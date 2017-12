CSM Medgidia participă la turneul de la Tg. Jiu

După ce a cîştigat Cupa “Municipiului Medgidia”, formaţia masculină de handbal CSM Medgidia participă începînd de astăzi la un nou turneu de verificare, găzduit de oraşul Tg. Jiu. Elevii lui Ion Crăciun vor întîlni în partida de debut a întrecerii, de la ora 9.30, pe Dinamo Bucureşti, formaţie pe care au învins-o, în urmă cu o săptămînă, cu 35-30. “De această dată nu ne interesează scorul. A rămas puţin timp pînă la debutul returului şi vreau să punem la punct relaţiile de joc”, a declarat Ion Crăciun. În al doilea joc al sesiunii de dimineaţă se vor întîlni Pandurii Lignitul Tg. Jiu şi formaţia de ligă secundă CS H&V Piteşti. De la ora 16.00, CSM Medgidia va disputa al doilea joc, dînd piept cu formaţia gazdă, Pandurii Lignitul Tg. Jiu, două ore mai tîrziu Dinamo evoluînd în compania celor de la CS H&V Piteşti. Din păcate, antrenorul Ion Crăciun nu îl are la dispoziţie pe interul stînga Laurenţiu Dinescu, accidentat în urmă cu o săptămînă. “Dinescu a căzut pe mîna stîngă şi poartă deja ghips. Mă tem să nu fie vorba de o fisură şi de aceea luni va pleca la Bucureşti pentru un control amănunţit”, a explicat Crăciun.

Dudu Georgescu şi Hagi, în clasamentul celor mai buni marcatori din lume

Foştii fotbalişti români Dudu Georgescu şi Gheorghe Hagi se află în clasamentul celor mai buni marcatori din istorie, potrivit unei ierarhii întocmite pe baza golurilor marcate în prima ligă şi dată publicităţii de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Dudu Georgescu ocupă locul 111, cu 252 de goluri în 370 de meciuri jucate în perioada 1970-1982. Un alt fost fotbalist român aflat pe listă este Gheorghe Hagi, care ocupă locul 182, după ce a marcat 227 goluri în 485 de meciuri disputate între 1982 şi 2001. În clasamentul celor mai buni golgheteri all-time se mai află şi fostul fotbalist al Rapidului, Ştefan Auer, care avea dublă naţionalitate, română şi ungară, şi a evoluat la naţionala Ungariei sub numele de Istvan Avar. El este pe locul 208, cu 219 goluri marcate în 223 de partide disputate între 1927 şi 1941. Clasamentul celor mai buni marcatori din istoria fotbalului: 1. Edson Arantes do Nascimento “Pele” - 541 de goluri în 560 de meciuri (între anii 1957-1977); 2. Josef Bican - 518 goluri în 341 de meciuri (1931-1955); 3. Ferenc Puskas - 511 goluri în 533 de meciuri (1934-1966); 4. Romario de Souza Farias - 489 de goluri în 612 meciuri (1985-2007); 5. Carlos Roberto de Oliveira - 470 de goluri în 758 de meciuri (1971-1992); 6. Imre Schlosser - 417 goluri în 318 meciuri (1905-1928); 7. Gyula Zsengeller - 416 goluri în 349 de meciuri (1935-1952); 8. James Edward McGrory - 410 goluri în 408 meciuri (1922-1938); 9. Arthur Antunes Coimba “Zico” - 406 goluri în 596 de meciuri (1971-1994); 10. Gerhard Muller - 405 goluri în 507 meciuri (1965-1981).

Arbitrul-asistent Virgil Brună s-a retras din activitate

Arbitrii divizionari din Constanţa au participat miercuri seară la o mică festivitate prilejuită de retragerea din activitate, la sfîrşitul anului 2007, a asistentului Virgil Brună, membru al lotului divizionar (Liga a III-a la fotbal). Pentru activitatea sa la nivelul fotbalului divizionar, Brună a primit o diplomă şi o plachetă din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor, reprezentată de vicepreşedintele Marcel Lică.

Atletismul va primi cei mai mulţi bani de la ANS

Agenţia Naţională pentru Sport va avea un buget în valoare de 65.573.000 de lei pe anul 2008, acesta urmînd a fi împărţit la 56 de federaţii sportive, din cele 61 existente, cele mai multe fonduri fiind repartizate atletismului. “La analiza finală făcută cu federaţiile, pe anul 2007, 99% s-au arătat mulţumite de bugetul avut. În 2008 vom proceda la fel ca pînă acum, pentru ca după Jocurile Olimpice să facem un punctaj pentru fiecare federaţie în funcţie de care să primească bugetul anual”, a explicat preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Octavian Belu. În acest moment, la Agenţia Naţională pentru Sport sînt afiliate 61 de federaţii sportive, dintre care federaţiile de aikido, fotbal, golf, table şi Sportul pentru toţi nu vor primi nicio sumă din partea forului. Federaţiile au fost împărţite pe grupe, în funcţie de participarea şi obţinerea de performanţe la JO de la Beijing, din 2008, menţinerea contribuţiei sporite a sportului la reprezentarea internaţională a României şi dezvoltarea activităţii sportive pe plan intern. În topul federaţiilor care vor primi cei mai mulţi bani din partea ANS conduce atletismul, cu 8.060.000 de lei, urmat de canotaj, cu 5.173.000 de lei, handbal, cu 4.000.000 de lei, şi gimnastică, cu 3.880.000 de lei, în timp ce în coada clasamentului se află automobilismul sportiv, cu 55.000 de lei, snooker-ul, cu 55.000 de lei şi oina (n.r. - sportul naţional), cu 46.000 de lei.

Mihai Stoica rămîne suspendat

Comisia de Apel a Federaţiei Române de Fotbal a respins, joi, memoriul depus de Mihai Stoica, preşedintele grupării Unirea Urziceni, împotriva deciziei Comisiei de Disciplină din 28 noiembrie 2007, prin care oficialul era sancţionat cu suspendare de patru luni şi 5.000 de lei amendă. Oficialul Unirii Urziceni a fost sancţionat cu suspendare pentru 4 luni şi cu o penalitate sportivă de 5.000 de lei deoarece a fost evacuat din incinta terenului de joc după proteste la deciziile arbitrilor, la partida de pe pe teren propriu cu Dinamo Bucureşti, din cadrul etapei a 18-a a Ligii I. Comisia de Apel a respins memoriul acestuia ca nefondat, rămînînd în vigoare sancţiunea Comisiei de Disciplină.

Fostul preşedinte al Dinamo, Mircea Stonescu, audiat de procurorii anticorupţie

Fostul preşedinte al Dinamo, Mircea Stoenescu, s-a prezentat joi la DNA însoţit de avocatul său, Viorel Spânu, fiind audiat în dosarul transferurilor din fotbal. Managerul echipei Unirea Urziceni, Mihai Stoica, a fost miercuri la DNA, şi a declarat, la ieşirea de la DNA, că în cazul său s-ar fi făcut o confuzie şi a arătat că învinuirile care i se aduc le-a aflat la vizita anterioară. Marţi a fost rîndul impresarului Gheorghe Popescu care s-a prezentat la procurorii anticorupţie pentru a i se prezenta oficial învinuirile din dosarul privind transferurile unor internaţionali români. Potrivit DNA, cei vizaţi de procurori în acest caz sînt: impresarii Ioan Becali, Victor Becali şi Gheorghe Popescu, patronul clubului de fotbal Rapid Bucureşti - Gheorghe Copos, avocatul Sică Puşcoci, fostul director al clubului de fotbal Oţelul Galaţi - Mihai Stoica, preşedintele executiv al clubului de fotbal Dinamo - Cristian Borcea, fostul preşedinte al clubului de fotbal Dinamo - Mircea Stoenescu, preşedintele clubului de fotbal Gloria Bistriţa - Jean Pădureanu şi acţionarul la clubul de fotbal Dinamo - Gheorghe Neţoiu. Procurorii au început urmărirea penală împotriva celor zece, în data de 10 ianuarie, în baza răspunsurilor primite în cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate în mai multe state din Europa şi Asia (între care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia) precum şi analizele efectuate de Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) şi Garda Financiară. În perioada 14 - 17 ianuarie, toţi învinuiţii au luat la cunoştinţă infracţiunile pentru care sînt cercetaţi, potrivit art.6 alin3 din Codul de Procedură Penală, precizează DNA.

Dacia Mioveni îşi schimbă numele

Conducerea Clubului Sportiv Dacia Mioveni a decis să renunţe la titulatura Dacia, nemulţumită că Uzina de Automobile Dacia Renault din localitate nu se implică financiar pentru a susţine mişcarea sportivă din Mioveni. Decizia a fost luată în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor clubului, care s-a ţinut miercuri seară la Mioveni. În aceeaşi şedinţă s-a decis şi înfiinţarea unei societăţi comerciale sportive pe acţiuni care să susţină financiar fotbalul şi apoi să preia secţia respectivă. Printre acţionari se vor număra Gigi Neţoiu cu 30%, Consiliul Local Mioveni tot cu 30% şi Clubul Sportiv cu 5%, restul acţiunilor urmînd a fi împărţite între viitorii acţionari. Capitalul social al noii societăţi va fi de patru milioane dolari, iar o acţiune va costa 400 de dolari.

Stadionul din Piatra Neamţ va avea 30.000 de locuri şi... defribilator

Preşedintele de onoare al Ceahlăului, Gheorghe Ştefan, a declarat că intenţionează să suplimenteze capacitatea Stadionului “Municipal” din Piatra Neamţ şi să sporească securitatea spectatorilor. “În acest an vom extinde tribuna oficială şi vom mări numărul de locuri în spaţiul tribunei întîi. Sub peluza nou construită anul trecut se va organiza sediul Centrului de copii şi juniori, cu toate dotările necesare. Vrem de asemenea, să supraînălţăm tribuna a doua, astfel încît să dublăm numărul de locuri, iar în final să ajungem la 30.000 de locuri pe arena noastră. După încheierea campionatului vom înlocui gazonul cu unul mult mai bun, după ultimele cerinţe ale FIFA şi UEFA”, a declarat “Pinalti”. În prezent, Stadionul „Municipal” din Piatra Neamţ are o capacitate de 17.500 de locuri şi este cotat de UEFA la trei stele. Ieri, Gheorghe Ştefan a instalat pe arena din Piatra-Neamţ un aparat de prim ajutor în caz de stop cardio-respirator, dînd curs unui proiect unic în ţară împreună cu serviciul de Ambulanţă Neamţ, prin care în zece puncte aglomerate ale oraşului să fie instalate defibrilatoare de ultimă generaţie, în valoare de 2.500 de euro fiecare, capabile să fie folosite pînă la sosirea echipajelor operative ale Ambulanţei.