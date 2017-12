SUA

Români hoţi

Doi români au pledat vinovaţi, în SUA, pentru participarea la o reţea de fraudare a cardurilor bancare, prin pătrunderea neautorizată în sistemul informatic al lanţului de restaurante Subway. Iulian Dolan, de 28 de ani, originar din Craiova, a pledat vinovat la acuzaţiile de fraudă cibernetică şi bancară. Aceleaşi acuzaţii au fost recunoscute de Cezar Butu, de 27 de ani, originar din oraşul Ploieşti. Dolan şi Butu se numără printre cei patru români puşi sub acuzare în decembrie 2011, de Tribunalul districtual din New Hampshire, pentru că au accesat date bancare prin intermediul POS-urilor utilizate de comercianţi, lucru care le-a permis să efectueze cumpărături ilicite de milioane de dolari. Conform acordului cu procurorii, Dolan a acceptat să fie condamnat la şapte ani de detenţie, iar Butu, la 21 de luni. Un alt român, Adrian-Tiberiu Oprea, este în arest şi va fi judecat în New Hampshire. Schema de fraudare a vizat 146.000 de carduri bancare, iar pierderile se ridică la 10 milioane de dolari.

BULGARIA

Jaf armat la un hotel

Un hotel situat pe un bulevard important din Sofia a fost, luni seară, ţinta unui jaf armat, a anunţat poliţia. Jaful a fost comis luni seară târziu, bărbaţi înarmaţi furând o parte din banii hotelului disponibili în numerar. Suma este estimată la 500 de leva (circa 255 de euro). Nicio persoană nu a fost rănită în cursul incidentului. Poliţia a deschis o anchetă în acest caz şi analizează înregistrările făcute cu ajutorul camerelor video de supraveghere.

TURCIA

Militari omorâţi

Şapte militari turci au fost ucişi şi alţi 58 au fost răniţi, ieri, în timpul unei ambuscade organizate de rebelii separatişti kurzi împotriva unui convoi militar, în sud-estul Turciei, a anunţat Hakan Güvençer, guvernatorul din Bingöl, pentru agenţia de presă Anatolia. Atacul rebelilor din cadrul Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) s-a produs pe un drum între provinciile Bingöl şi Mus, a subliniat el, adăugând că au fost folosite lansatoare de rachete. În general, PKK foloseşte mine telecomandate împotriva vehiculelor militare şi mai rar lansatoare de rachetă. O operaţiune militară la care participă aviaţia a fost lansată pentru a se găsi atacatorii, a adăugat Anatolia. PKK şi-a multiplicat, începând din vară, atacurile împotriva forţelor de securitate turce din sud-estul ţării. Trupele de la Ankara au răspuns prin mobilizarea masivă a militarilor şi prin numeroase operaţiuni ale forţelor aeriene. Luni, premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat că armata a ucis aproximativ 500 de rebeli kurzi în decurs de o lună, în sud-estul ţării, regiune populată în majoritate de kurzi. El le-a cerut încă o dată rebelilor să depună armele şi a promis că în acest caz, armata îşi va înceta operaţiunile. Separatiştii kurzi nu au anunţat niciun bilanţ. PKK, clasificat drept organizaţie teroristă de către Turcia, a deschis ostilităţile în 1984, în sud-estul ţării, declanşând un conflict care s-a soldat cu peste 45.000 de morţi.

SPANIA

A murit Santiago Carrillo

Santiago Carrillo, liderul istoric al Partidului Comunist spaniol, a murit la vârsta de 97 de ani, a anunţat, ieri, un oficial din cadrul formaţiunii Izquierda Unida, Jose Luis Centella. Santiago Carrillo a fost secretar general al Partidului Comunist spaniol în perioada 1960 - 1982, de la războiul civil până la tranziţia democratică postfascistă.

MEXIC

Evadare ca-n filme

Luni, 132 de deţinuţi au evadat printr-un tunel, după care au tăiat sârma ghimpată a unei închisori din statul Coahuila, nordul Mexicului, au anunţat autorităţile judiciare regionale. Potrivit comunicatului, deţinuţii au evadat printr-un tunel de 1,20 metri lăţime şi şapte metri lungime, săpat la 2,90 metri adâncime în fostul atelier tâmplărie. La ieşirea din tunel, care se afla în apropierea unui turn de observare, deţinuţii au tăiat sârma ghimpată şi au ieşit unul câte unul. Autorităţile judiciare din Coahuila, alertate la ora locală 15.25, de conducerea închisorii din Piedras Negras, situată în apropierea frontierei cu SUA, au analizat lista prizonierilor pentru a verifica numărul evadaţilor şi a stabilit că lipseau 132 de deţinuţi. Autorităţile regionale au luat legătura cu autorităţile statelor vecine, precum şi cu cele nord-americane, pentru ca acestea să ia măsurile adecvate. O vastă operaţiune a fost lansată în împrejurimi, cu sprijinul forţelor terestre mexicane, poliţiei federale şi marinei militare, pentru a desfăşura operaţiuni pe axele rutiere şi drumurile rurale înconjurătoare. Din 2010, mai multe evadări masive au fost înregistrate în închisorile mexicane, precum cea din închisoarea Nuevo Laredo din statul Tamaulipas, de pe 17 decembrie 2010, când au evadat 141 de deţinuţi.

BULGARIA

13 clerici musulmani judecaţi

13 musulmani bulgari, majoritatea demnitari religioşi, sunt judecaţi la Tribunalul din Pazardjik, sub acuzaţia de propagare a islamismului radical. Inculpaţii - imami, muftii şi predicatori - sunt suspectaţi de apartenenţă la organizaţia Al-Waqf al-islami, cu sediul în Arabia Saudită şi activă în regiunile bulgare Smolian, Blagoevgrad şi Pazardjik. Creată în Olanda, fundaţia Al Waqf-Al Islami, finanţată de ultraconservatori saudiţi, este suspectată de legături cu reţeaua teroristă al-Qaida. Parchetul le reproşează acuzaţilor că, în perioada martie 2008 - octombrie 2010, au promovat o ideologie radicală, axată pe elemente salafiste, în cursul predicilor din moschei. Salafismul este un curent fundamentalist al islamismului sunnit, bazat pe interpretarea strictă şi literală a Coranului. Martori citaţi de Parchet au declarat că inculpaţii le-au cerut credincioşilor să nu voteze, ”pentru că puterea vine de la Allah, nu de la oameni”. Zeci de persoane s-au adunat în faţa Tribunalului din Pazardjik, pentru a-i susţine pe inculpaţi: ”Imamii promovau doar pacea şi dragostea”, au spus ei. Procesul a stârnit indignare în rândul liderilor comunităţii musulmane din Bulgaria, evidenţiind un clivaj între tinerii cu studii superioare, care predică în conformitate cu cartea Coranului şi seniorii care nu au putut studia în timpul dictaturii comuniste.

BELARUS

Jurnalişti reţinuţi

Mai mulţi jurnalişti belaruşi, dar şi străini au fost reţinuţi ieri, la Minsk, pentru că intenţionau să relateze despre un eveniment organizat de opoziţia belarusă înaintea alegerilor din 23 septembrie, anunţă Asociaţia Jurnaliştilor belaruşi. Printre jurnaliştii reţinuţi se numără Aleksandr Borozenko, de la postul BELsat (cu sediul în Polonia), fotoreporteri ai agenţiilor Associated Press şi Reuters, Serghei Griţ şi Vasili Fedosenko, corespondenţii agenţiei belaruse BelaPAN, Tatiana Zenkovitch şi Pavel Podobed şi o echipă de filmare a postului german ZDF. Imediat după începerea acţiunii intitulate ”Spune adevărul!”, jurnaliştii au fost atacaţi de persoane neidentificate şi reţinuţi. Belarusul face obiectul sancţiunilor internaţionale, din cauza acţiunilor de reprimare a opoziţiei, în special după realegerea în funcţie a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, în decembrie 2010.