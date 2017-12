AFGANISTAN

Elicopter NATO prăbuşit

Cinci militari din cadrul coaliţiei NATO au murit în urma prăbuşirii elicopterului la bordul căruia se aflau, în sudul Afganistanului, a anunţat, ieri, Forţa Alianţei Nord-Atlantice în această ţară, ISAF. Cauzele prăbuşirii fac obiectul unei anchete, dar primele informaţii arată că nu existau activităţi inamice în acea zonă, la momentul respectiv, a anunţat ISAF într-un comunicat despre accidentul care s-a produs luni. Ca de obicei, ISAF nu a dezvăluit naţionalitatea victimelor. În sudul ţării sunt staţionaţi militari australieni, britanici şi americani. În august, un elicopter s-a prăbuşit în condiţii suspecte, în provincia Kandahar, provocând moartea a 11 persoane, şapte militari americani, trei militari afgani şi un interpret afgan. Rebelii talibani au revendicat o doborâre a elicopterului, un lucru care nu a fost dezminţit de ISAF. Accidentele de elicopter sunt relativ frecvente în Afganistan, fiind cauzate cel mai adesea de probleme de natură mecanică sau de condiţii meteorologice nefavorabile şi mai rar de atacuri inamice. ISAF se bazează pe transportul aerian, din cauza terenului foarte accidentat.

ELVEŢIA

Alertă cu bombă la OMC

Sediul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) din Geneva a fost evacuat ieri, din cauza unei alerte cu bombă, a anunţat un oficial al organizaţiei, citat de site-ul 20minutes.fr. Un alt oficial a declarat că o echipă de genişti s-a deplasat la faţa locului. Pentru moment, el nu a oferit detalii suplimentare privind evacuarea.

ISRAEL

Militari morţi

Doi militari israelieni au murit în noaptea de luni spre marţi, în urma unui accident de elicopter în sudul Israelului, a anunţat un purtător de cuvânt al armatei. Elicopterul de luptă, de tip Bell Ah-1, la bordul căruia se aflau zece rezervişti ce efectuau un zbor de antrenament s-a prăbuşit, fără să fie posibil imediat să fie stabilite cauzele acestui accident. Comandantul forţelor aeriene, Amos Eshel, a ordonat ca toate elicopterele de acest tip să rămână la sol, până la finalizarea anchetei.

TUNISIA

Protest extrem

Un tânăr a ajuns cu răni grave la spital, ieri, după ce a încercat să-şi dea foc pe bulevardul Habib Bourguiba din centrul Tunisului, un gest simbolic, în contextul în care revoluţia tunisiană din 2011 a fost declanşată de o autoincendiere. Trecătorii au intervenit rapid pentru a stinge focul, dar cu toate acestea, tânărul a suferit arsuri grave. El era conştient dar incapabil să se mişte, iar medicii l-au transferat la spitalul de arşi din Ben Arous, aflat la periferia Tunisului. Poliţiştii şi pompierii prezenţi au refuzat să ofere informaţii cu privire la victimă sau starea sa de sănătate. Bulevardul Habib Bourguiba, epicentrul revoluţiei din 2011, este artera principală din Tunis, trotuarele fiind amenajate cu terase, dar şi locul unde numeroşi tunisieni îşi câştigă existenţa prin vânzarea de ţigări la bucată. Mai multe cazuri de incendieri au avut loc în Tunisia, în timpul şi după revoluţia din ianuarie 2011, care a fost declanşată la 17 decembrie 2010, atunci când un tânăr vânzător ambulant, Mohamed Bouazizi, şi-a dat foc la Sidi-Bouzid, copleşit de sărăcie şi abuzurile poliţiei. Dificultăţile economice şi sociale au stat la originea acestei revolte care a provocat înlăturarea regimului lui Zine El Abidine Ben Ali. Doi ani mai târziu, şomajul şi sărăcia continuă să afecteze Tunisia.

R.MOLDOVA

Comuniştii, opinie separată

Fracţiunea comunistă din Parlamentul de la Chişinău nu va participa la consultările cu preşedintele Nicolae Timofti pentru formarea unui nou guvern. Într-o declaraţie a fracţiunii difuzată marţi, se menţionează că unica soluţie pentru depăşirea actualei crize politice este organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Preşedinţia de la Chişinău a anunţat luni că săptămâna aceasta, Nicolae Timofti va iniţia consultări cu fracţiunile parlamentare, pentru desemnarea unui candidat pentru funcţia de premier, după ce Guvernul condus de Vlad Filat şi-a prezentat vineri demisia, în urma votului de neîncredere din Parlament. Potrivit Constituţiei, dacă Parlamentul nu va vota noul guvern în termen de 45 de zile de la prima propunere, acesta poate fi dizolvat şi apoi anunţate alegeri parlamentare anticipate, cu condiţia să existe cel puţin două solicitări din partea şefului statului pentru învestirea guvernului.

SPANIA

Locuinţe disponibile

Avocatul Poporului din Spania, Soledad Becerril, a cerut ieri ca aproximativ 10.000 de locuinţe goale, aflate în proprietatea statului, să fie ocupate de familiile evacuate din propriile case, din cauza neplăţii creditelor ipotecare. Potrivit EFE, cifra este cuprinsă într-un raport care analizează situaţia locuinţelor aflate în proprietatea statului, conform datelor şi informaţiilor furnizate de autorităţile locale de pe tot cuprinsul Spaniei. Soledad Becerril a subliniat şi că aceste locuinţe pot fi închiriate la preţuri moderate celor nevoiaşi. Datele arată că din cele peste 250.000 de locuinţe care se află în proprietatea statului, aproximativ 13.500 sunt goale, iar dintre acestea, cel puţin 9.752 pot fi considerate disponibile. În privinţa situaţiei grave a numeroaselor familii evacuate din locuinţele ipotecate pentru care nu au mai putut plăti creditele, Guvernul spaniol a adoptat, în toamna anului trecut, măsuri privitoare la un moratoriu de doi ani asupra evacuării proprietarilor cu datorii ipotecare la bănci, în cazurile cele mai vulnerabile. De asemenea, guvernanţii de la Madrid au mai anunţat cu aceeaşi ocazie şi crearea unui fond social de locuinţe de închiriat la preţ redus, destinat persoanelor care şi-au pierdut casele în urma executării silite pentru neplata creditelor ipotecare. Ulterior, în februarie 2013, Parlamentul de la Madrid a acceptat spre dezbatere o iniţiativă legislativă populară, sprijinită cu peste 1,4 milioane de semnături, ce prevede darea în plată retroactivă, un moratoriu aplicat tuturor proceselor de evacuare şi perceperea unor chirii sociale.

SUA

Plan blocat

Oraşul New York nu mai poate pune în aplicare, de ieri, o interdicţie de vânzare a recipientelor mari de băuturi cu un conţinut ridicat de zahăr, după ce un judecător a blocat restricţia, pe care a calificat-o ca arbitrară, potrivit CNN. Instanţa consideră că reglementarea este plină de excepţii pe criterii economice şi politice, a explicat judecătorul care a blocat aplicarea planului. Primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, a declarat imediat că va face apel împotriva deciziei. Departamentul pentru sănătate al primăriei are autoritatea necesară pentru a folosi o astfel de interdicţie cu scopul de a combate obezitatea, a afirmat el. Legea care urma să intre în vigoare la miezul-nopţii ar fi restricţionat vânzarea băuturilor în recipiente mai mari de 0,45 litri în restaurante, fast-food-uri, cinematografe şi stadioane. Mulţi retaileri, precum 7-Eleven, nu ar fi fost nevoiţi să respecte legea, întrucât activitatea acestora este reglementată de autoritatea statală şi nu de primăria oraşului. Procesul a fost deschis de un grup de asociaţii ale companiilor, între care Asociaţia Producătorilor de Băuturi din SUA şi organizaţia din New York a Asociaţiei Naţionale a Proprietarilor de Cinematografe. Aproape 60% din adulţii din New York şi 40% din copii care merg la şcoală sunt obezi sau au o greutate mai mare decât cea normală.

CANADA

Nepăsare criminală

Canadianul Luka Rocco Magnotta, acuzat că şi-a ucis şi tranşat, în mai, prietenul de origine chineză, a asistat, luni, neclintit şi nepăsător, la prima audiere, care s-a concentrat asupra prezenţei presei, după ce avocaţii inculpatului au cerut ca aceasta să nu asiste la audieri. Magnotta, în vârstă de 30 de ani, un fost actor porno, a rămas aşezat într-o boxă cu geamuri, fără să facă vreun gest, cu mâinile pe genunchi. Familia victimei a fost prezentă la audiere, care a fost acoperită de zeci de jurnalişti, fotografi şi cameramani. Aceasta a fost prima audiere preliminară, în cursul căreia judecătoarea Lori Renée Weitzman urma să evalueze probele, pentru a decide dacă să deschidă procesul în sensul strict al termenului. Dezbaterile sunt vizate de o interdicţie de publicare a probelor prezentate, ceea ce limitează strict acoperirea mediatică. Cu toate acestea, avocaţii lui Magnotta, apreciind insuficiente limitările, au solicitat ca accesul publicului şi jurnaliştilor să fie interzis în sala de audieri. Uciderea cu sălbăticie a studentului chinez Lin Jun, comisă cu un ţurţure de gheaţă, în apartamentul acuzatului, a fost filmată şi postată pe Internet de către criminal. Magnotta a fugit în Europa, apoi a fost arestat la 4 iunie 2012, după o călătorie în Franţa şi Germania, în timp ce citea, într-un local berlinez, articole despre cazul său. Părţi din cadavrul victimei au fost trimise prin poştă în Canada, inclusiv pe adresa conservatorilor aflaţi la putere. Prin postările sale pe Internet, fostul actor porno părea că vrea să se prezinte drept o versiune sinistră pe YouToube a lui Herostratos, un grec care a incendiat templul lui Artemis din Efes, în urmă cu 23 de secole, cu scopul a deveni celebru pentru totdeauna. Cu toate acestea, la câteva zile după ce a fost arestat la Berlin şi extrădat în Canada, apărând pentru prima dată în faţa justiţiei, Magnotta a pledat nevinovat la toate capetele de acuzare. El a ales să nege crima. Jurişti şi psihologi din Quebec au avansat două ipoteze în acest sens. Potrivit primei ipoteze, Magnotta ar vrea să prelungească procesul pentru a trezi interesul publicului şi presei. Potrivit celei de-a doua ipoteze, ar fi vorba despre o strategie pusă la cale de avocaţii săi care, aflaţi în faţa unei misiuni imposibile, ar fi decis să facă orice pentru a complica sarcina acuzării, începând prin a refuza să recunoască culpabilitatea lui Magnotta.

GERMANIA

Partid nou

Cu şase luni înainte de legislativele din Germania, un nou partid eurosceptic şi-a ţinut, luni seară, prima reuniune publică, profitând de nemulţumirea a numeroşi germani în legătură cu planurile de salvare a Zonei Euro. Mai mulţi dintre fondatorii acestei formaţiuni politice s-au prezentat pe scena sălii polivalente din Oberursel, o suburbie înstărită a Frankfurtului, în faţa a 1.200 de persoane, dintre care numeroşi jurnalişti, pentru a ţine discursuri împotriva monedei unice, punctate de aplauze. Alternativă pentru Germania, care urmează să se lanseze oficial cu prilejul unui congres ce va avea loc luna viitoare, la Berlin, doreşte să se organizeze rapid, pentru a fi în măsură să participe la legislativele din septembrie şi să îi creeze probleme cancelarului Angela Merkel, în prezent favorită detaşată la propria succesiune. Potrivit unui sondaj dat publicităţii luni de săptămânalul ”Focus”, un german din patru ar putea vota în favoarea unui partid care se pronunţă pentru ieşirea Germania din Zona Euro.

MAREA BRITANIE

Insulele Falkland, britanice 98,8%

Locuitorii Insulelor Falkland au votat duminică şi luni cu o majoritate zdrobitoare (98,8%) în favoarea menţinerii sub tutelă britanică, la finalul unui referendum menit să transmită un semnal puternic Argentinei, care consideră scrutinul nul şi neavenit. Rata participării la vot a fost de circa 92% din totalul celor 1.672 de alegători din acest arhipelag situat în Pacificul de Sud. În favoarea menţinerii pentru Insulele Falkland (Malvine, în varianta Argentinei) a statutului de teritoriu de peste mări al Marii Britanii s-au pronunţat 98,8% dintre votanţi, potrivit rezultatelor oficiale.

INDIA

Justiţie divină

Principalul acuzat în cazul violului colectiv al unei studente în India, care a bulversat această ţară în decembrie anul trecut, s-a spânzurat în celula sa de la închisoare. Ram Singh, de 35 de ani, suspectat că a fost liderul grupului acuzat de violarea în grup a unei tinere ce a decedat câteva zile mai târziu, din cauza rănilor, s-a spânzurat în celula pe care o ocupa de unul singur. Procesul continuă. Nu există niciun motiv pentru ca procesul să fie afectat, a adăugat poliţistul care a lucrat la acest caz. Ram Singh, care are şi un frate inculpat în acest caz de viol, a fost încarcerat la închisoarea de înaltă securitate Tihar şi a apărut de mai multe ori în faţa tribunalului, ca să răspundă la capete de acuzaţii privind uciderea, violarea şi răpirea, pentru care risca pedeapsa cu moartea. El a fost şoferul autobuzului în care tânăra în vârstă de 23 de ani a urcat însoţită de prietenul său, la 16 decembrie, când se întorcea de la cinematograf. Singh şi un grup de prieteni au băut mult în acea seară şi au decis să împrumute autobuzul, condus de Singh la serviciu, cu scopul de a traversa oraşul pe timpul nopţii. Grupul l-a bătut pe însoţitor şi a violat-o, bătut-o şi torturat-o pe tânără, după care a aruncat-o pe trotuar. Deşi a fost transferată într-un spital din Singapore, studenta a murit din cauza rănilor, după 13 zile. Această întâmplare cu ecou internaţional a bulversat India, iar numeroase voci s-au ridicat pentru a denunţa modul în care poliţia şi justiţia tratează cazurile de violenţă sexuală.