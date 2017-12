KOSOVO

Oficial asasinat

Preşedintele Agenţiei kosovare pentru privatizare (AKP), Dino Asanaj, a fost înjunghiat ieri, la domiciliul său din Priştina, murind la spital, din cauza rănilor. ”Având răni grave în zona gâtului şi pieptului, Asanaj a murit în timpul intervenţiei chirurgicale”, a declarat un oficial al spitalului din Priştina, Mehmet Maxhuni. Victima a fost agresată la domiciliu, într-un cartier situat la periferia capitalei kosovare, din motive care rămân încă necunoscute, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei. Deocamdată, poliţia nu are niciun suspect.

RUSIA

Jurnalist ameninţat cu moartea

”Novaia Gazeta” l-a acuzat, în numărul de miercuri, pe un înalt reponsabil din poliţia rusă, generalul Alexandr Bastrîkin, că l-a ameninţat cu moartea pe redactorul-şef adjunct al ziarului, Serghei Sokolov, acesta fiind obligat să părăsească Rusia, ca urmare a intimidărilor. Potrivit unui articol scris de Dmitri Muratov, redactor-şef la ”Novaia Gazeta”, generalul, care este şeful comisiei care anchetează grupările criminale din Rusia, a ordonat gărzilor sale personale răpirea lui Sokolov, în noaptea de 4 spre 5 iunie. Acesta a fost dus într-o pădure din apropierea Moscovei, unde Bastrîkin i-a spus că l-ar putea împuşca fără nicio problemă. Sokolov îl acuzase anterior pe Bastrîkin de legături cu o reţea criminală din sudul ţării, vinovată de masacrarea a 12 persoane în noiembrie 2010. Ca urmare a acestui incident, Serghei Sokolov a părăsit Rusia. Ministerul de Interne a refuzat să comenteze informaţiile iar purtătorul de cuvânt al administraţiei de la Kremlin a declarat că preşedintele Vladimir Putin este la curent cu acuzaţiile. La ziarul rus de opoziţie ”Novaia Gazeta” a lucrat, până la asasinarea ei, jurnalista Anna Politkovskaia.

INDIA

Explozie la o fabrică

O explozie puternică la o fabrică de oţel din statul indian Andhra Pradesh s-a soldat cu moartea a cel puţin 11 persoane, a anunţat, ieri, poliţia. Deflagraţia a provocat un incendiu la uzina situată în oraşul de coastă Visakhapatnam. Cel puţin 16 muncitori au suferit arsuri grave. Explozia s-a produs într-un container cu oxigen din uzină, în timp ce muncitorii instalau echipamente noi. Bilanţul deceselor va creşte probabil, pentru că o parte dintre răniţi sunt în stare gravă, au avertizat autorităţile.

CHINA

Avort forţat

Autorităţile chineze au confirmat, ieri, că o femeie însărcinată în şapte luni a fost forţată să avorteze, după ce au promis să clarifice acest caz mediatizat pe Internet, care a provocat foarte multă indignare. Fotografia lui Feng Jianmey postată pe Internet, înfăţişând-o pe patul de spital, alături de fetusul însângerat, a provocat numeroase comentarii din partea internauţilor chinezi, în ultimele zile. Organizaţiile pentru protecţia drepturilor omului din provincia Shaanxi au explicat că Feng, deja mamă a unui copil, a fost obligată să avorteze, întrucât nu putea plăti amenda de 40.000 de yuani (4.880 de euro) pentru nerespectarea politicii copilului unic. Autorităţile din districtul Zhenping, unde a avut loc acest avort, şi-au luat angajamentul să deschidă o anchetă, condusă de o comisie specială. Un anunţ postat anterior pe acelaşi site, conform căruia Feng fusese de acord cu avortul, fapt dezminţit de unul din apropiaţii femeii, a fost scos de pe pagină. Foarte mulţi internauţi şi-au exprimat indignarea, comparându-i pe cei responsabili în acest caz cu naziştii sau cu diavolii japonezi feroce din cadrul războiului chino-japonez. Avorturile forţate sunt foarte frecvente în China, statul cu cea mai mare populaţie de pe planetă, 1,34 de miliarde de locuitori, care a adoptat o politică drastică de limitare a naşterilor, la sfârşitul anilor ’70.

TURCIA

Seism

Un cutremur moderat, cu magnitudinea de 5,5 grade pe Scara Richter, a zguduit, ieri, provincia Sirnak din sud-estul Turciei, a anunţat Observatorul Kandilli din Istanbul. Epicentrul a fost localizat la Silopi, în apropierea frontierei cu Irak. Nu există informaţii despre eventuale victime sau pagube materiale. Potrivit Institutului american de geofizică (USGS), magnitudinea seismului a fost de 5,3 grade. Mişcările telurice sunt frecvente în Turcia, ţară traversată de falii seismice. În octombrie 2011, un seism de 7,2 grade şi replicile puternice care au urmat au provocat peste 600 de victime.

FRANŢA

Falsificatori de bani prinşi

Cel mai mare atelier de falsificare de bani din Franţa, de unde s-au emis 350.000 de bancnote, a fost desfiinţat, marţi şi miercuri, la periferia Parisului, potrivit unor surse din cadrul poliţiei. Peste nouă milioane de euro în 350.000 de bancnote false de 20 şi 50 de euro au fost emise de acest atelier, cea mai mare fabrică din Franţa şi a doua în Europa, atât în ceea ce priveşte volumul, cât şi calitatea. Atelierul era situat într-un cartier industrial dintr-un sat discret între Meaux şi Chelles, la est de Paris. Acesta a fost desfiinţat în urma arestării câtorva zeci de persoane, printre care şi falsificatorul. Bancnotele false au apărut în 2007 în cirulaţie şi au fost realizate pornind de la o serie grafică numerică. Acestea au fost emise în proporţie de 90% pe teritoriul francez, restul, în zonele frontaliere ale statelor vecine şi distribuite de membri ai comunităţii de romi francezi. În timp, câteva zeci de persoane din această comunitate din care era constituită reţeaua au fost arestate în zona Parisului şi în zone relativ aglomerate din provincie, dar dificultăţile în reconstituirea filierelor în aceste zone a făcut că falsificatorul însuşi să fie arestat abia mai târziu. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani, deja cunoscut de poliţie şi condamnat pentru falsificare de bani. Între 30 şi 40 de ateliere sunt desfiinţate în fiecare an în Franţa, unul din statele UE cele mai afectate de falsificare de bani, dar este pentru prima dată când este descoperită o instalaţie de asemenea amploare. Principala instalaţie de bancnote false în euro în UE este de origine italiană, dar Bulgaria, Lituania şi Polonia produc în aceeaşi măsură.

GERMANIA

Operaţiune antisalafistă

O vastă operaţiune a poliţiei a fost efectuată ieri dimineaţă, în şapte landuri din Germania, vizând persoane suspectate că fac parte din organizaţii salafiste. Trei organizaţii sunt în vizorul autorităţilor germane, a explicat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, fără a face alte precizări. Ministrul german de Interne, Hans-Peter Friedrich, a decis, ieri, interzicerea unei asociaţii numite Millatu Ibrahim. Aproximativ 70 de imobile, apartamente, moschei, şcoli şi sedii de asociaţii au fost percheziţionate, operaţiunile cele mai importante având loc în landurile Renania de Nord-Westfalia şi Hessa. La începutul lui mai, poliţia germană a anunţat că a deschis o anchetă în urma unor violenţe comise de musulmani salafişti, care au vizat poliţişti, cu ocazia unei manifestaţii a extremei-drepte la Solingen. Dezbaterea privind influenţa salafismului, curent al islamului sunnit bazat pe o interpretare strictă şi literală a Coranului, a fost relansată şi prin iniţiativa unei grupări a acestei mişcări vizând distribuirea gratuită a exemplarelor de Coran. La jumătatea lui aprilie, conferinţa privind islamul german, care reuneşte autorităţi publice şi organizaţii musulmane, a apreciat că extremismul salafist este inacceptabil pentru societatea germană. Serviciile de informaţii germane estimează la 2.500 numărul salafiştilor care trăiesc în ţară.

BULGARIA

Ecologişti arestaţi

12 manifestanţi ecologişti au fost arestaţi miercuri seară, la Sofia, după ce au blocat, timp de peste o oră, una dintre principalele intersecţii din capitala bulgară. Sute de persoane au protestat în cadrul unui miting organizat prin intermediul reţelelor de socializare, faţă de o lege privind pădurile, dezbătută în a doua lectură de Parlament, care ar simplifica procedura de obţinere a unui drept de construcţie pe terenuri publice, în special în zone naturale protejate. Noua lege vizează, între altele, extinderea staţiunilor de schi şi construcţia de piste, în condiţiile în care Bulgaria, al cărei teritoriu este constituit în proporţie de 40% din terenuri forestiere, nu are decât 200 de kilometri de piste.

SIRIA

Monedă tipărită în Rusia

Ambasadorul sirian la Moscova, Riyad Mohammad Haddad, a confirmat ieri că Rusia tipărește monedă pentru Siria. Confirmarea survine după ce marți au apărut informații în presă, în acest sens. ”Prietenii noștri ruși ne ajută cu tot ceea ce ține de chestiuni economice”, a declarat Haddad în timpul unei conferințe de presă la Moscova. Rusia sprijină regimului Bashar al-Assad, opunându-se unei poziții mai ferme a Națiunilor Unite.

GRECIA

Şomaj record

Rata şomajului a continuat să crească în Grecia, în primul trimestru al acestui an, ajungând la nivelul record la 22,6%, de la 20,7% în trimestrul precedent, a anunţat, ieri, autoritatea elenă pentru statistică Elstat. Grecia numără în prezent 1,12 milioane de şomeri într-o ţară cu o populaţie de 11 milioane de locuitori, în creştere cu 57% comparativ cu situaţia din primul trimestru al anului trecut şi cu 9% mai mult decât în ultimele trei luni ale anului trecut. Creşterea continuă a şomajului, care a început în 2010, odată cu debutul crizei datoriilor Greciei şi a măsurilor de austeritate, îi afectează în special pe tineri: 52,7% din tinerii cu vârste între 15-24 de ani neavând un loc de muncă, la fel ca şi aproape o treime din tinerii de 25-29 de ani. De asemenea, mai mult de jumătate (56,5%) din şomeri fac parte din categoria şomerilor de lungă durată, cei care nu au un loc de muncă de peste un an. Femeile continuă să fie defavorizate, cu o rată a şomajului de 26,5%, faţă de o rată a şomajului de 19,7% în cazul bărbaţilor. Din punct de vedere regional, insulele din sudul Mării Egee au cea mai mică rată a şomajului, 13,9%, în timp ce nord-vestul Greciei este cel mai afectat, cu o rată a şomajului de 28,5%. Produsul Intern Brut al Greciei a înregistrat o contracţie anuală de 6,5% în primul trimestru al acestui an, după un recul de 6,9% în 2011. Populaţia Greciei este chemată, duminică, la urne, pentru a decide formarea unui guvern care va încerca să revizuiască acordul de sprijin convenit cu UE şi FMI.

MAREA BRITANIE

Respingere

Curtea Supremă britanică a respins, ieri, cererea de reexaminare a apelului înaintată de Julian Assange, care nu mai dispune, pentru a evita extrădarea către Suedia, decât de un eventual recurs la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Pe 30 mai, Curtea Supremă a dat undă verde pentru extrădarea fondatorului site-ului WikiLeaks, însă apărarea lui Assange a produs o surpriză, cerând redeschiderea dosarului, pe motive de procedură. Cei şapte judecători de la cea mai înaltă instanţă din Marea Britanie au respins în unanimitate această ultimă cerere, pe care au găsit-o neîntemeiată. Ei au subliniat faptul că perioada necesară pentru extrădare nu poate începe înainte de 14 de zile începând de ieri. Avocaţii lui Julian Assange se pot folosi de această perioadă pentru a se prezenta în faţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului de la Strasbourg, ca ultim recurs. Saga judiciară a fondatorului WikiLeaks durează de peste 18 luni. Australianul, în vârstă de 40 de ani, a fost reţinut în decembrie 2010, la Londra, în baza unui mandat de arestare emis de Suedia, într-un dosar de viol şi agresiune sexuală împotriva a două suedeze. Julian Assange susţine că este victima unei conspiraţii a Washingtonului, ca represalii pentru publicarea de către WikiLeaks, în 2010, a zeci de mii de documente militare secrete despre Irak şi Afganistan şi a unor telegrame diplomatice americane.

EGIPT

Parlament... ilegal

Curtea Constituţională din Egipt a stabilit, ieri, că Parlamentul actual nu a fost ales în condiţii constituţionale, componenţa sa fiind în totalitate ilegală. Instanţa constituţională a decis astfel că Parlamentul de 508 membri, dominat de islamişti, este anticonstituţional. Înalta Curte Constituţională egipteană a decis şi amendarea unei legi care interzice foştilor oficiali ai regimului Hosni Mubarak să participe la alegeri, menţinând astfel şi candidatura lui Ahmad Shafiq la alegerile prezidenţiale de sâmbătă şi duminică. Curtea a declarat pe de altă parte că legea care reglementează alegerile legislative, câştigate de majoritatea islamistă, a fost parţial invalidată.