Telenovele publice

Nu ştiu dacă aţi fost atenţi, dar weekend-ul ce tocmai a trecut a debutat sub un semn întreit telenovelistic, deşi evenimentele cu pricina nu au avut vreo legătură între ele.

Mai întâi, am urmărit telenovela \"săraca fată bogată\", aşa cum a intitulat-o una dintre televiziunile de ştiri. Cazul Monicăi Columbeanu, ce şi-a recuperat, în cele din urmă, fetiţa pentru custodia căreia poartă un război psihologic de uzură cu fostul soţ, a continuat să ţină capul de afiş chiar şi în Duminica Floriilor, din cauză că Dumnezeu sau sărbătorile religioase nu fac acelaşi \"rating\" ca poveştile lacrimogene. Pe urmă, am avut telenovela demagogică a \"vizitei de lucru\", cum se spunea pe vremea lui Ceauşescu, făcute de Emil Boc prin câteva judeţe învecinate cu Bucureştiul, în care a primit noi adeziuni din partea filialelor locale ale PDL pentru susţinerea candidaturii sale la şefia partidului. Premierul a dat o scurtă declaraţie pentru presă în cursul căreia a vorbit, în stilul său caracteristic, tot ca o maşină de \"tocat tăiţei\", fără să spună nimic, de fapt, fiind flancat de Elena Udrea şi Anca Boagiu, două dintre suporterele sale în campania alegerilor interne, deşi m-a surprins morga mai mult decât \"solemnă\", ca să nu spun \"de înmormântare\", pe care au afişat-o cele două graţii pedeliste... Or fi ştiind ele ceva din sondajele electorale apărute! Este drept că pe Elena Udrea am mai văzut-o şi în ziua următoare în Bucovina, între Gheorghe Flutur şi Emil Boc. Acolo era mai zâmbitoare decât la apariţia precendentă, dar cred că doar de dragul lui Emil Boc, pe care îl însoţea în aceeaşi campanie, fiindcă soarta partidului nu mai poate fi salvata nici măcar de zâmbetele ei.

În fine, s-a mai consumat o scurtă telenovelă între vechii amici Crin Antonescu şi Dinu Patriciu. În acest caz chiar nu ştiu ce să cred, de aceea mă şi rezum să îl consemnez doar fiindcă nu puteam ignora informaţia, pe de o parte, şi nici nu mă grăbesc cu o concluzie, pe de altă parte, preferând să urmăresc în ce fel va evolua o asemenea situaţie oarecum delicată...

Aşadar, Săptămâna Patimilor din acest an începe cu mai multe \"pătimiri\" politice, psihologice sau afective, pe care televiziunile le-au transformat deja în telenovele publice! Dintre cele trei exemple enumerate de mine, cred că \"telenovela\" PDL-ului se va lungi cel mai mult, adică până în 2012, însă va fi, în mod sigur, cea mai dramatică şi fără scăpare, deoarece chipurile mohorâte ale Elenei Udrea şi Ancăi Boagiu anunţă furtuni pe care noi le aşteptăm cu pumnii strânşi şi sufletul la gură.