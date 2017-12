RUSIA

Explozii soldate cu şapte răniţi

Două explozii produse vineri seara, la Mahacikala, capitala republicii ruse caucaziene Daghestan, s-au soldat cu rănirea a şapte persoane - doi poliţişti şi cinci civili, transmite ITAR-TASS. Potrivit sursei citate, exploziile s-au produs în urma a două atacuri - unul cu lansatoare de grenadă împotriva unui restaurant şi unul cu maşină-capcană. Doi poliţişti, care veneau la locul primei explozii, au fost răniţi în a doua explozie. Numărul civililor răniţi se ridică la cinci, a precizat un reprezentant al Ministerului de Interne din Daghestan. Aceste explozii intervin în contextul temerilor că militanţii islamişti vor lansa atacuri în timpul Jocurilor Olimpice de la Soci, rebeliunea islamistă, activă în Caucazul rus, ameninţând că va face totul să împiedice desfăşurarea Olimpiadei, care se va deschide la 7 februarie, în staţiunea rusă de la Marea Neagră. Preşedintele rus, Vladimir Putin, a dat asigurări, vineri, într-un interviu pentru multe canale media ruse şi străine, că Rusia „va face totul“ pentru a asigura securitatea Jocurilor Olimpice.

AFGANISTAN

Cel puţin 14 morţi într-un atentat, în Kabul

Cel puţin 14 persoane, inclusiv cetăţeni străini, au fost ucise într-un atentat sinucigaş comis vineri de insurgenţii talibani în faţa unui restaurant din Kabul, relatează AFP. „Au fost trei terorişti-kamikaze. Din nefericire, alte 14 persoane, inclusiv străini, au murit în atentat“, a declarat, conform AFP, Mohammad Zahir, şeful Poliţiei din capitala Afganistanului. „Un kamikaze s-a aruncat în aer în faţa restaurantului; alţi doi au declanşat centurile explozive în local“, a afirmat Mohammad Ayoub Salangi, adjunctul ministrului afgan de Interne. Atacul a vizat restaurantul „Taverna Libanului“, frecventat de diplomaţi, consultanţi şi angajaţi umanitari străini. Atentatul a fost revendicat de insurgenţii talibani.

GERMANIA

Avion militar prăbuşit

Un avion de luptă de tip Tornado, aparţinând armatei germane (Bundeswehr), s-a prăbuşit, joi seara, în apropierea oraşului Koblenz din vestul Germaniei. Cei doi piloţi au reuşit să se catapulteze din aparat. Potrivit Poliţiei din Koblenz, ei sunt uşor răniţi, dar nu au nevoie de îngrijiri medicale. Nimeni altcineva nu a fost rănit, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliţiei, adăugând că fragmente ale aparatului de zbor au căzut în apropierea unei autostrăzi, blocând circulaţia. În zonă nu a fost înregistrat niciun accident rutier, însă circulaţia pe autostradă a rămas blocată până vineri dimineaţă. Aparatul s-a prăbuşit într-o zonă deluroasă, la Laubach, la o distanţă de 50 de kilometri vest de Koblenz. Avionul s-a prăbuşit într-o pădure, după ce a decolat în jurul orei locale 21.30, de la baza aeriană Büchel. Poliţia nu a putut oferi explicaţii privind cauzele acestui accident.

SUA

Execuţie de coşmar

Dennis McGuire a fost executat joi, printr-o injecţie letală, în statul Ohio, fiind condamnat la moarte în 1994, pentru violarea şi uciderea, în 1989, a lui Joy Stewart, în vârstă de 22 de ani, însărcinată în luna a şaptea. McGuire părea să respire greu şi să prezinte convulsii timp de aproape zece minute înainte să moară, după ce i s-a administrat o injecţie letală constând într-un nou cocteil de medicamente care nu a mai fost testat vreodată. Potrivit reporterului Alan Johnson de la „Columbus Dispatch“, întreaga execuţie a durat 24 de minute, iar McGuire părea să respire cu dificultate timp de 10-13 minute. Execuţia a provocat o controversă deoarece, la fel ca alte state, Ohio a fost nevoit să schimbe protocolul după ce producători europeni - între care Lundbeck, cu sediul în Danemarca, care produce pentobarbital - au interzis închisorilor americane să le utilizeze medicamentele în cadrul unor execuţii. Potrivit Departamentului pentru Închisori din Ohio, statul a utilizat o combinaţie de midazolam, un sedativ şi hydromorphone, un analgezic. Atât durata de timp până la moarte, cât şi respiraţia dificilă a lui McGuire nu sunt tipice unei execuţii, a declarat Howard Nearman, un anestezist de la University Hospitals Case Medical Center din Cleveland. Avocatul Allen Bohnert, vorbind în numele echipei lui McGuire, l-a îndemnat pe guvernatorul statului să instituie un moratoriu asupra viitoarelor execuţii, după cele întâmplate joi. Execuţia lui McGuire va provoca o dezbatere cu privire la faptul dacă modul în care condamnaţii reacţionează la noua injecţie letală constituie sau nu o pedeapsă crudă şi neobişnuită, interzisă de către Constituţia SUA. În prezent, în statul Ohio există 138 de bărbaţi şi femei pe „culoarul morţii“, potrivit CNN.

JAPONIA

Incendiu într-un complex siderurgic

Un incendiu a izbucnit vineri într-un complex siderurgic, în prefectura Aichi din partea centrală a Japoniei, a anunţat grupul japonez Nippon Steel and Sumitomo Metal, care nu cunoştea, pentru moment, cauza sinistrului şi nici dacă existau victime. Instalaţia, care fabrică plăci de oţel de diverse grosimi, are 2.948 de angajaţi, potrivit datelor furnizate de întreprindere. Acest nou accident industrial are loc la o săptămână de la o explozie puternică într-o instalaţie chimică de la Yokkaichi, în care au fost ucise cinci persoane, iar alte 12 au fost rănite. Incendiul este considerat cel mai grav accident industrial înregistrat în Japonia de la surparea unui tunel într-o rafinărie, în februarie 2012, când au fost ucise cinci persoane.

COLUMBIA

Atentat

Un atentat cu bombă atribuit mişcării de gherilă FARC s-a soldat, joi, cu cel puţin un mort şi 25 de răniţi în vestul Columbiei, în a doua zi după încetarea armistiţiului unilateral respectat de mişcarea rebelă, au anunţat autorităţile locale. Explozia unui vehicul-capcană s-a produs joi dimineaţă, în faţa sediului Primăriei din Pradera. Victima este un bărbat în vârstă de 45 de ani, a declarat ministrul Apărării, Juan Carlos Pinzon, care a denunţat ”comportamentul absolut nebun al membrilor FARC”. Trei poliţişti figurează printre cei răniţi, a adăugat el. Localitatea Pradera face parte din provincia Valle del Cauca, o regiune unde mişcarea Forţele Armate Revoluţionare din Columbia (FARC) este deosebit de activă. Fondată în 1964, Forţele Armate Revoluţionare din Columbia (FARC), cea mai veche gherilă din America Latină, care numără aproape 8.000 de combatanţi, potrivit autorităţilor, s-a angajat din 2012 în negocieri cu Guvernul columbian, pentru a pune capăt conflictului soldat cu sute de mii de morţi. Acest atentat are loc în contextul încetării, miercuri, a armistiţiului unilateral respectat de FARC timp de o lună.

CHINA

Un sat de milioane

Locuitorii unui sat din China s-au îmbogăţit cu peste două milioane de dolari, graţie dividendelor anuale primite de la stat. Ţăranii au primit banii cash, cu ocazia Anului Nou. Au fost atât de mulţi încât, până să-i distribuie, au înălţat un zid din teancurile de bancnote. Banii vor fi împărţiţi la 340 de familii. Oamenii sunt acţionarii unei cooperative săteşti care produce fructe şi legume şi care a investit în terenuri agricole şi hidrocentrale.

AUSTRALIA

Căldură mare

În Australia, unde s-au înregistrat 45 de grade Celsius mai multe zile consecutiv, meteorologii au avertizat că ce e mai rău abia acum începe. De vineri, valul de căldură s-a agravat, iar vântul violent va înteţi incendiile de vegetaţie. La Melbourne este atât de cald încât o bucată de ciocolată pusă pe asfalt se topeşte în doar două minute. Oraşul nu s-a mai confruntat cu o caniculă atât de puternică de o sută de ani. Din cauza căldurii toride, meciurile din cadrul turneului de tenis Australian Open au fost suspendate pentru o zi. În statele Victoria şi South Australia, peste 300 de oameni au fost internaţi în spital din cauza deshidratării şi a insolaţiei. Numărul atacurilor de cord a fost dublu faţă de o zi obişnuită. Din cauza caniculei, vegetaţia a luat foc. Pompierii din cele două state au raportat peste o mie de focare în decurs de numai 24 de ore. Autorităţile se tem de reeditarea dezastrului din aprilie 2009, din aşa numita „Sâmbătă Neagră“, când flăcările au ucis 173 de oameni şi au devastat localităţi întregi. În California, SUA, incendiile de vegetaţie din nordul oraşului Los Angeles sunt controlate în proporţie de 30%, după ce peste 600 de pompieri s-au luptat cu flăcările. Incendiul a izbucnit într-un parc naţional. Pârjolul a distrus sute de hectare de pădure, câteva case şi mai multe maşini. Trei bărbaţi suspectaţi că au pornit focul au fost arestaţi.