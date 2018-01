12 jucători din străinătate convocaţi pentru meciurile cu Bulgaria şi Albania

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Victor Piţurcă, a anunţat vineri că a convocat 12 jucători care evoluează în străinătate pentru meciurile cu Bulgaria (17 noiembrie, ora 18.00, Stadionul „Vasil Levski” din Sofia) şi Albania (21 noiembrie, ora 18.00, Stadionul „Naţional-Lia Manoliu” din Bucureşti), din preliminariile EURO 2008, printre care şi Contra, Roşu şi Cociş. Iată jucătorii convocaţi: Contra (Getafe), Ogăraru (Ajax), Tamaş (Auxerre), Chivu (Inter Milano), Raţ (Şahtior Doneţk), Codrea (Siena), Roşu (Huelva), Cociş (Lokomotiv Moscova), Fl. Petre (ŢSKA Sofia), Mutu (Fiorentina), Daniel Niculae (Auxerre) şi Marica (VfB Stuttgart). Jucătorii se vor prezenta luni 12 noiembrie, la ora 12.00, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia. Contra nu a revenit încă pe gazon după o accidentare mai veche, în timp ce Roşu şi Cociş au început să joace pentru echipele lor, după lungi perioade de indisponibilitate. Piţurcă a precizat că, în funcţie de forma lor sportivă, starea lor de sănătate şi de statutul pe care îl au la echipele lor de club, selecţionerul ar putea să renunţe la unul sau mai mulţi dintre cei 12 jucători anunţaţi. Numele fotbaliştilor din campionatul intern vor fi anunţate după disputarea jocurilor din cadrul etapei a 15-a Ligii I. România conduce în Grupa G a preliminariilor EURO 2008 şi este virtual calificată la turneul final din Austria şi Elveţia. Pe locul secund se află Olanda, apoi Bulgaria, Albania, Slovenia, Belarus şi Luxemburg.

A început Campionatul Mondial de fotbal pe plajă 2007

A 13-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal pe plajă debutează la Rio de Janeiro. Pînă pe 12 noiembrie, cele 16 echipe participante se vor întrece pe Copacabana, într-un spectacol care merită urmărit. Componenţa grupelor - Grupa A: Brazilia, Mexic, Rusia, I-le Solomon; Grupa B: Iran, Portugalia, Spania, SUA; Grupa C: Italia, Japonia, Senegal, Uruguay; Grupa D: Argentina, Franţa, Nigeria, Emiratele Arabe Unite. Rezultatele înregistrate vineri - Grupa A: Rusia - Mexic 2-2 (0-0, 0-1, 2-1) - 1-2 la loviturile de departajare, Brazilia - I-le Solomon 11-2 (2-0, 2-0, 7-2); Grupa B: Portugalia - Iran 3-3 (1-1, 2-1, 0-1) - 1-0 la loviturile de departajare, SUA - Spania 4-8 (1-1, 1-3, 2-4). Programul celorlalte meciuri din faza grupelor: sîmbătă - Grupa C: Uruguay - Italia, Japonia - Senegal; Grupa D: Nigeria - Argentina, EAU - Franţa; duminică - Grupa A: Mexic - Brazilia, I-le Solomon - Rusia; Grupa B: Spania - Portugalia, Iran - SUA; luni - Grupa C: Italia - Japonia, Senegal - Uruguay; Grupa D: Argentina - EAU, Franţa - Nigeria; marţi - Grupa A: Brazilia - Rusia, I-le Solomon - Mexic; Grupa B: Spania - Iran, SUA - Portugalia; miercuri - Grupa C: Senegal - Italia, Japonia - Uruguay; Grupa D: Franţa - Argentina, EAU - Nigeria.

Alonso a plecat de la McLaren

Acum e oficial - Fernando Alonso şi McLaren-Mercedes s-au despărţit. Şi au făcut-o pe cale amiabilă, după cum sună un comunicat oficial al scuderiei engleze. Posibila destinaţie a fostului campion mondial pare a fi Renault, dar există zvonuri că ar putea ajunge chiar şi la Red Bull! Oricum, abia după ce Alonso va anunţa pentru ce echipă va alerga anul viitor vor începe transferurile piloţilor, toate mişcările fiind acum blocate de spaniol!

Proprietarul lui LA Galaxy nu consideră un eşec transferul lui Beckham

Patronul echipei americane de fotbal Los Angeles Galaxy, Tim Leiweke, a declarat că David Beckham nu trebuie să fie criticat şi că transferul său în SUA nu este “un dezastru”, informează Sky Sports. Beckham a jucat în puţine meciuri pentru actuala sa echipă, fiind mai mult accidentat, iar Leiweke a declarat că mijlocaşul englez are timp să se revanşeze în faţa fanilor echipei americane. “Multă lume priveşte această situaţie şi îl judecă pe David astăzi, dar adevărul e că el este în SUA de mai puţin de patru luni. Nu l-am adus la echipă pentru jumătate de an, ci avem un plan pentru următorii cinci ani. Deci, capitolul final despre David poate să fie scris peste cinci ani, nu acum”, a declarat proprietarul clubului. Leiweke s-a arătat optimist în privinţa fotbalistului englez care cîştigă în total suma de 50 de milioane de dolari. “Unii spun că venirea lui este un dezastru, dar el continuă să se reinventeze. Cu cît lumea îl presează mai mult, cu atît schimbarea sa în bine o să fie şi mai mare. Ce are David mai bun se va vedea în cel mai scurt timp”, a mai spus Leiweke.

Real Madrid va negocia cu Van Nistelrooy prelungirea contractului

Clubul spaniol Real Madrid va începe negocierile cu atacantul olandez Ruud van Nistelrooy pentru prelungirea înţelegerii, pentru că fotbalistul are posibilitatea să se transfere gratis în vară, potrivit cotidianului “Marca”. Contractul fotbalistului în vîrstă de 31 de ani expiră în vara anului viitor, iar el prevede o opţiune de prelungire de 12 luni, însă atacantul olandez poate pleca gratis la orice echipă din 1 iulie 2008, la fel ca şi Beckham, care s-a transferat la Los Angeles Galaxy, în SUA. Oficialii lui Real Madrid îi vor propune un nou contract valabil pînă în iunie 2009, cu opţiune de prelungire pentru încă un an, dar Nistelrooy vrea un contract pe cel puţin doi ani, pentru a se putea retrage în 2010 de la Real. Dacă părţile nu se vor înţelege pînă la finalul acestui an, Van Nistelrooy poate semna un precontract cu orice club de la 1 ianuarie 2008.

Mai mulţi fotbalişti coreeni, suspendaţi de la Naţională după ce s-au îmbătat

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a Coreei de Sud, Lee Woon-jae, şi alţi trei colegi din prima reprezentativă au fost suspendaţi pentru un an după ce au recunoscut că s-au îmbătat într-o noapte în timpul Cupei Asiei care a avut loc la Jakarta. Portarul Lee Woon-jae, atacantul Lee Dong-guk, de la Middlesbrough, Kim Sang-sik şi Woo Sung-yong au plecat din cantonamentul echipei după ce Coreea a pierdut cu scorul de 1-2 meciul cu Bahrain, desfăşurat pe 15 iulie. Federaţia Coreeană de Fotbal (KFA) a precizat că respectiva întîmplare a afectat reputaţia fotbalului din această ţară. “Este dezamăgitor, pentru că acest tip de comportament a fost creat de căpitanul echipei. Ca membru al consiliului KFA, regret că trebuie să anunţ că au fost suspendaţi”, a declarat vineri şeful comitetului tehnic al federaţiei, Lee Kap-jin. Căpitanul Lee Woon-jae trebuie să efectueze şi 80 de ore de muncă în folosul comunităţii, iar ceilalalţi fotbalişti vor lucra cîte 40 de ore fiecare. Lee a declarat după ce a fost suspendat că a vrut doar să le crească moralul colegilor săi după înfrîngerea suferită.

Un bilet pentru ceremonia de deschidere a JO din 2008 a ajuns să coste 20.000 de dolari

Cererea pentru bilete la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2008 este foarte mare, iar un tichet a ajuns să se vîndă pe Internet cu sume de pînă la 150.000 de yuani, adică 20.120 de dolari, de 30 de ori mai mult. Organizatorii au anunţat luna trecută că este ilegal ca un bilet pentru ceremoniile de deschide şi de închidere ale Jocurilor Olimpice să fie revîndut la un preţ mai mare deîât cel iniţial. “Persoanele care vor fi implicate în astfel de ilegalităţi vor fi pedepsite conform legilor din Republica Populară Chineză”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al competiţiei. Conceperea ceremoniei de deschidere, care va avea loc pe 8 august 2008, este realizată de mai mulţi regizori de film, printre care Steven Spielberg şi Zhang Yimou, iar fiecare persoană poate cumpăra cel mult un bilet de intrare. O femeie din oraşul Hubei şi-a oferit biletul pentru preţul de 60.000 de yuani, dar pînă vineri nu a existat nicio ofertă. Tichetele pentru Jocurile Olimpice vor avea cîte un microcip, şi încă nu au fost printate, dar se pot comanda. Cei care le-au pus deja în vînzare pe Internet nu ştiau că riscă să fie judecaţi pentru fapta lor, dar au spus că nu îşi fac probleme prea mari. A doua etapă a vînzării de bilete a fost suspendată marţi, după ce milioane de chinezi au încercat să-şi procure bilete, iar sistemul de vînzare s-a defectat.