră, au fost înregistrate şi în regiunea franceză Bretagne, unde numeroase persoane au rămas fără curent electric, relatează ”Le Figaro”. Ieri, în jurul orei 6.00, 25.000 de locuinţe erau private de curent electric în regiune, Finistère fiind, pentru moment, departamentul cel mai afectat. În punctul de intensitate maximă a furtunii, înregistrat marţi, în jurul orei 23.00, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pentru 40.000 de consumatori. O mie de pompieri au fost mobilizaţi de autorităţi în Morbihan, unde, potrivit prefecturii, s-au efectuat 236 de intervenţii de marţi, ora 14.00, şi până ieri, ora 6.00, dintre care 166 pentru copaci căzuţi.

FRANŢA

Incident naval

O navă-cargo spaniolă având la bord 11 marinari s-a rupt în două, ieri, după ce a lovit un dig în apropierea portului francez Anglet, situat la Oceanul Atlantic, accidentul fiind favorizat de condiţiile meteo nefavorabile. Un marinar a fost rănit în incident, iar Paza de Coastă a trimis elicoptere pentru evacuarea membrilor echipajului. Nava-cargo „Luno“, având lungimea de 100 de metri şi navigând sub pavilion spaniol, a avut o avarie la motor, în timp ce părăsea portul Bayonne, în condiţii de mare agitată. Vasul a lovit un dig din zona Anglet, în sud-vestul Franţei.

SUA

Furtună de zăpadă

O furtună de zăpadă care ar putea aduce până la 30 centimetri de zăpadă s-a abătut ieri asupra coastei de est a SUA, declanşând o stare de urgenţă în New Jersey şi închiderea mai multor şcoli. Un amestec de zăpadă, lapoviţă şi ploaie îngheţată a afectat zona din nordul Washington DC, oraşele New York, Boston şi unele părţi din New England. Şcolile din Providence, Rhode Island, au rămas închise miercuri din cauza furtunii care se apropia. Guvernatorul din New Jersey, Chris Christie, a decretat stare de urgenţă şi a ordonat miercuri suspendarea activităţii angajaţilor neesenţiali din instituţiile de stat. Peste 2.000 de zboruri au fost anulate în SUA ieri dimineaţă şi peste 250 au avut întârzieri, potrivit Flightaware.com, site care monitorizează traficul aerian. Autorităţile din New York au emis o alertă de călătorie, iar primarul Bill de Blasio le-a cerut locuitorilor să se pregătească pentru condiţii dificile de drum.

BRAZILIA

Mega-pană de curent

O întrerupere de curent a afectat, marţi, 11 state din Brazilia, inclusiv trei care vor găzdui Campionatul Mondial de Fotbal 2014, din cauza consumului prea mare de energie electrică. Aproximativ trei milioane de persoane din 11 state au fost afectate, potrivit presei braziliene, în special în statele Rio de Janeiro, Sao Paulo şi Parana, care deţin stadioane ce vor găzdui meciuri la Campionatul Mondial de Fotbal 2014 (12 iunie - 13 iulie). Incidentul s-a produs a doua zi de la înregistrarea unui record de consum energie electrică şi a durat aproximativ 40 de minute. Astfel de întreruperi au mai avut loc în ultimii ani în Brazilia. În august 2013, opt state din nord-estul Braziliei au fost private de curent electric în urma unui incendiu.