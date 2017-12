Bulgaria - Britanică ucisă de cîinii vagabonzi

O britanică rezidentă în Bulgaria a fost muşcată mortal de cîini vagabonzi, în apropierea unui sat din sud-estul ţării. Femeia, în vîrstă de 51 de ani, îşi scosese ciobănescul german la plimbare, în apropierea satului Nedialsko, atunci cînd a fost atacată de mai mulţi cîini vagabonzi. Victima locuia în satul respectiv de peste un an. Mii de britanici au cumpărat, în ultimii ani, case în localităţi bulgare, la munte sau pe litoralul Mării Negre.

SUA - Petrolist de 83 de ani, condamnat la închisoare

Un petrolist texan în vîrstă de 83 de ani, Oscar Wyatt, a fost condamnat la un an şi o zi de închisoare de către un tribunal din New York, pentru implicare în scandalul Petrol contra hrană. Wyatt a pledat vinovat la începutul lui octombrie, recunoscînd că a participat la acordarea de milioane de dolari în comisioane ilegale unor oficiali irakieni, inclusiv fostului preşedinte Saddam Hussein, deturnînd operaţiunea umanitară Petrol contra hrană, în perioada 2000-2003. La patru săptămîni de la începerea procesului, Wyatt a acceptat un compromis potrivit căruia să plătească o amendă de 11 milioane de dolari şi să execute o pedeapsă cu închisoarea începînd de la 1 ianuarie. El risca 20 de ani de detenţie. Programul Petrol contra hrană a fost stabilit de Consiliul de Securitate ONU. El a permis Irakului să vîndă, sub controlul ONU, din 1996 pînă în 2003, cantităţi limitate de petrol şi să cumpere, în schimb, produse pentru populaţie, în timp ce ţara era vizată de un embargo internaţional. Însă regimul irakian a deturnat 1,8 miliarde de dolari, vînzînd mai mult petrol decît era autorizat, primind mită.

Franţa - Violenţele se extind

După Paris, şi oraşul Toulouse din sud-vestul Franţei a fost scena unor incidente violente provocate de tinerii din cartierele mărginaşe. Violenţele înregistrate în ultimele trei zile între forţele de ordine şi tineri s-au soldat cu 120 de răniţi în rîndul poliţiştilor. La marginea capitalei franceze, situaţia este ţinută sub control de aproape mie de poliţişti, care au împînzit zona de nord a periferiei pariziene. Scene de violenţă asemănătoare cu cele din periferia pariziană s-au petrecut la Toulouse, unde, marţi seară, mai mulţi tineri au incendiat 20 de maşini, iar o bibliotecă a fost parţial distrusă, tot de un incendiu. La periferia Parisului, opt minori au fost reţinuţi după ce au încercat să dea foc unui autobuz furat dintr-un depou, în timp ce cîţiva tineri au atacat forţele de ordine din localitatea Mureaux cu cockteiluri Molotov. Acuzat de socialişti şi ecologişti că nu a învăţat nimic din experienţa violenţelor de acum doi ani, guvernul francez se va întruni sub conducerea preşedintelui Nicolas Sarkozy, pentru analizarea crizei din ultimele trei zile. Violenţele s-au declanşat duminică seară, în nordul Parisului, după ce doi adolescenţi au fost accidentaţi mortal de o maşină a poliţiei.

China - Salvarea a 700 de pescari

Trei nave şi un elicopter chinez au fost trimise pentru a salva peste 700 de pescari rămaşi izolaţi pe insulele din Marea Chinei de Sud, în urma taifunului Hagibis. Mai multe avioane au paraşutat pachete cu hrană şi apă potabilă pe insulele din zonă. Potrivit autorităţilor, oamenii sînt izolaţi de aproape zece zile şi nu au niciun fel de provizii. 27 de marinari sînt daţi în continuare dispăruţi după scufundarea unei nave de pescuit.

Japonia - Premieră în relaţiile cu China

O navă de război chineză a făcut escală în raza portului Tokyo. Este prima dată cînd o navă militară chineză acostează în Japonia, în ultimele şapte decenii. Distrugătorul Shenzen a ancorat la un chei din centrul oraşului Tokyo, unde a fost întîmpinat pe acordurile unui marş militar de sute de cetăţeni chinezi şi de o delegaţie a armatei nipone. Cîţiva militanţi de extremă dreaptă au încercat să protesteze, dar au fost îndepărtaţi rapid de poliţiştii japonezi. Şeful de stat major al armatei nipone şi-a exprimat speranţa că evenimentul va deschide o nouă pagină în relaţiile dintre China şi Japonia, care s-au îmbunătăţit considerabil în ultimele luni. Nava de război va rămîne în Tokyo patru zile, timp în care oficialii chinezi se vor întîlni cu omologii lor niponi şi vor vizita o bază militară.

SUA - Consilierul pe probleme economice al Casei Albe va demisiona

Consilierul pe probleme economice al Casei Albe, Al Hubbard, va demisiona la sfîrşitul anului, potrivit ediţiei de miercuri a cotidianului ”Wall Street Journal”. Demisia, cea mai recentă din seria retragerilor din funcţie de la Casa Albă în condiţiile în care mandatul preşedintelui Bush se apropie de sfîrşit, a fost anunţată ieri. Hubbard, în vîrstă de 60 de ani, s-a alăturat Casei Albe ca director al Consiliului Economic Naţional, după realegerea lui Bush, în 2004. Demisia sa intervine în condiţiile în care administraţia se confruntă cu o criză în industria ipotecară. Alţi oficiali de rang înalt ai Casei Albe care au demisionat anul acesta au fost Karl Rove, consilier politic, directorul de comunicaţii Dan Bartlett şi directorul pentru buget Rob Portman.

Germania - Lider al opoziţiei gruzine, arestat

Poliţia germană l-a arestat pe un lider al opoziţiei gruzine în exil, Ikrali Okruaşvili, la Berlin. Cotidianul ”The Berliner Zeitung” a citat procurori care au declarat că au un mandat de arestare din partea autorităţilor gruzine şi iau în considerare o solicitare pentru extrădarea acestuia. Niciun reprezentant al biroului procurorului general nu a fost disponibil pentru comentarii. Okruaşvili a plecat din Gruzia la începutul lunii, în urma presiunilor exercitate de guvernul gruzin. El l-a acuzat pe preşedintele Mihail Şaakaşvili că este corupt şi că a planificat asasinarea unui om de afaceri important. Acuzaţiile lui, respinse vehement de Şaakaşvili, au dus la arestarea lui în Gruzia. El a fost eliberat pe cauţiune după retragerea declaraţiilor şi a plecat în Germania.

Arabia Saudită - 208 persoane arestate

Autorităţile saudite au arestat 208 persoane suspectate de legături cu al-Qaida şi de crearea a şase celule teroriste, dintre care una pregătea un atac vizînd o instalaţie petrolieră. Arabia Saudită desfăşoară o campanie împotriva militanţilor al-Qaida din mai 2003, cînd regatul s-a confruntat pentru prima dată cu atentate, dintre care mai multe au vizat occidentali.

Sudan - Profesoară britanică, inculpată

O profesoară britanică, arestată în Sudan pentru că a permis elevilor să boteze cu numele de Mahomed un ursuleţ de pluş, a fost inculpată pentru insultă la adresa religiei şi incitare la ură rasială. Ministrul britanic de Externe, David Miliband, l-a convocat pe ambasadorul sudanez la Londra. Profesoara a fost arestată duminică, în urma plîngerilor părinţilor unor elevi, care denunţau faptul că ea a permis unor elevi de 6-7 ani să dea numele profetului unui urs de pluş. Religia musulmană interzice orice reprezentare a profetului. Gillian Gibbons riscă şase luni de închisoare, 40 de lovituri de bici şi o amendă. Ea predă la Unity High School, înfiinţată în 1902. Autorităţile au închis instituţia pînă la noi ordine, în urma incidentului. Şcoala şi-a cerut scuze, marţi, în presa locală şi a anunţat că Gibbons, în vîrstă de 50 de ani şi originară din Liverpool, a fost demisă.